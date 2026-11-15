Германия предупреждава за риск от шпионаж чрез автомобили Tesla

Въоръжените сили на Германия и службите за сигурност започнаха мащабна преоценка на заплахите, идващи от модерните свързани с интернет превозни средства. Ръководителят на ведомството за защита на конституцията в германската федерална провинция Тюрингия, Щефан Крамер, отправи официално предупреждение, че дори електромобилите на американския гигант Tesla могат да се превърнат в ефективен инструмент за събиране на чувствителна информация. На фона на тези тревожни заключения Бундесверът вече наложи строги ограничения за достъпа на такива коли до своите стратегически военни бази.

Според експерта произходът на автомобилния производител от западна демократична държава вече не е достатъчна гаранция за технологична сигурност. Крамер настоява, че компании като Tesla следва да подлежат на същите задълбочени проверки за сигурност, каквито се прилагат и спрямо китайските конкуренти на пазара, включително гиганти като BYD. Независимо от твърдата позиция, от контраразузнаването уточняват, че към момента няма конкретни данни или доказателства американските електромобили да са били използвани за целенасочено събиране на разузнавателна информация срещу германската държава.

Основните притеснения на експертите са концентрирани около масивното технологично оборудване на съвременните коли, включващо десетки камери, високочувствителни микрофони, усъвършенствани радари и постоянна интернет връзка. В комбинация с вградените навигационни системи, тези сензори непрекъснато картографират околното пространство, записват трафика около военни обекти, движението на личния състав и дори детайли за охранителните системи. Събраните масиви от данни могат лесно да бъдат изпращани в реално време към отдалечени сървъри на производителите.

В отговор на тези потенциални уязвимости Бундесверът въведе нови правила за сигурност, които ограничават движението на високотехнологични автомобили в близост до чувствителна инфраструктура. Мерките засягат всякакви превозни средства с напреднала електроника, без значение от конкретната марка или държава на произход. Докато в някои зони влизането е напълно забранено, в други допускът се разрешава само след индивидуална преценка на отговорните офицери по сигурността.

Въпреки наложените ограничения, пълна забрана за експлоатация на Tesla или BYD на територията на военните поделения все още няма. Практиката показва, че собствениците на такива автомобили могат да ги паркират на специално обозначени места, разположени на достатъчно разстояние от секретните сгради. Независимо от това, Щефан Крамер препоръчва подобни предпазни механизми да бъдат разширени и към правителствените институции, полицейските управления, разузнавателните служби и обектите от критичната инфраструктура. Допълнително експертите съветват държавните служители изобщо да избягват провеждането на конфиденциални разговори в купетата на свързани с мрежата автомобили, тъй като рискът от скрито подслушване остава реален.