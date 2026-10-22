Революционен швейцарски пробив обещава безжично зареждане на електромобили през гумите

Бъдещето на обществения транспорт изглежда все по-освободено от тежки кабели, сложни пантографи и фиксирани зарядни станции. Иновативният швейцарски стартъп Winduction, излязъл директно от академичните лаборатории на ETH Zurich, представи работещ прототип на технология, която предава електрическа енергия директно през колелото на превозното средство с впечатляваща ефективност.

Същността на инженерното решение се крие в интегрирането на индуктивна бобина в самата конструкция на колелото, докато съответният предавател е дискретно вграден в пътната настилка или зоната за спиране. Когато превозното средство застане върху този участък, създаденото магнитно поле генерира мощен електрически ток за захранване на батериите. Според авторите на проекта постигнатият коефициент на полезно действие от деветдесет процента се доближава максимално до традиционните кабелни системи и надминава повечето съществуващи безжични алтернативи в транспортния сектор.

Настоящият момент е изключително подходящ за подобни иновации, тъй като градската електрическа мобилност отдавна се сблъсква с тежките ограничения на зарядната инфраструктура. Класическите терминали изискват скъпоструващи платформи, поддръжка на контактни мрежи и страдат от механично износване. Технологията на швейцарския стартъп елиминира тези проблеми, като позволява на автобусите да се зареждат органично по време на задължителните спирки по маршрута — например на светофари или на пасажерски спирки, без отклонения от разписанието или посещения на специализирани депа.

Въпреки сериозния потенциал, разработчиците все още се намират на етап лабораторен прототип и предстои да дадат отговори на важни въпроси, свързани с дълготрайността на гумите, в които има електроника, както и с мащабирането на пътната инфраструктура. Независимо от тези предизвикателства, подходът демонстрира ясно преориентиране на индустрията към дискретни решения, вградени директно в съществуващите компоненти на превозните средства, което обещава да промени из основи експлоатационните разходи на градските превозвачи в близко бъдеще.