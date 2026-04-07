600 000 км по-късно: Вижте в какво се превърна най-издръжливата Tesla Model 3 в света! (ВИДЕО)

В канадските прерии се появи истинско технологично плашило за скептиците на тема издръжливост – Tesla Model 3 от 2019 година, която е навъртяла умопомрачителните 609 800 километра само за седем години. Този бял седан, открит от екипа на YouTube канала Drive Protected, е живото доказателство, че електрическите коли не са „играчки за еднократна употреба“, макар и цената на такова оцеляване да има своята горчива страна.
Автомобилът е закупен за скромните 12 000 канадски долара (около 8 000 щатски), което на пръв поглед изглежда като сделката на века. Реалността обаче е малко по-сурова. След години на безмилостна експлоатация и стотици сесии на бързи Supercharger станции, батерията е достигнала своя предел. В момента, при оставащи 33% заряд, колата обещава едва 83 километра пробег – ясен знак за сериозна деградация на клетките.
Въпреки рекордното разстояние – най-високото регистрирано за този конкретен модел досега – колата отказва да се предаде напълно. Тя все още приема бързо зареждане, макар капацитетът ѝ да е сянка на някогашната слава. Визуално и механично обаче, времето е оставило своите белези: ръжда по праговете, разбити детайли по окачването, повредена охладителна система и броня, която е видяла и по-добри дни.
За да бъде върната тази Tesla към нормален живот, новите собственици ще трябва да инвестират около 15 000 долара в ремонти и нова батерия. Сумата надхвърля покупната цена на колата, но проектът остава безценен като експеримент. Докато прочутият Model S на германеца Хансйорг Геминген гони кота 2 милиона километра, тази „тройка“ показва какво се случва с масовия електромобил, когато бъде подложен на ежедневен маратон в сурови условия. Вижте и видеото.
1 Хахахаха
Коментиран от #2
14:11 07.04.2026
2 хи хи
До коментар #1 от "Хахахаха":Бензиновият аналог на тесла изобщо не е 3 цилиндров 1,2 мотор😉 Ай стига с тия джендърски лафчета😉 Карай си теслата, ползвай си вибратоpa със здраве и не се напрягай да не направиш някоя фисура😅
Коментиран от #5, #8
14:22 07.04.2026
3 Не знаеш английски.
"За да бъде върната тази Tesla към нормален живот, новите собственици ще трябва да инвестират около 15 000 долара в ремонти и нова батерия."
А видеото завършва, че всичко - покупката плюс ремонтите по колата са стрували общо 15 464 КАНАДСКИ долара ОБЩО С ВСИЧКИ ТАКСИ.
И дума не става за смяна на батерията, която си работи добре. Автомобилът ускорява и се зарежда нормално!
14:26 07.04.2026
4 Нормален пробег
250 км остатъчен пробег през зимата след 7 години календар на деградация и след 609 000 км не звучат зле? Особено При запазено бързо зареждане.
Може да се окаже че ще измине 1 000 км по-бързо от чисто нова електрическа Toyota моделна година 2026
14:30 07.04.2026
5 Хахахаха
До коментар #2 от "хи хи":Така е. И разхода на бензин на бензиновия аналог на Тесла, не е 4.5 на 100 бензин, да знаеш. Щот много ги смятате нещата, както ви пасват. Дай сега да видим аналоговия бензинов ДВГ с разход 9 на 100, колко бензин щеше да изгори за 600 хиляди километра с този разход?
Коментиран от #19
14:31 07.04.2026
6 Истинската деградация
Това са 21,7kWh за 33% от капацитета на батерията. Остатъчен капацитет 66kWh. Деградация 16% за 600 000 км и 7 години
Това са 300 км магистрален пробег или 450 километра градско шофиране.
Не е зле за батерия на 609 000 км? Ще изкара милион!
Коментиран от #10
14:35 07.04.2026
7 Така е
Коментиран от #9, #11
14:37 07.04.2026
8 Хахахаха
До коментар #2 от "хи хи":И ти все пак мислиш, че колкото един ДВГ е по-мощен, той е по-здрав ли? От къде го измисли това! Да ти кажа, моторите на БМВ М5 с В10 изобщо не бяха сполучливи и много бързо си заминаха моторите!
14:37 07.04.2026
9 Разбира се че е така
До коментар #7 от "Така е":Ти На тази Тесла досега два пъти щеше да си сменил батерията, защото така са ти казали. Виж и тая колко е зле? Тя не е ли за смяна? Като те видят колко ли ще ти искат? Минимум 25 000 за автомобил купен за 7000 евро. Доколкото те познавам, С удоволствие ще ги дадеш и ще останеш доволен!
Даже ще им оставиш старата батерия като подарък както си направил с предишната работеща батерия.
