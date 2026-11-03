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Нови правила ще преобразят китайските автомобили

Нови правила ще преобразят китайските автомобили

3 Ноември, 2026 11:12 1 111 1

  • китайски автомобили-
  • нови правила-
  • дизайн

Край на футуристичните експерименти

Нови правила ще преобразят китайските автомобили - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайските автомобилни производители са изправени пред сериозна регулаторна промяна, която ще влезе в сила от 2027 година. Строгите държавни изисквания са на път да сложат край на ерата на екстравагантните дизайни и технологичните усложнения в кабината. Решението за забрана на прибиращите се дръжки на вратите, штурвалите вместо стандартни волани и прекомерното изобилие от сензорни екрани вече предизвика дискусии сред потребителите, но сред професионалните стилисти реакцията е коренно различна.

Първоначалните притеснения, че новите норми ще направят китайските автомобили скучни и еднакви, биват опровергани от водещи имена в индустрията. Никита Меделец, водещ дизайнер в Deepal, определя предстоящите промени като необходима стъпка към рационализация. Според него външните интерактивни светлинни панели, джойстиците за управление и седалките с функция за "нулева гравитация" не добавят реална стойност, а само усложняват производството и експлоатацията. Основната цел на новата нормативна рамка е директното повишаване на безопасността, тъй като редица маркетинг решения до момента са показвали сериозни дефекти в критични ситуации – от блокирали електронни дръжки при пожар до липса на аналогова алтернатива при авария на автопилота.

Икономическият натиск и кризата на глобалния пазар също принуждават компаниите да оптимизират разходите си. Стремежът да се внедрят всички възможни иновации в един модел се оказва финансово неизгоден и практически необмислен. Автомобилните производители в азиатската страна започват да се отказват от скъпите и нерентабилни екстри в полза на по-устойчиви и изпитани инженерни решения.

Вътрешното пространство на бъдещите автомобили ще претърпи най-сериозна трансформация

Роман Мубаракшин, старши интериорен дизайнер в Lynk & Co, посочва, че завръщането на физическите бутони ще подобри ергономията и ергономичното поведение при шофиране. Премахването на изцяло сензорните интерфейси, които изискват постоянно отклоняване на вниманието от пътя, е проблем, засягащ не само китайските, но и много европейски модели като Volvo EX30. Завръщането към класическите контролерни елементи не се възприема като крачка назад, а като шанс за създаване на нови, по-практични решения, подобни на концептуалните бутони в прототипите на Hyundai.

Подкрепа за новата политика изразява и от Chery, които акцентират върху факта, че безопасността и удобството трябва да имат абсолютен приоритет пред външната естетика. Новите регулации поставят ясната граница между полезната иновация и маркетинговия излишък, връщайки индустрията към разумен баланс между стил, функционалност и сигурност.


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  • 1 Анджо

    1 0 Отговор
    Оказа се ,че китайците не искат да ги купуват а те ги пращат в Европа.🤷

    11:45 03.11.2026