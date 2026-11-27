Volkswagen връща ръчната скоростна кутия в Golf GTI с лимитираната серия Golf GTI 1976. Моделът е посветен на 50-годишнината на спортния хечбек, ще бъде произведен в точно 1976 екземпляра и ще се предлага в Европа от първото тримесечие на 2027 година.

Специалната версия използва 2,0-литров турбобензинов двигател с мощност 325 к.с. и максимален въртящ момент 380 Нм. Volkswagen посочва, че това е най-мощният Golf GTI с ръчна скоростна кутия, създаван досега. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 5,8 секунди, а максималната скорост достига 270 км/ч.

Golf GTI 1976 е единственият модел от актуалната GTI гама на Volkswagen, който ще се предлага с шестстепенна механична трансмисия. Всички останали версии за моделната 2027 година са оборудвани със 7-степенна автоматична скоростна кутия с два съединителя.

Volkswagen прекрати ръчните версии на Golf GTI и Golf R след 2024 година. Решението беше свързано с подготовката за по-строгите изисквания Евро 7. След последващото смекчаване на изискванията концернът не възстанови механичната трансмисия в стандартната гама през 2025 и 2026 година.

Производството ще бъде в завода на Volkswagen във Волфсбург, а световната премиера на автомобила е на автомобилното изложение в Есен, което се провежда от 27 ноември до 6 декември. Всеки от 1976-те автомобила ще получи табелка с надпис „Един от 1976“.

Серията използва елементи от Golf GTI Clubsport, включително по-агресивни брони, по-голям заден спойлер, 19-цолови джанти и адаптивно окачване DCC. Сред стандартното оборудване е и специален режим за шофиране, разработен за Северната отсечка на Нюрбургринг.

Като опция се предлага пакет GTI Performance с титаниеви накрайници на изпускателната система, ковани 19-цолови джанти и преработено спортно окачване, снижено с 5 мм спрямо Clubsport. Купувачите ще могат да избират между бял, черен и червен цвят.

В интериора се връща скоростният лост с форма на топка за голф, използван в първия Golf GTI от 1976 година. Автомобилът получава още червени предпазни колани, червен педал на газта, специална тапицерия и карбонови декоративни елементи. От представянето на първия Golf GTI досега са продадени над 2,5 милиона автомобила от модела по света. Volkswagen посочва, че актуалната GTI линия вече включва и електрическите ID. Polo GTI и ID.3 GTI, докато Golf GTI 1976 остава специален поклон към механичната ера на емблематичния модел.