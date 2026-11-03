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Суперколата Mercedes-Benz SLS AMG Black Series от 2014 г. ще бъде продадена за рекордните 2 милиона долара

Суперколата Mercedes-Benz SLS AMG Black Series от 2014 г. ще бъде продадена за рекордните 2 милиона долара

3 Ноември, 2026 11:23 734 1

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Истинска капсула на времето Mercedes-Benz SLS AMG Black Series отива на търг

Суперколата Mercedes-Benz SLS AMG Black Series от 2014 г. ще бъде продадена за рекордните 2 милиона долара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Предстоящото онлайн наддаване на RM Sotheby’s ще привлече вниманието на ценителите на редки автомобили с един изключително ценен екземпляр. Става дума за суперколата Mercedes-Benz SLS AMG Black Series от 2014 година, чието състояние се описва като безупречно.

Пробегът на возилото показва едва 324 мили (приблизително 521 км), което практически го превръща в перфектно запазен автомобил от миналото десетилетие. Специалистите прогнозират, че финансовото изражение на сделката може да достигне сума между 1,6 и 1,85 милиона долара, макар тези стойности да са само предварителна пазарна оценка и се очакват дори да надминат два млн.

Суперколата Mercedes-Benz SLS AMG Black Series от 2014 г. ще бъде продадена за рекордните 2 милиона долара

Тази конкретна машина се отличава не само с ниския си пробег, но и с редкия си екстериорен цвят Imola Grey. По данни на аукционната къща, общият тираж на ексклузивната серия Black Series възлиза на едва 350 екземпляра за целия свят, от които точно 132 бройки са произведени по специфичните стандарти за пазара в САЩ.

Суперколата Mercedes-Benz SLS AMG Black Series от 2014 г. ще бъде продадена за рекордните 2 милиона долара

От последната група едва десет автомобила са боядисани в въпросния сив нюанс, което прави представения лот уникално инженерингово и дизайнерско постижение. Сглобеният в америката спецификация модел разполага с ляв волан и автоматична предавателна кутия.

Суперколата Mercedes-Benz SLS AMG Black Series от 2014 г. ще бъде продадена за рекордните 2 милиона долара

Според графика на организаторите, наддаването за ценната машина ще стартира на 25 ноември в 21:00 часа и ще приключи точно седмица по-късно, на 2 декември.


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