Седем златни правила за проверка на употребяван автомобил преди покупката

Изборът на старо возило крие множество скрити капани, а недобросъвестните продавачи често използват какви ли не трикове, за да прикрият дефекти или правни проблеми. Автомобилни експерти разкриват седемте ключови стъпки, които всеки купувач трябва да изпълни задължително, за да защити спестяванията си и да избегне неприятни изненади.

Основното правило за сигурност започва с обстоен преглед на историята на автомобила чрез платени справки по VIN номер, като специалистите препоръчват комбинирането на няколко независими източника. Чрез тези проверки бързо излизат наяве минали инциденти, евентуални полицейски издирвания или груби намеси в километража. При липса на бюджет за платени платформи могат да се използват и официални безплатни регистри за залози и тежести.

Вторият критичен момент е свързан с личността на продавача и пълното съответствие между неговите документи за самоличност, свидетелството за регистрация на моторното превозно средство и документите за собственост. Всяко разминаване в имената или данните е сериозен червен флаг, който трябва незабавно да възбуди подозрения.

Третата стъпка изисква справка в официалните бази данни на съдебните изпълнители за наличие на висящи дългове, запори или други законови ограничения върху имуществото. Ако продавачът е юридическо лице, задължително се прави проверка в регистрите за несъстоятелност и актуалните арбитражни дела, за да се гарантира стабилността на фирмата.

Четвъртият съвет засяга финансовата страна на сделката и по-конкретно реалната продажна цена, вписана в документите. Юристът предупреждава, че практиката за умишлено занижаване на сумата с цел спестяване на данъци лишава купувача от каквито и да било правни лостове при евентуален разход за разваляне на сделката, тъй като доказването на действително платените пари впоследствие е почти невъзможно.

Петият фактор е изборът на начин на плащане, като най-сигурният вариант остава банков превод. Той създава незаменима дигитална следа, която служи като неоспоримо доказателство пред съда при възникване на спорове между страните.

Шестото правило важи с пълна сила при покупка от автокъщи или дилъри, където често посредниците прикриват истинския собственик. Важно е да се установи категорично дали срещу вас стои официален представител, или сделката реално се сключва с физическо лице, за да се знае към кого точно да се насочат евентуални претенции.

Седмата и финална стъпка обхваща детайлното четене на текста в договора, особено когато контрагентът е юридическо лице. Тези документи понякога съдържат дискретни клаузи относно минали катастрофи или корекции на километража, които освобождават продавача от отговорност, затова стриктният юридически преглед преди подписване е абсолютно задължителен.