14:38 07.04.2026
10 Така е
До коментар #6 от "Истинската деградация":Това на практика са не повече от 200 километра.Все едно караш бензинова кола с 15 литров резервоар.
Коментиран от #13, #14
14:38 07.04.2026
11 Хахахаха
До коментар #7 от "Така е":Вчера писаха за смяна на скоростна кутия на хибридно Порше, за 35 хиляди евро. Така, че си минал даже тънко с електричка. Новите ДВГ са доста по-скъпи за поддръжка от електричка.
Коментиран от #12
14:40 07.04.2026
12 Така е
До коментар #11 от "Хахахаха":Поршето не е масова марка и как ти хрумна да я сравняваш с Тесла изобщо.
Коментиран от #16
14:47 07.04.2026
13 Така де
До коментар #10 от "Така е":Значи познах че досега щеше да си сменил две батерии на този автомобил който в момента има 66 киловатчаса батерия и изминава 300 км магистрално шофиране. София Бургас като нов го е изминавало без зареждане, А сега ще я смениш защото нямаш време да спреш за 5 минути.
За сметка на това си работил четири месеца, като първоначалното ти твърдения беше даже че си работил шест месеца, за да изкараш пари да купиш новата батерия на 12 12-годишна Тесла защото много ти е харесала и искаш да я караш още 12 години.
Или беше, за да я продадеш на цената на батерията?
И понеже си много ларж, даже си оставил старата, за която при продажбата можеше да вземеш повече отколкото изкарваш за месец.
Сигурно не си имал един час свободен да отделиш за продажбата?
Не виждаш ли с колко дебели и бели конци е съшита цялата ти история? Досега съм чул десетки подобни истории Колко са им искали за смяна, но ти си първия който казва, че се е съгласил.
14:53 07.04.2026
14 Ако някога си имал Тесла
До коментар #10 от "Така е":Ти щеше да обясняваш какво си видял на таблото в клипа, А нямаше да оставиш друг да ти обяснява Какво означава 83 км пробег при 33% изчислени при разход 26,5 киловат часа на 100 км.
Можеш ли да сметнеш Колко е капацитета на батерията, след като ти дава 250 км пробег с разход 26,5?
Коментиран от #18
15:00 07.04.2026
15 Ламбо
Коментиран от #17
15:00 07.04.2026
16 Ако си имал Тесла
До коментар #12 от "Така е":Можеш ли да каже какво видя като среден разход за многото километри?
Можеш ли да сметнеш колко ще е средния пробег при този разход с остатъчния капацитет на батерията?
Ех ако беше имал Тесла, щеше да знаеш къде да гледаш и как да го сметнеш, но никога не си имал!
15:03 07.04.2026
17 А кой е казал
До коментар #15 от "Ламбо":Че тази Тесла няма да измине 1 милион?
15:04 07.04.2026
18 Така е
До коментар #14 от "Ако някога си имал Тесла":Преди време публикувах снимка на фактурата за смяна на батерията.
15:17 07.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сигурно е било така
Само кажи какво искаш да пише на фактурата И какъв печат да има? Изкуственият интелект ще свърши останалото.
Ако имаше малко естествен, като не знаеш какво да лъжеш можеше да попиташ изкуствения интелект, за да не се излагаш.
Ако наистина беше сменял батерия, щеше да знаеш всички подробности и да отговаряш веднага като те попитат, защото нямаше да има какво да криеш. Нали целта беше да предпазиш останалите? Нямаше да може да ти се затвори устата и щеше да споделяш подробности без никой да те пита. А ти не знаеш дори предполагаемите отговори.
Коментиран от #22
15:32 07.04.2026
21 Име
Коментиран от #24
15:39 07.04.2026
22 Така е
До коментар #20 от "Сигурно е било така":С елементарно приложение на телефона,мога да проверя дали фактурата е истинска.Освен това е отбелязано,че ще бъде платена по банков път.Плащането също ли е фалшиво? Това сам ли успя да го измислиш или изкуствения интелект ти помогна?
Ти колко батерии на Тесла си сменил до сега?
Коментиран от #23
15:45 07.04.2026
23 Аха
До коментар #22 от "Така е":Ще бъде платена!
Проформа фактура!
Това което са ти поискали!
Казах ти да се посъветваш с изкуственият интелект. Фактура се издава след плащане и не е валидна Ако нямаш платежен документ. Ти имаш ли?
И ти казах че дори да е вярно, ще си първия за който чувам да я платя от 20 000 за батерия на 12 годишна Тесла която даже няма включено безплатно зареждане, което Само по себе си е абсурд , защото ако беше питал изкуствения интелект всички тесли преди 2017 година имат доживотно безплатно зареждане, но ти не го знаеше като те попитах и не се сети да провериш.
