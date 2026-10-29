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Откриха забравено Bentley от 1928 година

Откриха забравено Bentley от 1928 година

29 Октомври, 2026 15:31 670 3

  • bentley-
  • ретро автомобили-
  • автомобилни находки-
  • vanden plas

Рядкият 4.5 Litre е запазил оригиналната си каросерия Vanden Plas, но стойността му ще зависи от проверката на номерата и историята му

Откриха забравено Bentley от 1928 година - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В изоставен имот във Великобритания е открит Bentley 4.5 Litre Sports Tourer от 1928 година. Автомобилът е намерен от Колин Смит, който снимал мястото за YouTube канала The Bearded Explorer. Рядката машина е запазила оригиналната си каросерия Vanden Plas след години, прекарани без движение и поддръжка. Според експерти, потенциалната стойност на автомобила може да надхвърли 1 милион долара, но само ако бъдат потвърдени автентичността, съвпадението на номерата и историята на собствеността. Засега не е съобщено нито за продажба, нито за започнала реставрация.

Откриха забравено Bentley от 1928 година

Bentley е произвеждал модела 4.5 Litre между 1927 и 1931 година, като общият тираж е около 720 автомобила. От тях 204 са получили каросерии от Vanden Plas, а само 148 са били изпълнени като четириместни открити туръри. През 1928 година са произведени малко над 50 екземпляра, което поставя открития автомобил сред най-ранните и редки версии на модела.

Задвижването е с атмосферeн 4,4-литров редови четирицилиндров двигател с два карбуратора. В стандартната туристическа конфигурация той развива 110 конски сили. Особен интерес представлява състоянието на каросерията, тъй като дървената конструкция и тънките стоманени панели обикновено се повреждат сериозно при дълго съхранение в селскостопански постройки. Проверка на регистрацията сочи, че фабричният цвят вероятно е бил черен. Все още обаче не е изяснено дали запазената боя е оригинална, или автомобилът е пребоядисван.

Откриха забравено Bentley от 1928 година

Тази подробност, както и наличието на оригинални агрегати с еднакви серийни номера, може да промени значително крайната оценка. Продажбите на сходни Bentley показват голяма разлика в цените. Екземпляр от 1928 година е продаден на търг на Broad Arrow през май за около 400 000 долара. Bentley с шаси RL3427, съвпадащи номера и непрекъсната история на собствеността достига 1 105 000 долара на търг на RM Sotheby's през 2021 година, а друг оригинален Vanden Plas Semi-Le Mans Tourer е продаден за 2 750 000 долара от Gooding & Company през 2013-та.


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