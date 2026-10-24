VW е искал електрически Bugatti Tourbillon, но Мате Римац се е застъпил за V16

Bugatti Tourbillon е можело да бъде изцяло електрически автомобил, но Мате Римац е избрал различен път – изцяло нов модел с атмосферeн V16 двигател и хибридна система. Хърватинът разказва, че разговорите с Volkswagen за бъдещето на Bugatti са започнали, когато той и Porsche поемат контрола над марката през 2021 година. Тогава германският концерн активно е насърчавал електрификацията, а използването на готовата платформа на Rimac Nevera е изглеждало като най-бързото решение. „Когато започнахме да обсъждаме с Volkswagen участието ни в Bugatti и бъдещето на марката, оттам ме притискаха да направя следващото Bugatti електрическо“, казва Римац. По думите му Nevera вече е разполагала с платформа за задвижване на четирите колела, максимална скорост от 400 км/ч и комфорт за дълги пътувания.

Вместо просто да постави емблемата на Bugatti върху Nevera, той е предпочел да създаде отделен продукт. Той посочва, че така клиентите на двете марки ще получат различно преживяване, а Bugatti ще запази собствената си идентичност. Решаваща роля е изиграл интересът към Nevera. Електрическият хиперкар е с мощност 1408 кВт, или 1914 конски сили, но според Римац богатите клиенти не са търсили непременно още един автомобил на батерии, независимо от динамичните му показатели. Планираното производство е било 150 автомобила, а Римац разкрива, че са продадени 71.

„На базата на реакциите на пазара към Nevera разбрах, че пазарът се движи в друга посока. Благодарение на Nevera осъзнахме това много рано и решихме да направим Tourbillon като V16 plug-in хибрид. Това беше абсолютно правилното решение“, заявява той. Така Tourbillon получава атмосферeн V16 двигател, комбиниран с три електромотора. Системата е разработена с участието на Cosworth и трябва да разграничи Bugatti от Rimac Automobili, чиято Nevera разчита изцяло на електрическо задвижване.

Римац твърди, че Bugatti вече има планове за нови модели през следващите десет години. Наред с бъдещи хиперкари е възможно марката да разшири гамата си и с по-практичен гран турер – идея, напомняща за петвратия Galibier, който така и не стига до серийно производство.