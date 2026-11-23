Докато цените на петрола на световните пазари растат, шофьорите все по-смело посягат към електрифицирани модели, което помогна на производителите от Китай да изместят японския автопром от десетки ключови пазари.

Според данни на Mobility Insight, цитирани от Nikkei, китайските автомобилни марки вече изпреварват японските си съперници по продажби на нови автомобили в 39 от общо 93 изследвани държави. Само през 2026 година везните са се наклонили в полза на китайците в 14 пазара, сред които Германия, Италия, Бразилия и Южна Корея. Основната движеща сила зад този разместващ пластовете тренд са поскъпващите суровини и горива, които тласкат купувачите към електромобили и хибриди – територия, на която китайските компании отдавна диктуват темпото.

На Стария континент преломът вече е факт. През третото тримесечие на 2026 г. китайските производители за пръв път надминаха японските по общ пазарен дял в Европа, като записаха 12,7% срещу 11,9% за японските брандове. Анализите на Dataforce показват колко рязък е този възход: преди пет години делът на китайците в региона беше под 1%, през миналата година стигна 6%, а през септември 2026 г. отчете рекорден пик от 14,5%. В Германия – най-големия автомобилен пазар в Европа – китайското присъствие е нараснало с два процентни пункта до 6%, докато японските марки са слязли до 5%. В Италия пазарният дял на китайските модели се е удвоил до 12%, като съществен принос има Leapmotor, чиито продажби там са скочили 11 пъти. Отделно към септември китайските производители са държали 23% от пазара на нови коли във Великобритания, където най-търсеният кросоувър е Jaecoo 7, познат на руския пазар и като Jaecoo J7 и Jeland J7.

На българския пазар на нови автомобили пробивът на китайските брандове през 2026 г. вече е напълно осезаем, макар традиционните японски марки като Toyota, Honda и Mazda все още да запазват по-солидни позиции в годишен план. Според данните за регистрациите у нас, през октомври 2026 година делът на китайските марки достигна 19,3% от продажбите на нови леки автомобили, но само Toyota отчете пазарен дял от 11,1% с 8% ръст спрямо 2025-а, а сред останалите японски производители по-отчетливо повишение регистрираха Honda, Mazda и Lexus. По-ранни справки по данни на МВР показват, че за първите осем месеца на годината китайските автомобили формират близо 9.73% от новите регистрации (3 461 от общо 35 553 леки коли), водени от брандове като Forthing, Dongfeng и Geely, и вече изпреварват отделни утвърдени марки в класацията по продажби, докато японските производители продължават да се опират на натрупано доверие, широка дилърска и сервизна мрежа и по-голям дял в общия обем на пазара.

Извън Европа настъплението на китайските компании се опира в голяма степен на локалното производство и по-близкия контакт с местните пазари. В Бразилия делът им се е повишил с 10 процентни пункта до 19%, след като BYD започна сглобяване на място още през миналата година. Още по-чувствително се усеща промяната в Югоизточна Азия, която дълго време минаваше за непоклатима крепост на японските производители: там японският дял е спаднал с шест процентни пункта до 54%, а китайските брандове са прибавили седем процентни пункта, за да достигнат 18%. През септември BYD откри в Индонезия и нов завод с капацитет 150 000 автомобила годишно, което допълнително засилва натиска в региона.

Японските компании все още водят по продажби в останалите 54 държави от извадката, но позициите им постепенно ерозират навсякъде, освен в САЩ и Индия, където търговски и регулаторни бариери ограничават навлизането на китайски марки. Свиването на обемите удря натоварването на заводите, свива маржовете и отслабва приходите от автокредитиране, лизинг и резервни части, което на свой ред създава напрежение по цялата верига за доставки в Япония.