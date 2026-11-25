Малага, Испания. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Когато човек започне да си търси нова кола и се задълбочи в проучванията и изискванията си, то той бързо разбира защо автомобилните производители влагат толкова усилия в сегмента на компактните електрически кросоувъри. Пазарните настроения у нас са все още променливи, но ако търсите сигурна рецепта за успех, то високата позиция на седене и компактните външни габарити остават най-оптималната комбинация за съвременните семейства.

Точно в тази гореща точка на пазара стъпва и новият Volkswagen ID. Cross – електрическият наследник по дух на познатия T-Cross, който обаче вече споделя техническата си платформа MEB+ с по-ниския Volkswagen ID. Polo, но облича тези компоненти в далеч по-самоуверена и практична каросерия. Именно този баланс между компактни размери и семейна функционалност превръща Volkswagen ID. Cross в един от най-очакваните играчи в класа. Германците избраха южната част на Испания за да ни покажат на какво е способен новия ID. Cross, а наш екип бе на мястото на събитието и сега първи ви разказваме за впечатленията си от най-новото VW.

Екстериор

Още при първата среща с автомобила на паркинга става ясно, че серийният модел е запазил почти изцяло излъчването на концепта от миналата година. Дизайнерите от Волфсбург са заложили на новия си стилистичен език, наречен Pure Positive, който заменя прекалено футуристичните извивки с изправена, стегната стойка и изчистени линии. Предната част веднага привлича погледа с непрекъснатата LED светлинна лента по цялата широчина на каросерията, която при по-високите нива на оборудване се допълва от светеща емблема на марката.

В профил и отзад автомобилът също изглежда по-зрял и пропорционален, без да се опитва да крещи за внимание. Задната светлинна ивица повтаря мотива отпред, а долният периметър на купето е обвит в масивни черни защитни пластмаси, които подчертават кросоувър характера и пазят боята. С дължина от 4 153 мм, широчина 1 794 мм, височина 1 581 мм и междуосие от 2 601 мм, колата е с около петнадесет сантиметра по-дълга от Volkswagen ID. Polo, като може да бъде поръчана с алуминиеви джанти с диаметър от 17 до внушителните 20 цола.

Последните изглеждат доста впечатляващо, но пък развалят возията, а най-малките развалят визията, затова нашият съвет е, ако се спрете на тази кола, да заложети на средните варианти. Така външният облик съчетава практична сдържаност и модерна идентичност, без да губи връзка с корените на марката.

Интериор

Влизането в купето носи истинско облекчение за всеки, който е критикувал по-ранните електрически модели на марката заради прекомерната им сензорна екзотика. Тук логиката на управление е значително по-човешка, като физическите бутони на волана и класическият въртящ се регулатор за звука се завръщат на законните си места. Пред водача е разположен 10.25-инчов дигитален приборен панел, а в центъра на таблото доминира бърз и ясен 12.9-инчов сензорен екран на инфоразвлекателната система, чиято графика реагира мигновено и дори предлага закачлив ретро режим в стила на класическия Golf от 80-те години.

Качеството на сглобката и меките повърхности по таблото и вратите оставят много добро впечатление и без притеснение издържат на сравнение с преки съперници като Kia EV3, като усещането в кабината е осезаемо по-уютно от това във Ford Puma Gen-E. Повдигнатата позиция на седене пък ни осигури отлична видимост в тесните улички на Малага, а на втория ред мястото за коленете и главите е напълно достатъчно за двама възрастни пътници.

Истинският коз на Volkswagen ID. Cross обаче се крие в неговата всекидневна практичност. Основният багажник побира 475 литра – с 20 литра повече от конвенционалния T-Cross и повече от предлаганото в Kia EV3, например, най-вече благодарение на дълбокото отделение под двойния под. Отпред под капака е обособен и допълнителен 25-литров багажник, който се оказа идеален за прибиране на зарядните кабели, без да се налага да пренареждате куфарите при всяко спиране на станция, а покривът позволява натоварване до 75 кг за монтаж на палатка при уикенд приключения. Всичко това превръща купето в едно от най-удобните и логично подредени пространства за ежедневно шофиране в сегмента.

