Tesla започна да използва литиево-железно-фосфатни батерии от китайската компания Sunwoda

14 Април, 2026

Производствената мощ в Иу вече работи на пълни обороти за нуждите на Tesla

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на електромобилите, където всеки цент от производствените разходи е от значение, Tesla направи поредния си стратегически ход на шахматната дъска. Американският пионер в индустрията официално интегрира в редиците си нов ключов съюзник – китайския технологичен играч Sunwoda. Сътрудничеството не е просто попълнение в списъка с партньори, а ясен сигнал, че битката за по-евтини и бързозарядни батерии навлиза в своята гореща фаза.

В сърцето на тази сделка стоят литиево-железно-фосфатните (LFP) батерии от трето поколение. Тези клетки са истинско технологично бижу, поддържащо скорост на зареждане до 3C. Преведено на езика на шофьорите: край на безкрайното висене пред зарядните станции. Тази иновация позволява на автомобилите да "поемат" енергия значително по-бързо, без това да компрометира дълголетието на батерията или да оскъпява крайния продукт.

Производствената мощ в Иу вече работи на пълни обороти за нуждите на Tesla. Интересното е, че батериите от Sunwoda EVB веднага намират място в екземплярите, напускащи Gigafactory Shanghai, но с една важна подробност – те са предназначени за експортните пазари. Самите китайски потребители ще трябва да изчакат, тъй като компанията на Илон Мъск предпочита да тества „в бой“ новите компоненти зад граница, преди да ги внедри масово на местна почва.

Tesla обаче променя и самия модел на сътрудничество, демонстрирайки желание за пълен контрол. За разлика от договорите с CATL, където се купуваха готови модули, тук американците получават само суровите клетки. Сглобяването на пакетите се случва под стриктния надзор на инженерите на Tesla. Този подход не е случаен – той е директен удар по високите разходи и дава на компанията гъвкавостта, от която се нуждае, за да оптимизира всеки долар по веригата.

С добавянето на Sunwoda, доставчиците на енергия за Tesla вече стават петима, присъединявайки се към елитния клуб на Panasonic, LG Energy Solution, BYD и CATL. Диверсификацията е жизненоважна, особено след като финансовите отчети за 2025 г. показаха, че маржовете са под сериозен натиск. При рентабилност от 15,4% (без екологичните кредити), намирането на по-изгодни решения за батериите, които все още "изяждат" над 30% от цената на колата, е въпрос на оцеляване.

Този ход е и огромен комплимент за китайската индустрия. Sunwoda, която вече има успешни проекти с Li Auto, доказва, че Изтокът държи ключовете за глобалната електрификация. За Tesla това е още една стъпка към целта – по-достъпни и по-ефективни машини, които не изискват компромис от страна на собственика. Бъдещето е по-евтино, по-бързо и определено по-ефективно.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хеми значи бензин

    4 4 Отговор
    Няма нищо по добро от чист бензин с карбуратор и механичен компресор

    12:22 14.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ ИЗПОЛЗВАТ АМЕРИКАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ
    .....
    УЖ ПРИЯТЕЛ НА ДОНИ ГОЛЕМИТЕ АМЕРИКАНСКИ БАЛОНИ

    12:29 14.04.2026

  • 3 Здравей

    9 1 Отговор
    Най общо сърцето на Ел. автомобила е неговата батерия. Купуваш тесла получаваш китаец. Не е нещо лошо. Но когато батерията е еднаква в тесла и БИТ ....плащаш само логото по скъпо. Но то е така и при другите автомобили. Купуваш Мерцедес А класа,под капака Дачия 1,5 дци

    Коментиран от #10

    12:34 14.04.2026

  • 4 В ХОД е обратно изкупуване на фирми от

    0 1 Отговор
    Чайна с цел МОНОПОЛ НАД ВСЯКА ПРОИЗВЕДЕНА БАТЕРИЯ.....ПЕПАТНИЦАТА СИ РАБОТИИИИИИУ

    12:40 14.04.2026

  • 5 Иван

    8 1 Отговор
    Краварите винаги са си били крайно изостанали . Поредно доказателство

    12:40 14.04.2026

  • 6 Пурко

    5 1 Отговор
    Скоро китайците ще придобият и Тесла

    Коментиран от #7

    12:40 14.04.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пурко":

    За какво им е!? 1.3$ трлн за един модел остарял електрокар на 10 години. Луцид имат повече патенти от тесла.

    12:46 14.04.2026

  • 8 Слънчасалия

    1 5 Отговор
    Тесла си произвежда батериите сама,през входа влизат суровини,на изхода излизат батерии. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    12:47 14.04.2026

  • 9 Реалист

    5 1 Отговор
    Скоро гледах филм - компания за ел.автомобили фалира и собствениците не могат да си влязат в колата, не могат да стартират и почти нищо смислено в колата им не работи - поради срив на облака след фалита. Отделно от това цялата верига сервизи обслужващи колите моментално се разпада и собствениците остават без никаква поддръжка. За такъв живот ли си мечтаете?!

    12:54 14.04.2026

  • 10 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Здравей":

    Ами на ел. колата не е важно само батерията. Бъркаш се. На ел. колата е много важно програмирането. Програмата за управлението - софтуера! При Тесла той е тестван, защото са от първите производители.

    13:41 14.04.2026

  • 11 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Ако не ви е ясно, новите коли не са колела които се управляват компютри, а компютри които управляват колела. За това софтуера е живота и сърцето на ел. колите. Без добър софтуер си до никъде.

    13:47 14.04.2026