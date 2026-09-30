Дебют за BMW 3 Series G50 – без дизелови двигатели, но с дрифт режим

Глобалната автомобилна сцена отново е завладяна от баварската школа, след като BMW разкри детайли за новото осмо поколение на своя най-продаван модел – BMW 3 Series с вътрешен заводски индекс G50. Този дългоочакван модел бележи повратна точка в историята на серията, съчетавайки историята на модела с авангардните решения от новата епоха Neue Klasse, като същевременно слага категоричен край на дизеловата ера в конвенционалната гама.

Външният дизайн на G50 представлява смел еволюционен скок, който преосмисля традиционните пропорции на седана чрез изключително изчистени повърхности и аеродинамична ефективност. Силуетът се отличава с издължен преден капак, изнесени максимално в краищата на купето колела и плавно застъпваща се линия на покрива, завършваща в къса задна част. Предната част демонстрира по-тясна и изразителна интерпретация на емблематичната бъбрековидна решетка, която се слива визуално с нови матрични LED светлини с остри дневни светлинни подписи.

Страничният профил е изваян с минимален брой ръбове, запазвайки класическата извивка на Хофмайстер (Hofmeister kink) при задните стъкла, докато скритите дръжки на вратите допринасят за монолитното усещане. Задната част е доминирана от тънки хоризонтални светлини с триизмерен светлинен ефект, а спортните версии получават по-агресивни брони, по-големи въздухозаборници и двойни ауспухови накрайници.

Интериорът на G50 продължава революцията, започната от екстериора, като залага на минималистична цифрова среда, вдъхновена от концепциите Neue Klasse. Централно място в купето заема изцяло преработеният извит екран (BMW Curved Display), който обединява приборите пред водача и централната мултимедийна система, управлявана от най-новото софтуерно поколение на баварския софтуер. Традиционните физически бутони са сведени до абсолютен минимум, като функциите за климатизация и основните настройки са интегрирани в гласовия асистент с изкуствен интелект и сензорните повърхности.

Под капака на новото поколение стои мащабно преструктуриране на задвижващите агрегати, като най-важната новина е пълното отказване от дизеловите двигатели за сметка на бензиновата тяга и електрификацията. На върха застава наточеният вариант M350 xDrive, който заменя досегашния M340i. Този модел разчита на дълбоко усъвършенствана версия на трилитровия редови шестцилиндров двигател (B58) с турбокомпресор, допълнен от 48-волтова мека хибридна система, генерираща внушителните 443 конски сили. Тягата се разпределя към четирите колела чрез интелигентната система xDrive и 8-степенна автоматична трансмисия, позволяваща ускорение от място до 100 км/ч за едва 4.1 секунди. Гамата се допълва от четирицилиндрови бензинови мотори с меки хибриди с означения 318 и 320, развиващи съответно 156 и 211 конски сили от 2.0-литров обем. Малко след пазарния старт през 2027 година към тях ще се присъедини и ново поколение plug-in хибрид с удължен изцяло електрически пробег.

Производството на новото осмо поколение ще се осъществява в основния завод на марката в Динголфинг, Германия, като европейските продажби ще стартират в началото на 2027 година с начална цена от около 49 900 евро на германския пазар.