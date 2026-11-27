BMW M3 E30 от 1989 година с един собственик от покупката си вече е сред най-скъпите предложения в текущия търг на Bring a Trailer. Най-високата публикувана оферта е 79 999 долара, а наддаването приключва днес на 27 ноември. Колата е изминала 85 000 мили, но е запазена в състояние, което привлича сериозен интерес. „Автомобилът е придобит нов от продавача“, посочва обявата. Екземплярът е доставен от Dan Boone BMW в Северен Хюстън, Тексас, и е един от приблизително 5300-те BMW E30 M3, произведени за северноамериканския пазар между 1987 и 1990 година. Купето е в характерния за модела Cinnabar Red. Боята е обновена през 1998 година. след ремонт на левия заден страничен панел и вдлъбнатини по шофьорската врата. По повърхността се виждат дребни следи от камъчета и драскотини, но автомобилът запазва оригиналните си 15-инчови джанти тип Basketweave.

През ноември 2024 година са монтирани гуми Yokohama Advan Fleva. Сервизната история включва подмяна на акумулатора, свещите, кабелите, ремъците, регулатора на налягането на горивото и втулки на алтернатора. През януари 2025 година са обслужени още горивната помпа, горивният филтър, датчикът за нивото на горивото и датчикът за положението на дросела.

BMW M3 E30 използва 2,3-литровия атмосферен четирицилиндров двигател S14. В северноамериканската версия той развива 192 к.с. и 230 Нм. Мощността се предава към задните колела чрез петстепенна механична скоростна кутия Getrag и диференциал с ограничено приплъзване.

Моделът е създаден като пътен автомобил, съобразен с изискванията за хомологация в група А. Затова спрямо стандартните версии на 3 Series има преработени спирачки, специфично окачване, по-твърди пружини и по-дебела задна стабилизираща щанга. Автомобилът от търга е оборудван и с персонализирана изпускателна система, монтирана през 2000 година.

Интериорът е с черна кожена тапицерия, спортни седалки, касетофон, круиз контрол, електрически стъкла и бордови компютър. Кожата по предните седалки носи следи от употреба, пантите на жабката са откачени, а климатичната система не работи. Към автомобила се предлагат първоначалната документация за покупката, сервизни записи, чист доклад Carfax и документ за собственост от Тексас.