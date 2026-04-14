Tesla започна да използва литиево-железно-фосфатни батерии от китайската компания Sunwoda

В света на електромобилите, където всеки цент от производствените разходи е от значение, Tesla направи поредния си стратегически ход на шахматната дъска. Американският пионер в индустрията официално интегрира в редиците си нов ключов съюзник – китайския технологичен играч Sunwoda. Сътрудничеството не е просто попълнение в списъка с партньори, а ясен сигнал, че битката за по-евтини и бързозарядни батерии навлиза в своята гореща фаза.

В сърцето на тази сделка стоят литиево-железно-фосфатните (LFP) батерии от трето поколение. Тези клетки са истинско технологично бижу, поддържащо скорост на зареждане до 3C. Преведено на езика на шофьорите: край на безкрайното висене пред зарядните станции. Тази иновация позволява на автомобилите да "поемат" енергия значително по-бързо, без това да компрометира дълголетието на батерията или да оскъпява крайния продукт.

Производствената мощ в Иу вече работи на пълни обороти за нуждите на Tesla. Интересното е, че батериите от Sunwoda EVB веднага намират място в екземплярите, напускащи Gigafactory Shanghai, но с една важна подробност – те са предназначени за експортните пазари. Самите китайски потребители ще трябва да изчакат, тъй като компанията на Илон Мъск предпочита да тества „в бой“ новите компоненти зад граница, преди да ги внедри масово на местна почва.

Tesla обаче променя и самия модел на сътрудничество, демонстрирайки желание за пълен контрол. За разлика от договорите с CATL, където се купуваха готови модули, тук американците получават само суровите клетки. Сглобяването на пакетите се случва под стриктния надзор на инженерите на Tesla. Този подход не е случаен – той е директен удар по високите разходи и дава на компанията гъвкавостта, от която се нуждае, за да оптимизира всеки долар по веригата.

С добавянето на Sunwoda, доставчиците на енергия за Tesla вече стават петима, присъединявайки се към елитния клуб на Panasonic, LG Energy Solution, BYD и CATL. Диверсификацията е жизненоважна, особено след като финансовите отчети за 2025 г. показаха, че маржовете са под сериозен натиск. При рентабилност от 15,4% (без екологичните кредити), намирането на по-изгодни решения за батериите, които все още "изяждат" над 30% от цената на колата, е въпрос на оцеляване.

Този ход е и огромен комплимент за китайската индустрия. Sunwoda, която вече има успешни проекти с Li Auto, доказва, че Изтокът държи ключовете за глобалната електрификация. За Tesla това е още една стъпка към целта – по-достъпни и по-ефективни машини, които не изискват компромис от страна на собственика. Бъдещето е по-евтино, по-бързо и определено по-ефективно.