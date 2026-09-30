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Дебют за BMW 3 Series G50 – без дизелови двигатели, но с дрифт режим

Дебют за BMW 3 Series G50 – без дизелови двигатели, но с дрифт режим

30 Септември, 2026 08:55 733 4

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  • премиера

Доставките ще започнат през следващата година

Дебют за BMW 3 Series G50 – без дизелови двигатели, но с дрифт режим - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Глобалната автомобилна сцена отново е завладяна от баварската школа, след като BMW разкри детайли за новото осмо поколение на своя най-продаван модел – BMW 3 Series с вътрешен заводски индекс G50. Този дългоочакван модел бележи повратна точка в историята на серията, съчетавайки историята на модела с авангардните решения от новата епоха Neue Klasse, като същевременно слага категоричен край на дизеловата ера в конвенционалната гама.

Външният дизайн на G50 представлява смел еволюционен скок, който преосмисля традиционните пропорции на седана чрез изключително изчистени повърхности и аеродинамична ефективност. Силуетът се отличава с издължен преден капак, изнесени максимално в краищата на купето колела и плавно застъпваща се линия на покрива, завършваща в къса задна част. Предната част демонстрира по-тясна и изразителна интерпретация на емблематичната бъбрековидна решетка, която се слива визуално с нови матрични LED светлини с остри дневни светлинни подписи.

Дебют за BMW 3 Series G50 – без дизелови двигатели, но с дрифт режим

Страничният профил е изваян с минимален брой ръбове, запазвайки класическата извивка на Хофмайстер (Hofmeister kink) при задните стъкла, докато скритите дръжки на вратите допринасят за монолитното усещане. Задната част е доминирана от тънки хоризонтални светлини с триизмерен светлинен ефект, а спортните версии получават по-агресивни брони, по-големи въздухозаборници и двойни ауспухови накрайници.

Дебют за BMW 3 Series G50 – без дизелови двигатели, но с дрифт режим

Интериорът на G50 продължава революцията, започната от екстериора, като залага на минималистична цифрова среда, вдъхновена от концепциите Neue Klasse. Централно място в купето заема изцяло преработеният извит екран (BMW Curved Display), който обединява приборите пред водача и централната мултимедийна система, управлявана от най-новото софтуерно поколение на баварския софтуер. Традиционните физически бутони са сведени до абсолютен минимум, като функциите за климатизация и основните настройки са интегрирани в гласовия асистент с изкуствен интелект и сензорните повърхности.

Под капака на новото поколение стои мащабно преструктуриране на задвижващите агрегати, като най-важната новина е пълното отказване от дизеловите двигатели за сметка на бензиновата тяга и електрификацията. На върха застава наточеният вариант M350 xDrive, който заменя досегашния M340i. Този модел разчита на дълбоко усъвършенствана версия на трилитровия редови шестцилиндров двигател (B58) с турбокомпресор, допълнен от 48-волтова мека хибридна система, генерираща внушителните 443 конски сили. Тягата се разпределя към четирите колела чрез интелигентната система xDrive и 8-степенна автоматична трансмисия, позволяваща ускорение от място до 100 км/ч за едва 4.1 секунди. Гамата се допълва от четирицилиндрови бензинови мотори с меки хибриди с означения 318 и 320, развиващи съответно 156 и 211 конски сили от 2.0-литров обем. Малко след пазарния старт през 2027 година към тях ще се присъедини и ново поколение plug-in хибрид с удължен изцяло електрически пробег.

Дебют за BMW 3 Series G50 – без дизелови двигатели, но с дрифт режим

Производството на новото осмо поколение ще се осъществява в основния завод на марката в Динголфинг, Германия, като европейските продажби ще стартират в началото на 2027 година с начална цена от около 49 900 евро на германския пазар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Това

    1 0 Отговор
    че си захвърлят дизела е грешка, но пък от другацстрана евала, че предлагат опция без батерия (меките хубриди). Дизайна и външен и вътрешен, е въпрос на вкус, малко ми е противоречив, не е "типичен" за марката и е може би въпрос на свикване

    09:20 30.09.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор
    Все по смотляшки дизайн... Предницата все едно са я крали от Нисан от началото на 2000та година...

    09:35 30.09.2026

  • 3 антрашпиц

    1 0 Отговор
    И ко ша праят наште рейсъри сега ? То не е ли БМВ със м57 ,значи не е истинско БМВ ..

    09:49 30.09.2026

  • 4 гост

    1 0 Отговор
    Грозно външно, а вътре... това ситроен ли е? Не знам какво се случва с дизайна на новите коли, но не ми допара. Преди някой да е написал "гроздето е кисело", да, не мога да си го позволя това и в базова версия...

    09:50 30.09.2026