Коментиран от #25
15:56 07.04.2026
24 Казваме
До коментар #21 от "Име":0 двигателя са сменили ! Проблеми имаха само първите тесли модел s. Тесла модел 3 никога не е имала проблеми с двигателите. Даже е първоначално от тях щяха да слагат и на камиона, който има 1,6 милиона километра гаранция на задвижването - батерии двигатели и трансмисия
Коментиран от #33
15:58 07.04.2026
25 Така е
До коментар #23 от "Аха":При покупка на върната Тесла от дилър, безплатното зареждане отпада.За смяната на батерията се издава фактура, която е основание за плащане.Платежен документ без номер на фактурата няма да ти издадат.И последно плащането в брой е ограничено до 10000 евра в Германия и целия ЕС.Да не мислиш,че съм занесъл 20000 евра с чанта? Когато естествения интелект липсва, изкуствения интелект не може да го замени.
Коментиран от #27
17:17 07.04.2026
26 Е така де
Взимал си умно решение след умно решение след умно решение.
Точно както умният ти отговор при въпрос дали имаш платежен документ, да ми кажеш, че нямаш, защото Ако нямаш фактура, не могат да ти издадат платежен документ.
Е какво ми доказа? Че си имал фактура (проформа, която не можеш да осчетоводиш без платежен документ) но все още нямаш платежен документ с който да докажеш, че фактурата е платена.
И аз мога да ти разпечатам фактура за ток телефон или каквото и да е, без да съм ги платил.
На всички които са отказали батериите, защото струват повече отколкото струва автомобила, са им били издадени такива фактури. ТЕ НЕ СА ГИ ПЛАТИЛИ И СА ОТКАЗАЛИ РЕМОНТА и има десетки из стотици статии за това, като онази статия В която е отказан ремонт на,скоростна кутия за porsche за 34 000 и човека е направил по-умното което и ти трябваше да направиш - отишъл е в неоторизиран сервиз и е спестил 30 000 евро, защото повредата е била пластмаса за няколко евро. Точно като твоята - някоя хлабава връзка.
Коментиран от #29
17:47 07.04.2026
27 Сигурно на 99, 9999 %
До коментар #25 от "Така е":Направил си скрийншот на фактура от някоя такава статия и сега се правиш на интересен
Коментиран от #30
17:48 07.04.2026
28 Сервиза
Коментиран от #31
17:51 07.04.2026
29 Така е
До коментар #26 от "Е така де":Много ги разбираш нещата.Проформа фактурата не е официално искане за плащане,а служи за деклариране на стойността на стоките пред митницата в Германия.При покупка на стока или извършване на услуга се пише фактура,която може да се плати в брой до 10000 евра или по банков път.
18:01 07.04.2026
30 Така е
До коментар #27 от "Сигурно на 99, 9999 %":Името ми го има на фактурата, платежното нареждане и съвпада с името в личната ми карта.
Коментиран от #32
18:04 07.04.2026
31 Така е
До коментар #28 от "Сервиза":Безплатното зареждане на Тесла в България,вече е платено.
Коментиран от #34, #35
18:05 07.04.2026
32 Сигурен съм че е така
До коментар #30 от "Така е":Ама изгуби фактурата и сега не си спомняш в коя тема си е публикувал нали?
Това е същото като онова обещание за 20 милиона продажби през 2030 за които съм говорил, за които всички са чували, но никой не е виждал и не може да посочи къде съм го казал въпреки че го повтарям под всяка статия от пет години насам според твърденията на антиелектриците? Единствено въпрос КОГА СПОРЕД ВАС ЩЕ СВЪРШИ 50% РЪСТ и моите прогнози КОГА ЩЕ СВЪРШИ ПРЕДИ 2030
И за твоята фактура всички са чували, но никой не е виждал.
Като и платежния документ за 20 000 евро от който няма и следа?
Коментиран от #36, #37, #38
18:09 07.04.2026
33 Сервиза
До коментар #24 от "Казваме":Model S никога не са имали проблем с мотора, a с доставчик на семеринг. Tesla LDU е индукционен мотор без четки, без постоянни магнити и без редкоземни метали. Състои се от 2 (две) части: ротор и статор и от 2 (два) елемента: мед и стомана. Имаше проблем с доставчика на семеринга на охладителната течност, който беше тефлонов. След замяната му с двоен графитен (30x55x8 Tesla LDU Graphite Dual-lip Seal) колата на Хансйорг е минала над 800 хил. без никакви следи от течове. И вече гони ТРЕТИЯ милион км..
Същият Tesla Model S P85 от 2013 на Бьорн Ниланд на около милион км е обиколил стотици пъти Норвегия и е известен в средите като Millennium Falcon - хилядолетният сокол.
Всеки може да потърси Bjorn Nyland Millennium Falcon. Както и Hansjorg Gemmingen EV Clinic.