Двигател и ходови характеристики

Под предния капак на платформата MEB+ работи синхронен електромотор APP290, който предава въртящ момент от 290 Нм единствено към предните колела. У нас клиентите могат да избират между три нива на мощност – базова 85 кВт (116 к.с.), междинна 99 кВт (135 к.с.) и върхова 155 кВт (211 к.с.), като за разлика от Volkswagen ID. Polo тук няма да има спортна версия GTI, нито вариант със задвижване на четирите колела. Батериите пък са две: по-достъпна LFP батерия с нетен капацитет 37 кВтч и пробег до 324 км по цикъла WLTP, както и по-голяма NMC батерия с нетен капацитет 52 кВтч, която осигурява до 427 км с едно зареждане.

По тесните крайбрежни булеварди на Малага тестваният от нас вариант със 155 кВт (211 к.с.) и голямата батерия от 52 кВтч демонстрира точно онази лекота и пъргавина, от която човек има нужда в натоварения трафик. Реакцията на педала на газта е линейна и предвидима, без резки тласъци при потегляне, а ускорението от място до 100 км/ч отнема напълно убедителните 7,1 секунди. Макар собственото тегло на тази кола да е 1 631 кг, ниският център на тежестта заради разположените в пода клетки придава на колата приятно чувство за стабилност.

Когато напуснахме градската среда и поехме по виещите се планински пътища, окачването изненадващо за кола от този клас, показа много добре премерен характер. Отпред архитектурата е класически McPherson, а отзад инженерите са заложили на торсионна греда, като при върховата версия се предлагат и адаптивни амортисьори DCC. В завоите каросерията се накланя съвсем умерено, кормилното управление е леко, но достатъчно точно и инфорвативно, а преминаването през напречни неравности и легнали полицаи остава тихо и комфортно дори и с по-големите колела.

На магистралата при скорост от 120 км/ч шумоизолацията заслужава похвала – аеродинамичният шум около огледалата е добре овладян, а максималната скорост от 160 км/ч е напълно достатъчна за европейските ограничения. Реалният разход на енергия по време на смесения ни маршрут с изкачвания и магистрални отсечки се установи на около 16 кВтч на 100 км, което е много близо до официалните заводски стойности от 14,3 до 16,9 кВтч на 100 км и позволява спокойно да разчитате на над 330 реални километра извън града.

При спиране на бърза зарядна станция голямата батерия приема ток с мощност до 105 кВт, което позволява попълване на заряда от 10 до 80 процента за около 24 минути, докато по-малката батерия се зарежда с до 90 кВт за приблизително 23 минути. Полезен бонус при пътувания сред природата е функцията Vehicle-to-Load (V2L) за захранване на външни уреди от батерията на автомобила, както и възможността за теглене на ремарке със спирачки до 1 200 кг. Като цяло новият ID. Cross остави у нас усещане за предвидимост, спокойствие и зрялост, което го прави подходящ както за градски трафик, така и за по-дълги преходи.

Заключение и цени

Разбира се, както всички останали коли, и тази си има своите недостатъци. Макар впечатлението да ни е основно положително, след ден зад волана в Испания се очертаха и някои ясни компромиси. На пазара у нас вече има сериозни играчи в този сегмент, като Skoda Epiq, Mini Aceman и Renault 4, а по-малката батерия от 37 кВтч определено им отстъпва и е подходяща предимно за градско и крайградско ползване, защото на магистрала пробегът ѝ спада осезаемо. Освен това липсата на версия със задвижване на четирите колела ще накара хората, които често пътуват в зимни планински условия, да погледнат към други алтернативи, които обаче в този сегмент съвсем не са много.

положителните качества на модела обаче са далеч повече. Като основни плюсове на Volkswagen ID. Cross безспорно изпъкват просторният 475-литров багажник плюс предното отделение за кабели, изключително качественият интериор с върнати физически бутони, комфортната возия и оптималният пробег на версията с 52 кВтч батерия.

Що се отнася до цените на модела на българския пазар ценовата листа стартира от 29 390 евро и стига до 41 500 евро при богато оборудваните изпълнения. Трябва да знаете обаче, че още базовите нива предлагат богата серия от асистенти, а изпълненията Life и Style добавят екстри като 18-цолови джанти, двузонов климатроник, матрични LED фарове и опции като озвучаване Harman Kardon, масажиращи седалки и панорамен покрив.

В крайна сметка след теста край Малага у нас остава впечатлението за един много зрял и добре обмислен електрически кросоувър, който не гони излишни рекорди, а просто върши ежедневната работа на семейството с лекота. В крайна сметка Volkswagen ID. Cross се очертава като добре премерено предложение за купувачите, които търсят практичен електрически кросоувър и са готови да съобразят избора си с бюджета и реалния си пробег.