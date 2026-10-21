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Електромобилите вече заемат почти една трета от европейския автомобилен пазар

Електромобилите вече заемат почти една трета от европейския автомобилен пазар

21 Октомври, 2026 16:50 427 9

  • електромобили-
  • европа-
  • ръст

Електрическите коли завладяват пазара под натиск на субсидии и политически компромиси

Електромобилите вече заемат почти една трета от европейския автомобилен пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Нашествието на електрическите превозни средства в Европа бележи сериозен ръст, въпреки че реалната картина на пазара остава дълбоко разединена и зависима от изкуствени финансови инжекции. Според актуални данни на агенция Ройтерс, цитирани от специализирани издания през октомври 2026 година, всеки трети нов автомобил, регистриран през септември на 17 ключови европейски пазара, е бил изцяло на ток.

Общият брой на новорегистрираните батерийни електромобили достига 300 202 броя, което представлява ръст от стряскащите 70,3 процента спрямо същия период на предходната година, а пазарният им дял вече е 32,6 процента. За периода от януари до септември обемът на тези превозни средства набъбва до 1,98 милиона бройки, отчитайки увеличение от 38,1 процента на годишна база. Според анализите на Ройтерс, този скок обаче се дължи основно на държавни субсидии, високите цени на традиционните горива и принудителното наводняване на пазара с по-достъпни модели под натиска на регулациите.

Въпреки наложения изкуствен оптимизъм, ситуацията по държави разкрива огромен дисбаланс и дълбока пропаст между отделните региони. Докато скандинавските страни продължават да бъдат изолирани оазиси на електромобилността с водеща Норвегия, където делът достига умопомрачаващите 98,8 процента, както и Дания с 88,8 процента, по-голямата част от Европа изостава или отказва да следва сляпо зеления курс. В същото време държави като Чехия с 11,2 процента, Италия с едва 7,6 процента и Полша с 6,2 процента показват трезво нежелание на потребителите да приемат новата технология без масивни финансови стимули.

Статистиката у нас показва ясна тенденция: макар пазарът на изцяло електрически автомобили (BEV) в страната да отбелязва сериозен ръст спрямо предходни години (с над 80-90% увеличение на годишна база по обем), общият пазарен дял на новите електромобили у нас се движи в диапазона между 7% и 8%.

Това поставя България сред държавите с най-нисък процент нови регистрации на електромобили в рамките на Европейския съюз, което идеално потвърждава изоставането на страната ни на фона на западноевропейските пазари и скандинавските лидери.

На фона на тези статистически данни за уж неудържим възход, Франция и Германия продължават да натискат Брюксел за смекчаване на предложените от Европейския съюз строги стандарти за вредни емисии. Този политически ход идва като ясно доказателство, че наложеният преход изпитва сериозни затруднения и заплашва стабилността на целия автомобилен сектор на Стария континент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ве

    6 3 Отговор
    Пазар, а не автопарк! Когато стане 1/3 автопарк, енергосистемата, ще се срути, съответно и ЕС!

    16:52 21.10.2026

  • 2 Да , ама Не !

    2 5 Отговор
    В Китай са повече . А в България запада си изхвърля старите боклуци . И плаща на тролове и мисирки да защитават бензина и дизела .

    16:54 21.10.2026

  • 3 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Електромобилите заемат паркингите където ръждясват а после реват що в Германия са закрили 500 000 работни места в автомобилната индустрия.

    16:59 21.10.2026

  • 4 Ще стигнем и до преработката

    3 0 Отговор
    Къде екологично ще се преработват батериите им, най-замърсяващото производство.

    17:00 21.10.2026

  • 5 Пич

    3 1 Отговор
    Трябва да запомните две неща за токовите варели!!!
    Първо - Вторичен пазар за тях няма да има!!! Загубата ви при покупка ще е пълна, и лично ваша!!!
    Второ - На първичния пазар ще доминират китайците, безусловно!!! Това няма защото да радва Европа, защото срива на автомобилостроенето ще повлече надолу цялата й икономика!!!

    17:02 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тити

    0 0 Отговор
    С тези темпове на цените на горивата до 2030 електромобилите ще са повече от ДВГ.

    17:20 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.