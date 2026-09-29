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Tesla отново отложи премиерата на Roadster, но този път не по желание на Мъск

Tesla отново отложи премиерата на Roadster, но този път не по желание на Мъск

29 Септември, 2026 19:14 394 2

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Прогнозата за времето се противопостави на плановете на компанията

Tesla отново отложи премиерата на Roadster, но този път не по желание на Мъск - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Майката Природа се намеси, за да хвърли още един проблем в продължителния процес по разработката на второто поколение на Tesla Roadster, принуждавайки американския производител на електромобили да отложи с две седмици дългоочакваната си демонстрация. Първоначално планирана за 1 октомври, тази дебютна проява с висок залог беше пренасрочена за 15 октомври 2026 година, след като метеорологичните модели сигнализираха за силни бури, заплашващи централната част на Тексас.

Тъй като представянето разчита в голяма степен на открито място – тясно свързано с ракетния изпитателен център на SpaceX в Макгрегър – ръководството предпочете да спре подготовката, вместо да рискува презентация, пропита от дъжд или заплашена от буря.

Tesla отново отложи премиерата на Roadster, но този път не по желание на Мъск

Макар промяната в графика несъмнено да изпита търпението на ентусиастите и хората с ранни резервации, които чакат почти десетилетие от първоначалното представяне на прототипа през 2017 година, в съобщенията на компанията се подчертава, че това последно забавяне се дължи изцяло на атмосферните условия, а не на инженерни или производствени пречки. Основните технически характеристики на автомобила, структурата на финансовите депозити и прогнозираните срокове за производство, сочещи към края на 2027-ма или 2028-ма, остават напълно непроменени от краткото забавяне. Засега автомобилният свят трябва да задържи дъха си още малко, за да види дали небето ще се изясни и ще позволи на дългоочаквания флагмански модел на Tesla най-накрая да направи своето драматично представяне.


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