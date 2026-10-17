Продава се лимитирания Mercedes CLK DTM AMG на Дженсън Бътън

Рядък Mercedes-Benz CLK DTM AMG, принадлежал на световния шампион във Formula 1 Дженсън Бътън, ще бъде предложен на търг във Великобритания през ноември. Автомобилът е един от само 100 произведени екземпляра, а очакваната му цена е между 500 000 и 600 000 евро.

Търгът ще се проведе на 14 ноември по време на NEC Classic Motor Show в Бирмингам, а британската аукционна къща Iconic Auctioneers предлага купето, което Бътън е купил ново през 2004 година и е притежавал до 2019-та. След това автомобилът е бил продаден на японски колекционер.

CLK DTM AMG е създаден като пътна версия, вдъхновена от състезателния автомобил на Бернд Шнайдер. Германецът спечели шампионата DTM през 2003 година, а моделът е замислен като своеобразно продължение на този успех. Въпреки обозначението AMG, автомобилите не са сглобявани директно от тогавашното подразделение на Mercedes. Производството е възложено на HWA - компанията, която по това време подготвя състезателните програми на AMG за Mercedes.

Каросерията използва композитни материали за капака, калниците, вратите, предната броня, задната престилка и големия заден спойлер. В интериора са монтирани предни спортни седалки, а задните са премахнати за намаляване на теглото. Моделът се задвижва от 5,4-литров V8 двигател с механичен компресор. Мощността достига 582 конски сили, ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3,9 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 320 километра в час.

Това прави CLK DTM AMG единствената версия на купето C209 CLK с компресорен V8. Стандартният CLK55 AMG от същия период използва атмосферно пълнещ се 5,4-литров V8 с мощност 362 конски сили. Лионел Абът, автомобилен специалист в Iconic Auctioneers, заяви, че автомобилът е бил част от кариерата на Бътън през важни периоди, включително спечелването на световната титла през 2009 година. „Да открием екземпляр с толкова малък пробег и почти 15 години собственост от световен шампион във Formula 1 е изключителна възможност за колекционерите“, каза Абът