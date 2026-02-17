В Германия се продава уникална 40-годишна 190-ка

Забравете за карбоновите състезатели на модерната ера. В Германия се появи рядък шанс за колекционерите с бензин в кръвта – автентичен Mercedes-Benz 190 E 2.3-16, излязъл директно от златните страници на DTM историята от 1988 година.

Този автомобил не е просто реставрирано возило; той е символ на епохата, в която състезателните коли бяха тясно свързани със своите серийни събратя. Обявен за продажба от специалистите в Mechatronik, този екземпляр е преминал през педантичен процес на възстановяване в Гщаад, за да изглежда точно така, както в деня, в който е стъпил за първи път на пистата преди близо четири десетилетия.

Когато „Група А“ диктуваше правилата

През 1988 година шампионатът DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) се подчиняваше на строгите правила на Група А. Философията беше проста: колата, която виждате на пистата, трябва да бъде максимално близка до тази в шоурума. Това принуди инженерите на Mercedes-Benz да създадат шедьовър още в базовата версия.

Докато цивилният модел разполагаше със 170 коня и иновативното за времето си многораменно задно окачване, състезателната версия, подготвена от магьосниците в AMG, вдига летвата неимоверно. Благодарение на олекотяването, теглото на този автомобил пада под границата от 1000 кг, а мощността на 2.3-литровия агрегат с 16-клапанова глава бе „напомпана“ до респектиращите 300 конски сили.

Това, което прави този Mercedes толкова специален, не е само суровата мощ. Той притежава още уникална инженерна мисъл, усъвършенствана аеродинамика и магнезиеви джанти, които намаляват неокачените маси. Силно укрепена пътническа капсула и ABS система също са част от тази кола, което си е истинска екзотика за края на 80-те години.

Спартанският дух също е силен притегател. Вътре няма да намерите кожа или лукс. Интериорът е подчинен изцяло на функцията – масивен ролкейдж, единична седалка и уреди, следящи жизнените показатели на мотора.

А конкретният автомобил носи със себе си аурата на истински боец. През сезон '88 зад волана му е седял Томас фон Льовис, който го е пилотирал в пълния календар на европейските писти. Фактът, че шасито е със собствен фабричен номер на AMG, го прави изключително ценен за инвеститорите, които търсят „синя кръв“ в автомобилния свят.

След двегодишна реставрация (2023–2024 година), колата е в състояние, което би накарало дори оригиналните ѝ създатели да ахнат. Автентичната ливрея и безупречните детайли ни връщат във времето, когато състезанията бяха въпрос на чисто майсторство, а не на сложни компютърни алгоритми.

За почитателите на класиката това не е просто покупка, а придобиване на парче от душата на Mercedes-Benz. И макар цената да не се съобщава публично, едно е сигурно – инвестицията в подобна легенда е по-стабилна от всяка криптовалута.