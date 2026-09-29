Tesla отново отложи премиерата на Roadster, но този път не по желание на Мъск

Майката Природа се намеси, за да хвърли още един проблем в продължителния процес по разработката на второто поколение на Tesla Roadster, принуждавайки американския производител на електромобили да отложи с две седмици дългоочакваната си демонстрация. Първоначално планирана за 1 октомври, тази дебютна проява с висок залог беше пренасрочена за 15 октомври 2026 година, след като метеорологичните модели сигнализираха за силни бури, заплашващи централната част на Тексас.

Тъй като представянето разчита в голяма степен на открито място – тясно свързано с ракетния изпитателен център на SpaceX в Макгрегър – ръководството предпочете да спре подготовката, вместо да рискува презентация, пропита от дъжд или заплашена от буря.

Макар промяната в графика несъмнено да изпита търпението на ентусиастите и хората с ранни резервации, които чакат почти десетилетие от първоначалното представяне на прототипа през 2017 година, в съобщенията на компанията се подчертава, че това последно забавяне се дължи изцяло на атмосферните условия, а не на инженерни или производствени пречки. Основните технически характеристики на автомобила, структурата на финансовите депозити и прогнозираните срокове за производство, сочещи към края на 2027-ма или 2028-ма, остават напълно непроменени от краткото забавяне. Засега автомобилният свят трябва да задържи дъха си още малко, за да види дали небето ще се изясни и ще позволи на дългоочаквания флагмански модел на Tesla най-накрая да направи своето драматично представяне.