Продажбата на Volkswagen на китайски купувач не би била лоша идея, ако Германия запази производството и създаването на стойност. Това е заявил Мориц Шуларик, президент на Института за световна икономика в Кил, по време на индустриална конференция в Берлин.

„Кой ще притежава производството е второстепенно“, е посочил Шуларик. По думите му основният въпрос е заводите, работните места и икономическата дейност да останат в Германия. На конференцията е присъствал и Майкъл Янсен, ръководител на берлинското представителство на Volkswagen. Изказването е предизвикало видима реакция в залата, съобщава Handelsblatt. Коментарът идва след по-ранна прогноза на Шуларик, че китайски автомобилен производител като BYD вероятно би купил Volkswagen.

Шуларик предлага и промяна в европейската политика. Според него Китай трябва да получи достъп до автомобилния пазар на Европейския съюз, но китайските компании да бъдат насърчавани или задължавани да произвеждат в Европа. Като възможни инструменти той посочва изисквания за „Произведено в Европа“ при отпускане на субсидии или задължителни съвместни предприятия.

Предложението е отправено на фона на сериозен спад на бизнеса на Volkswagen в Китай. През първите девет месеца на 2026 година доставките на концерна там са намалели с около 30 процента до под 1,4 милиона автомобила. Към края на годината продажбите може да паднат под 2 милиона коли, което би било първи такъв резултат от 2010 година, съобщава Handelsblatt.

Китайският бизнес вече тежи и върху финансовия резултат. За деветмесечието той е отчел загуба от 113 милиона евро, докато година по-рано е донесъл 744 милиона евро печалба. Концернът губи позиции не само в Китай, но и на европейския пазар, където китайските производители разширяват присъствието си.

В рамките на Future Plan 2030 Volkswagen планира да съкрати още около 50 000 работни места. Те се добавят към приблизително 50 000 позиции, чието намаляване вече е договорено. Концернът възнамерява също да свие моделната си гама с до половината до 2035 година. Под въпрос е бъдещата производствена заетост на заводите в Емден, Цвикау, Хановер и Некарсулм за периода 2031–2034 година. Европейският капацитет на Volkswagen надхвърля търсенето с повече от 500 000 автомобила годишно. Това означава, че дискусията за бъдещето на концерна вече включва не само пазарния дял и разходите, но и въпроса кой би могъл да осигури работа на германските заводи.