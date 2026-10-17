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Продава се лимитирания Mercedes CLK DTM AMG на Дженсън Бътън

Продава се лимитирания Mercedes CLK DTM AMG на Дженсън Бътън

17 Октомври, 2026 13:05 382 2

  • дженсън бътън-
  • mercedes clk dtm amg-
  • автомобилни търгове-
  • iconic auctioneers-
  • dtm

Това е един от само 100-те произведени автомобила

Продава се лимитирания Mercedes CLK DTM AMG на Дженсън Бътън - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Рядък Mercedes-Benz CLK DTM AMG, принадлежал на световния шампион във Formula 1 Дженсън Бътън, ще бъде предложен на търг във Великобритания през ноември. Автомобилът е един от само 100 произведени екземпляра, а очакваната му цена е между 500 000 и 600 000 евро.

Търгът ще се проведе на 14 ноември по време на NEC Classic Motor Show в Бирмингам, а британската аукционна къща Iconic Auctioneers предлага купето, което Бътън е купил ново през 2004 година и е притежавал до 2019-та. След това автомобилът е бил продаден на японски колекционер.

Продава се лимитирания Mercedes CLK DTM AMG на Дженсън Бътън

CLK DTM AMG е създаден като пътна версия, вдъхновена от състезателния автомобил на Бернд Шнайдер. Германецът спечели шампионата DTM през 2003 година, а моделът е замислен като своеобразно продължение на този успех. Въпреки обозначението AMG, автомобилите не са сглобявани директно от тогавашното подразделение на Mercedes. Производството е възложено на HWA - компанията, която по това време подготвя състезателните програми на AMG за Mercedes.

Продава се лимитирания Mercedes CLK DTM AMG на Дженсън Бътън

Каросерията използва композитни материали за капака, калниците, вратите, предната броня, задната престилка и големия заден спойлер. В интериора са монтирани предни спортни седалки, а задните са премахнати за намаляване на теглото. Моделът се задвижва от 5,4-литров V8 двигател с механичен компресор. Мощността достига 582 конски сили, ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3,9 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 320 километра в час.

Продава се лимитирания Mercedes CLK DTM AMG на Дженсън Бътън

Това прави CLK DTM AMG единствената версия на купето C209 CLK с компресорен V8. Стандартният CLK55 AMG от същия период използва атмосферно пълнещ се 5,4-литров V8 с мощност 362 конски сили. Лионел Абът, автомобилен специалист в Iconic Auctioneers, заяви, че автомобилът е бил част от кариерата на Бътън през важни периоди, включително спечелването на световната титла през 2009 година. „Да открием екземпляр с толкова малък пробег и почти 15 години собственост от световен шампион във Formula 1 е изключителна възможност за колекционерите“, каза Абът


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