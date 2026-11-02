Ще плати ли Европа сметката на автомобилната катастрофа в Китай?

Автомобилният пазар в Азия преживява тежък катаклизъм, чиито разрушителни икономически трусове заплашват да разклатят позициите на традиционните европейски производители, докато липсата на клиенти в китайските шоуруми и свиващите се печалби тласкат местните гиганти към агресивен експорт.

Мащабната криза в китайския автомобилен сектор разкрива дълбоки структурни проблеми, станали видими през есента на 2026 година, която обикновено представлява пиков сезон за покупка на превозни средства. Вместо очаквания ръст обаче, много дилърства остават необичайно празни, като според доклади на CNBC някои търговци успяват да пласират едва по два до три автомобила седмично. Основните катализатори на това замразяване на пазара се крият в несигурната макроикономическа ситуация, рязко спадащите цени на недвижимите имоти и значително намалените държавни субсидии, които накараха местните купувачи да се въздържат от масови харчове.

Официалните статистически данни на China Passenger Car Association потвърждават мащаба на срива

Те отчитат свиване на продажбите на леки автомобили с 21,7 процента до 13,33 милиона бройки през първите девет месеца на годината, като за цялата 2026 година асоциацията прогнозира спад от 22 процента до 18,5 милиона превозни средства. Негативната тенденция засяга дори сегмента на превозните средства с алтернативни задвижващи системи, които отбелязват спад в продажбите с 12,8 процента от януари до септември. Потребителите стават все по-предпазливи и съзнателни към разходите си, внимателно обмислят всяка функция и избягват импулсивните покупки, отделяйки много повече време преди евентуална смяна на личния автомобил.

Слабото вътрешно търсене допълнително нагнетява напрежението и засилва безмилостната конкуренция, като китайски гиганти като BYD, Xpeng и Li Auto водят агресивна ценова война от години. Цените непрекъснато падат, а маржовете на печалба се свиват драстично, което принуждава производителите да търсят спасение на чуждестранни пазари. Засегнати са дори традиционните модели с двигатели с вътрешно горене, които през септември претърпяват дванадесети пореден месец на спад, докато общите продажби на леки автомобили в страната се сриват с 28,1 процента до 1,63 милиона бройки. Дълбочината на кризата личи най-ясно във финансовите резултати на автомобилната индустрия в страната, където печалбите бележат спад от 22,8 процента за периода януари-септември, контрастиращо с ръста на общата промишленост.

Заради сериозния спад на вътрешния фронт, някои компании се опитват да компенсират загубите чрез масивен износ, макар че резултатите са разнородни. Гигантът BYD например увеличава глобалните си продажби през септември до 463 561 автомобила, отбелязвайки ръст от 17 процента, докато експортът му се изстрелва с изумителните 153,9 процента. В същото време други играчи като Li Auto отчитат свиване на доставените автомобили с 6,3 процента до 31 817 бройки. В Пекин обаче нарастват основателните опасения, че този експортен натиск ще предизвика ответна реакция и съвместно затягане на търговските бариери от страна на Съединените щати и Европа.

За европейските производители на автомобили тази китайска криза се превръща в изключително сериозен двоен проблем.

От една страна, те губят позиции и се сблъскват със забавящо се търсене на своя най-важен международен пазар, а от друга страна, са подложени на лавинообразно нарастваща конкуренция у дома, тъй като китайските марки насочват непродадените си обеми към Стария континент. Интензивността на този процес се потвърждава от данните на Европейската асоциация за автомобилна логистика и Евростат, според които от януари до август 2026 година страните от Европейския съюз са внесли приблизително 1,1 милиона леки автомобила от азиатската държава, надминавайки общия обем за цялата предходна година, като само през август вносът се е увеличил със 151 процента спрямо същия месец на миналата година.

Китайските производители успешно се възползват от по-ниските си производствени разходи

Анализ на екологичната организация Transport & Environment показва, че през 2026 година китайските електрически модели са средно с 21 процента по-евтини от своите преки европейски конкуренти, което принуждава местните индустриални лидери трескаво да редуцират разходите си, за да запазят конкурентоспособност.

Европейският съюз отчаяно се опитва да защити вътрешните си производители от нелоялни конкурентни предимства чрез допълнителни тарифи и защитни механизми за електрическите автомобили от Китай, действащи от 2024 година насам. Въпреки че тези мерки донякъде ограничиха пазарния дял на азиатския внос, те не успяха да спрат навлизането на китайските марки, поставяйки Европа пред изключително сложен стратегически баланс между необходимостта да опази собствената си автомобилна индустрия и задължението да гарантира достъп на потребителите до по-евтини превозни средства и здравословна пазарна среда.