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Jaguar Type 01 привлече 50 000 клиенти, повечето от тях са нови

Jaguar Type 01 привлече 50 000 клиенти, повечето от тях са нови

13 Октомври, 2026 15:11 450 3

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Около 80% от проявилите интерес към електрическия гранд турер не са притежавали автомобил на марката

Jaguar Type 01 привлече 50 000 клиенти, повечето от тях са нови - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Jaguar Type 01 е привлякъл 50 000 израза на интерес, преди да започнат реалните поръчки за електрическия гран турер. Около четири от всеки петима потенциални клиенти не е притежавал автомобил на британската марка досега. Данните бяха обявени от управляващия директор на Jaguar Роудън Гловър в разговор с австралийското издание Drive. „Никога не сме имали повече от 50 000 души, които да ни кажат: „Наистина се интересувам от това, което правите“, каза Гловър. Той уточни, че компанията нарича тези регистрации KMI – Keep Me Informed, или списък с хора, които искат да получават нова информация.

Гловър определи реакцията като потвърждение на решението Jaguar да премести марката в по-висок ценови сегмент. В същото време записването не представлява поръчка, кандидатите са оставяли имейл и основни лични данни, без да внасят депозит или да получават гарантирано производствено място. Това означава, че реалният брой купувачи ще стане известен едва когато започне приемането на обвързващи поръчки.

Jaguar Type 01 привлече 50 000 клиенти, повечето от тях са нови

Припомняме, че серийната версия на Type 01 беше представена в Ню Йорк в началото на октомври. Моделът е четириврат електрически Гранд турер с три електромотора, развиващи над 1000 конски сили, максималният въртящ момент достига 1365 Нм, а максималната скорост е 241 км/ч.

Автомобилът използва 850-волтова архитектура и батерия с капацитет 118 кВтч. Jaguar посочва пробег до 720 километра по цикъла WLTP. Type 01 е проектиран, разработен и произвеждан във Великобритания, като сглобяването ще бъде в завода на JLR в Солихъл. Моделът е първият сериен резултат от стратегията, обявена заедно с концепцията Type 00 преди две години. Тя предизвика силни реакции заради радикалната промяна във визията и позиционирането на марката.

Jaguar Type 01 привлече 50 000 клиенти, повечето от тях са нови

Периодът беше белязан и от промени в ръководството. Адриан Мардъл напусна поста главен изпълнителен директор след 35 години в компанията и три години начело. На негово място бе назначен Пи Би Баладжи, който преди това беше финансов директор на компанията майка Tata Motors. Поръчките за Jaguar Type 01 се очаква да бъдат открити в началото на 2027 година, а първите доставки са планирани за втората половина на същата година. Тогава ще стане ясно каква част от 50 000-те регистрации ще се превърнат в реални сделки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 6135

    1 1 Отговор
    "Jaguar Type 01 е привлякъл 50 000 израза на интерес"

    То и аз изразявам интерес колко грандиозен ще е този провал.

    Сигурно и мен са сложили в бройката.

    17:15 13.10.2026

  • 3 Да си го кажем

    0 0 Отговор
    Направо - Ягуар са си вече индийска компания иса си направили кола с азиатска визия, досущ като китайските! Хубава е, но очевидно, ние, европейците вече за нищо не ставаме! Горко ни!

    18:07 13.10.2026