Продадоха Honda-та на Сена за рекордна сума

Honda NSX от 1991 година, използван лично от трикратния световен шампион във Formula 1 Айртон Сена, беше продаден за 871 250 британски лири на търга на RM Sotheby’s в Лондон. Сумата се равнява на приблизително 1,169 млн. долара и превърна автомобила в най-скъпия Honda NSX, продаван на търг. Предварителната оценка на купето е била между 500 000 и 800 000 британски лири, а финалната цена е надхвърлила горната граница със 71 250 лири. Така автомобилът е изпреварил досегашния рекорд за NSX, поставен от версия Type R, продадена за около 1,164 млн. долара.

Продаденият автомобил е с шаси JHMNA11500T000233, известно и като T000233. Honda Automobil de Portugal го е внесла в страната, а първата му регистрация е извършена на 22 март 1991 година с номер SX-25-59. През февруари 1995 година колата е регистрирана в Лисабон от Laboa Etablissement.

NSX е във фабричния цвят Formula Red, с черен покрив и черен кожен салон. Колекционери и историци го познават като „Hosepipe NSX“ заради снимките, на които Сена го мие с маркуч пред дома си в Португалия. Автомобилът е показан и в документалния филм „Айртон Сена: Състезанията са в кръвта ми“.

Според RM Sotheby’s Сена е управлявал точно този NSX по време на уикенда на Гран при на Португалия през 1991 година на пистата „Ещорил“. Това свързва колата не само с неговото име, но и с конкретно състезание от последния му сезон като световен шампион. Автомобилът се е върнал в Япония през 2024 година, преди да бъде предложен на лондонския търг две години по-късно. Документацията към него включва историята на собствеността в Португалия, сервизна книжка и потвърждение от Honda за връзката му със Сена.