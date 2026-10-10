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Подробности за новия Jaguar

Подробности за новия Jaguar

10 Октомври, 2026 10:30 622 4

  • jaguar-
  • type 01

Технически характеристики, иновации и неочаквани детайли за електрическия флагман Type 01

Подробности за новия Jaguar - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След световната си премиера, която раздели автомобилните фенове на две и за която вече ви разказахме, сега ще обърнем внимание на детайлите. Новият Jaguar предизвика лавина от коментари, но продължава да бъде във фокуса на вниманието като най-мощния и технологично напреднал сериен автомобил в историята на марката от Ковънтри. Зад смелия външен вид на този четириврат луксозен гранд турер се крие мащабна инженерна работа, която заслужава малко по-задълбочен анализ.

Подробности за новия Jaguar

В основата на задвижващата система стои усъвършенствана тримоторна конфигурация с един електромотор на предната ос и два независими на задните колела. Системната мощност достига колосалните 1015 к.с. и впечатляващ въртящ момент от 1 365 нютонметра. Благодарение на интелигентно разпределение и инвертори със силициев карбид, разработени с опит от Формула Е, тежкият луксозен седан ускорява от място до 100 километра в час за едва 3.2 секунди, като развива сериозна тяга и при доускорения на магистрала.

Подробности за новия Jaguar

Енергията се осигурява от масивен батериен пакет с полезен капацитет от 118 кВтч, интегриран в изключително твърдата алуминиева платформа JEA с торсиона твърдост от 57 000 Нм на градус. Тази архитектура гарантира идеално разпределение на теглото в съотношение 50:50 и нисък център на тежестта. Благодарение на свръхмодерната 850-волтова система, автомобилът поддържа ултрабързо зареждане с мощност до 350 кВт, което позволява възстановяване на сериозен пробег от над 300 километра за само 13 минути, докато общият пробег с едно пълно зареждане достига до почти 700 километра по цикъла WLTP.

Подробности за новия Jaguar

Динамиката на пътя се подпомага от четириколесно завиване, при което задните колела завиват с до шест градуса, съкращавайки радиуса на завой до стойности, сравними с много по-компактни модели. Същевременно усъвършенстваното двукамерно въздушно окачване с електронно управлявани амортисьори анализира пътя хиляди пъти в секунда. Поръчките за ексклузивния модел ще бъдат отворени в началото на 2027 година, като цените на британския пазар се очаква да стартират от около 130 000 паунда, което се равнява на приблизително 117 000 евро.

Подробности за новия Jaguar


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Накратко - пълна липса на премиум визия, и пълно подобие на китайска визия!!!
    Никой от половин километър няма да познае, че идва Ягуар!

    10:35 10.10.2026

  • 2 Леле леле

    8 0 Отговор
    Каква грозотия... И това ми било Ягуар... Защо ли не пишат теглото? Може би защото е 2700 кг? Съжалявам, това не е автомобил, а танк.

    10:40 10.10.2026

  • 3 млад еврас

    3 0 Отговор
    Да не са ги купили китайците, или от ягуар са станали китайци, имитиращите продукти на космически цени няма да ги спасят.

    10:59 10.10.2026

  • 4 Общо взето

    1 0 Отговор
    Голям "хикс" с четири колела.

    11:02 10.10.2026