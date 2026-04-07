600 000 км по-късно: Вижте в какво се превърна най-издръжливата Tesla Model 3 в света! (ВИДЕО)

В канадските прерии се появи истинско технологично плашило за скептиците на тема издръжливост – Tesla Model 3 от 2019 година, която е навъртяла умопомрачителните 609 800 километра само за седем години. Този бял седан, открит от екипа на YouTube канала Drive Protected, е живото доказателство, че електрическите коли не са „играчки за еднократна употреба“, макар и цената на такова оцеляване да има своята горчива страна.

Автомобилът е закупен за скромните 12 000 канадски долара (около 8 000 щатски), което на пръв поглед изглежда като сделката на века. Реалността обаче е малко по-сурова. След години на безмилостна експлоатация и стотици сесии на бързи Supercharger станции, батерията е достигнала своя предел. В момента, при оставащи 33% заряд, колата обещава едва 83 километра пробег – ясен знак за сериозна деградация на клетките.

Въпреки рекордното разстояние – най-високото регистрирано за този конкретен модел досега – колата отказва да се предаде напълно. Тя все още приема бързо зареждане, макар капацитетът ѝ да е сянка на някогашната слава. Визуално и механично обаче, времето е оставило своите белези: ръжда по праговете, разбити детайли по окачването, повредена охладителна система и броня, която е видяла и по-добри дни.

За да бъде върната тази Tesla към нормален живот, новите собственици ще трябва да инвестират около 15 000 долара в ремонти и нова батерия. Сумата надхвърля покупната цена на колата, но проектът остава безценен като експеримент. Докато прочутият Model S на германеца Хансйорг Геминген гони кота 2 милиона километра, тази „тройка“ показва какво се случва с масовия електромобил, когато бъде подложен на ежедневен маратон в сурови условия. Вижте и видеото.