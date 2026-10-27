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Продава се рядка Lada Niva Marsh

Продава се рядка Lada Niva Marsh

27 Октомври, 2026 14:03 1 006 10

  • лада нива-
  • лада нива марш-
  • ретро автомобили-
  • всъдеходи-
  • автомобили в германия

Модифицираният всъдеход от 2002 година е с огромни гуми и реставриран интериор

Продава се рядка Lada Niva Marsh - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Виолетова Lada Niva Marsh, създадена за сняг, блата и терени, в които стандартните всъдеходи трудно се справят, се продава в Германия за 19 999 евро. Машината е модел VAZ-1922 Marsh от 2002 година и е обявена в Шюторф с посочен пробег от 999 километра. По данни от обявата автомобилът е професионално реставриран и се намира в почти ново състояние. Lada Niva Marsh не е обикновена версия на познатата съветска конструкция. Моделът е създаден като специализиран автомобил за движение по сняг, мочурища и неравни терени, а произведените екземпляри са по-малко от 1000. Най-отличителният елемент са огромните гуми с ниско налягане, които увеличават просвета и разпределят тежестта върху по-голяма площ.

Продава се рядка Lada Niva Marsh

За да побере широките гуми, каросерията е преработена с разширени калници, към които са добавени калобрани. Отпред и отзад има предпазни греди, предназначени да ограничават щетите при контакт с дървета, камъни или други препятствия. Кръглите фарове от стандартната Niva са заменени с правоъгълни, а задните светлини са неоригинални. Промените не се ограничават до външния вид. Шасито е оборудвано с изработени по поръчка мостове и окачване. В комбинация с понижаващите предавки това позволява на автомобила да се движи по настилки, в които традиционен високопроходим модел би загубил сцепление.

Продава се рядка Lada Niva Marsh

Под капака няма мощен V8, какъвто подобна конструкция би могла да предполага. Автомобилът използва атмосферeн 1,7-литров четирицилиндров бензинов двигател с мощност 59 кВт, или 80 конски сили. Кабината е запазила опростения дизайн на ранните версии на Niva. Воланът и спортните седалки носят надпис Bronto, свързан със специализираното подразделение на АвтоВАЗ, което произвежда Marsh и по-защитената версия Niva Bronto.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно

    8 8 Отговор
    А защо не е сложен купола и оръдието !!

    Коментиран от #2, #8

    14:07 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Про100 💪👑💯

    5 2 Отговор
    Да ги дадат на руснаците да видим как ще оцелеят в Украйна с това превозно средство.

    14:27 27.10.2026

  • 4 ИВАН

    8 0 Отговор
    Доста тежка ще му е службицата на тоя двигател, не му завиждам.

    14:45 27.10.2026

  • 5 Продават се

    3 1 Отговор
    4 гуми

    14:49 27.10.2026

  • 6 Иванчо I-ви

    5 0 Отговор
    Изключително подходяща за нашите пътища.

    14:52 27.10.2026

  • 7 Оня с коня

    0 0 Отговор
    Все си мислех че с подобни се правят щури демонстрации в САЩ. Обикновено се опитват да прескочат няколко коли, но ги прегазват :-D

    14:54 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 С М Я Х Б Р А Т О!!!

    0 0 Отговор
    80конски сили, ами, че тази мощност ще стигне за движение с тези гуми /които с джантите тежат поне 400 кг/, само по асвалт…каква ти проходимост в блата и извън пътя!!! Така и ще си отида от този свят без да разбера как е възможно космическа нация като руснаците, да делат таквиз глупости на 4 колела, наречени лада и москвич!!!

    15:32 27.10.2026