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Революционен швейцарски пробив обещава безжично зареждане на електромобили през гумите

Революционен швейцарски пробив обещава безжично зареждане на електромобили през гумите

22 Октомври, 2026 12:50 1 326 6

  • електромобили-
  • зареждане-
  • иновация-
  • швейцария

Работещ прототип на технология, която предава електрическа енергия директно през колелото на превозното средство

Революционен швейцарски пробив обещава безжично зареждане на електромобили през гумите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на обществения транспорт изглежда все по-освободено от тежки кабели, сложни пантографи и фиксирани зарядни станции. Иновативният швейцарски стартъп Winduction, излязъл директно от академичните лаборатории на ETH Zurich, представи работещ прототип на технология, която предава електрическа енергия директно през колелото на превозното средство с впечатляваща ефективност.

Същността на инженерното решение се крие в интегрирането на индуктивна бобина в самата конструкция на колелото, докато съответният предавател е дискретно вграден в пътната настилка или зоната за спиране. Когато превозното средство застане върху този участък, създаденото магнитно поле генерира мощен електрически ток за захранване на батериите. Според авторите на проекта постигнатият коефициент на полезно действие от деветдесет процента се доближава максимално до традиционните кабелни системи и надминава повечето съществуващи безжични алтернативи в транспортния сектор.

Революционен швейцарски пробив обещава безжично зареждане на електромобили през гумите

Настоящият момент е изключително подходящ за подобни иновации, тъй като градската електрическа мобилност отдавна се сблъсква с тежките ограничения на зарядната инфраструктура. Класическите терминали изискват скъпоструващи платформи, поддръжка на контактни мрежи и страдат от механично износване. Технологията на швейцарския стартъп елиминира тези проблеми, като позволява на автобусите да се зареждат органично по време на задължителните спирки по маршрута — например на светофари или на пасажерски спирки, без отклонения от разписанието или посещения на специализирани депа.

Въпреки сериозния потенциал, разработчиците все още се намират на етап лабораторен прототип и предстои да дадат отговори на важни въпроси, свързани с дълготрайността на гумите, в които има електроника, както и с мащабирането на пътната инфраструктура. Независимо от тези предизвикателства, подходът демонстрира ясно преориентиране на индустрията към дискретни решения, вградени директно в съществуващите компоненти на превозните средства, което обещава да промени из основи експлоатационните разходи на градските превозвачи в близко бъдеще.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Да не последват Никола Тесла и неговата Кула❗
    Че онеА дето слагат ЕЛЕКТРОМЕРИ няма да са съгласни 😉

    12:53 22.10.2026

  • 2 Антиелектрика

    2 0 Отговор
    Добра технология, но на каква цена ще се таксува зареждането ХХ ХХХ,хх € за кВч ??? Като знам каква е цената на зарядните станции, представям си каква ще е с това "удобно, безпроблемно, безжично зареждане".

    13:05 22.10.2026

  • 3 българина

    1 0 Отговор
    всяка технилогия свързана с къртене на асфалт и пътища за да вкараш вътре кабели и жици и бобини е нерентабилна и нама да се случи. Станцията е опцията както и досега, дали през гумите стъклата или покрива все тая...

    13:19 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какъв е смисъла

    0 0 Отговор
    Автобусите харчат около 100 kWh на 100 км и имат 300 км пробег с 300kWh батерия.

    Шофьорите могат да шофират максимум 4,5 часа без почивка, въпреки че правят кратка почивка в края на всеки маршрут

    Дори до шофират 4,5 часа при средна скорост 25 км в час ако въобще могат да постигнат такава, ще изминат около 100 км, максимум 150 км за които ще трябва да заредят 150kWh, които дори на зарядна станция 1500 kW за леки автомобили, се зареждат за 6 минути при задължителни 45 минути почивка.

    6 минути може да зарежда дори в края на всеки маршрут без да си наруши графика.

    13:57 22.10.2026

  • 6 Не е ли по-лесно

    0 0 Отговор
    Просто да разхвърлят магнити по платното😂😂😂

    14:07 22.10.2026