18:10 07.04.2026
34 Все още чакам
До коментар #31 от "Така е":Да изгледаш клипа от статията и да ми отговориш на въпросите какво виждаш на екрана? Ще ми обясниш ли как сметна 200 км пробег и При какви условия?
Колко километра ще минава при средния си разход за последните няколко десетки хиляди километра?
Хората не разбират и чакат бившия собственик на Тесла да им обясни? Това са абсолютно елементарни въпроси за всеки един собственик на Тесла, какъвто ти очевидно не си Ако не можеш да им отговориш.
18:33 07.04.2026
35 Сервиза
До коментар #31 от "Така е":Не и за коли с SC01 (Free Lifetime Supercharging).
Model S до 2016 имат пожизнено безплатно зареждане на всички Supercharger - най-голямата зарядна мрежа в света. Сменяш собственика, сменяш батерията, безплатното зареждане върви с VIN-а и остава. Защото Мъск е веднъж.
18:36 07.04.2026
36 Така е
До коментар #32 от "Сигурен съм че е така":Напротив,видя я и ми каза,че съм направил емоционална покупка.
Коментиран от #41
18:46 07.04.2026
37 Димов
До коментар #32 от "Сигурен съм че е така":Поразтърси се из форумите и ютуб и ще намериш много факти за това колко струва смяната на батерията.За Екселските таблици знаят всички потребители на тази медия,само автора им не бил чувал за тях.
Коментиран от #39
18:52 07.04.2026
38 Димов
До коментар #32 от "Сигурен съм че е така":Нашият приятел вижда само това, което е в негова полза.Аз как видях фактурата,ако не съществува?
Коментиран от #40
18:55 07.04.2026
39 Таблиците
До коментар #37 от "Димов":Винаги вървят с въпрос През коя година ще прекъсне 50% ръст на Тесла?
Никъде не получих отговор което означава че само вие сте вярвали че няма да прекъсне до 2030 и затова не сте отговорили. За сметка на това аз на дълго и на широко обяснявам защо ще прекъсне - ЗАЩОТО НЯМА ДА ИМА ТЪРСЕНЕ.
Докато всички антиелектрици говорихте, че 50% ръст ще прекъсне чак когато Тесла не може да строи толкова заводи, а не защото няма да има достатъчно търсене.
Единственото ви " доказателство" сте го написали вие с фалшива таблица, която не е за 50% ръст и не свършва през 2030, А през 2028.
Много добре знаеш че е така но като нямате какво друго да кажете, разводнявате статиите с тази лъжа.
Но никога пък не казахте, че съм казал че Toyota ще произвежда твърдотелни батерии през 2027 въпреки че и този въпрос съм ви го задавал повече пъти отколкото таблицата? Защо така избирателно?
Защо поне веднъж не отговориш например сега, Дали Toyota ще си спази обещанието този път или отново ще излъжа като за последните 10 години?
19:03 07.04.2026
40 Дай линк
До коментар #38 от "Димов":Към фактурата, щом съществува?
Нещо което съществува можеш да го снимаш и да го пращаш всеки ден. Много удобно след публикуването и я скъсал и я изхвърлил а плащането за 20000 не е нещо важно което да стои в банковата история и също не съществува. Нали!
Оправданието за покупката на Tesla без зареждане беше че било емоционална покупка, аз не мога да го кажа защото не знам дали е било така. Това му беше обяснението ЗАЩО НЕ Е МИСЛИЛ ПРЕДИ ДА КУПИ?
ЗАЩО НЕ Е МИСЛИЛ ПРЕДИ ДА СЕ СЪГЛАСИ НА СМЯНАТА НА БАТЕРИЯТА?
Емоционална покупка беше оправдание ЗА ЛИПСА НА МИСЛЕНЕ негово оправдание, не мои думи.
Коментиран от #43
19:10 07.04.2026
41 Все още чакам
До коментар #36 от "Така е":Да изгледаш клипа от статията и да ми отговориш на въпросите какво виждаш на екрана? Ще ми обясниш ли как сметна 200 км пробег и При какви условия?
Колко километра ще минава при средния си разход за последните няколко десетки хиляди километра?
Хората не разбират и чакат бившия собственик на Тесла да им обясни? Това са абсолютно елементарни въпроси за всеки един собственик на Тесла, какъвто ти очевидно не си Ако не можеш да им отговориш.
Коментиран от #42
19:13 07.04.2026
42 Димов
До коментар #41 от "Все още чакам":Умишлено разводняваш темата,за да насочиш разговора в друга посока.Каква връзка има този клип в ютуб с фактура за ремонт?
19:18 07.04.2026
43 Димов
До коментар #40 от "Дай линк":Нашият приятел смята,че аз съм му секретарка.В тази медия преди Нова година беше някъде.
19:20 07.04.2026