Продава се рядка Lada Niva Marsh

Виолетова Lada Niva Marsh, създадена за сняг, блата и терени, в които стандартните всъдеходи трудно се справят, се продава в Германия за 19 999 евро. Машината е модел VAZ-1922 Marsh от 2002 година и е обявена в Шюторф с посочен пробег от 999 километра. По данни от обявата автомобилът е професионално реставриран и се намира в почти ново състояние. Lada Niva Marsh не е обикновена версия на познатата съветска конструкция. Моделът е създаден като специализиран автомобил за движение по сняг, мочурища и неравни терени, а произведените екземпляри са по-малко от 1000. Най-отличителният елемент са огромните гуми с ниско налягане, които увеличават просвета и разпределят тежестта върху по-голяма площ.

За да побере широките гуми, каросерията е преработена с разширени калници, към които са добавени калобрани. Отпред и отзад има предпазни греди, предназначени да ограничават щетите при контакт с дървета, камъни или други препятствия. Кръглите фарове от стандартната Niva са заменени с правоъгълни, а задните светлини са неоригинални. Промените не се ограничават до външния вид. Шасито е оборудвано с изработени по поръчка мостове и окачване. В комбинация с понижаващите предавки това позволява на автомобила да се движи по настилки, в които традиционен високопроходим модел би загубил сцепление.

Под капака няма мощен V8, какъвто подобна конструкция би могла да предполага. Автомобилът използва атмосферeн 1,7-литров четирицилиндров бензинов двигател с мощност 59 кВт, или 80 конски сили. Кабината е запазила опростения дизайн на ранните версии на Niva. Воланът и спортните седалки носят надпис Bronto, свързан със специализираното подразделение на АвтоВАЗ, което произвежда Marsh и по-защитената версия Niva Bronto.