Новини
Авто »
Тези SUV-та могат да изминат над 300 000 км без никакви проблеми

Тези SUV-та могат да изминат над 300 000 км без никакви проблеми

17 Май, 2026 12:25 7 915 20

  • всъдеходи-
  • suv-
  • издръжливост

Резултатите от тази класация не просто сочат към Япония, те направо се превръщат в брутална демонстрация на пазарна доминация

Тези SUV-та могат да изминат над 300 000 км без никакви проблеми - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато стане въпрос за покупка на семеен високопроходим автомобил, голямата мечта на всеки шофьор е една и съща – да налива само гориво и течност за чистачки, без да му се налага да опознава механиците в местния сервиз. За да разбулят митовете около вечната издръжливост, експертите от автомобилното издание Topspeed съставиха авторитетен списък с 10-те най-корави SUV модела на пазара, които са родени да въртят стотици хиляди километри в най-сурови условия, без дори да се "закашлят". Изследването е фокусирано върху реалния шанс на тези машини да прескочат психологическата граница от 320 000 километра (или заветните 200 000 мили) в абсолютно пълно здраве.

Резултатите от тази класация не просто сочат към Япония, те направо се превръщат в брутална демонстрация на пазарна доминация от страна на един-единствен концерн. Безапелационен лидер и абсолютен крал на дълголетието е легендарният Toyota Land Cruiser. Според статистическите данни, вероятността този всъдеходен мастодонт да навърти въпросния пробег без никакви тежки технически главоболия е внушителните 47,5%. Веднага до него на почетната стълбичка, със същия зашеметяващ резултат от 47,4%, се нарежда друг емблематичен и корав модел на марката – Toyota 4Runner. Челната тройка се оформя като изцяло семейна афера, след като бронзовият медал отиде при огромната Toyota Sequoia с вероятност от 41,1%. Този триумф за пореден път доказва защо репутацията на концерна в сферата на надеждността е практически неразрушима през последните няколко десетилетия.

Останалата част от престижната десетка също е доминирана от азиатското инженерство, но в нея успяват да се промъкнат и някои тежки американски класики. На четвърта позиция, с прилично солиден резултат от 32,9%, се нарежда практичната Toyota Highlander, следвана плътно от своя вечен конкурент в лицето на Honda Pilot, който демонстрира 31,1% шанс за безпроблемен дълъг живот. Честта на американското автомобилостроене се защитава единствено от огромния Chevrolet Suburban, заемащ шестото място с 28,7%. Изключително популярните по родните пътища компактни кросоувъри Honda CR-V и Toyota RAV4 също заслужиха своите места в елитния клуб, записвайки съответно 27,5% и 27,1% вероятност за вечна служба на пътя.

Финалните два аккорда в тази класация на издръжливостта са поверени на модели, които съчетават ежедневното практично каране с приключенския дух. Деветото място е за Subaru Outback, което показва коефициент от 23,9%, а веднага след него топ 10 се затваря от луксозното попълнение Acura MDX с резултат от 23,6%. В крайна сметка, изводът от това мащабно проучване на Topspeed е пределно ясен за всеки, който търси вярна машина за години напред – ако искате автомобил, който буквално може да надживее модата и да остане в семейството с поколения, японските инженери отдавна са открили точната рецепта за това.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    21 6 Отговор
    Абе не е баш така нали имам такава Тойота…

    Коментиран от #2

    12:27 17.05.2026

  • 2 Така е

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Ама в САЩ ,щото там е пълно с американски чупентии

    12:30 17.05.2026

  • 3 хаха

    17 7 Отговор
    Само трябва да почнете като тия от днес да пишете "спонсорирана публикация". Всичките описани на около 180-200 000 са вече пълен дроб. И ако не си позволиш да ги обслужваш редовно, още по-нисък пробег.

    12:31 17.05.2026

  • 4 от село

    29 5 Отговор
    Механици в сервиз питат водач на Тойота къде се е загубил 10 год. , а той им казал-минах да видя дали сте живи , и ги почерпил !!

    Коментиран от #20

    12:32 17.05.2026

  • 5 Слънчасалия

    4 27 Отговор
    Електромобилите на Тесла са милионници, батериите надживяват купето. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #7

    12:42 17.05.2026

  • 6 Копейко

    7 22 Отговор
    Тьотя каза че най здравата кола е Масквича ,ама май беше пияна

    12:45 17.05.2026

  • 7 Мнение

    24 4 Отговор

    До коментар #5 от "Слънчасалия":

    Кое е доказано?!
    Че никой (нормален) не желае такива електрички (последователно свързани съвременни батерии от джиесеми, с огромен таблет, поставени върху колела)?!

    Трябва да си меко казано мазохист с елементи на липсващ мозък ,че да им се вържеш на сатанягите в Брюксел, или зад океана, че тия електрички са: екологични, надеждни, с адекватна втора употреба и с адекватен пробег!

    Но така е, докато има шарани ще има и рибари!

    Коментиран от #10

    12:53 17.05.2026

  • 8 Фактически Достоверно

    0 12 Отговор
    А класацията за леки автомобили е Шкода Октавия, Фиат Типо, Сеат Ибиза, Тойота Корола и Ситроен

    13:02 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ

    5 22 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Електрическите коли не са за ниско интелигентни хора. За това в България не се търсят много. Роми също не сте виждали с електричка нали. По същата причина - ниско интелигентни!

    Коментиран от #11, #13, #17

    13:16 17.05.2026

  • 11 Мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    На къв принцип стигна до то извод???
    Така ти казаха в шоурума, или докато теглеше кредит в съответната банка, те похвалиха къв Ентелект си?!

    Винаги ми е било интересно следното:
    Защо след като се самоопределяте за много интелигентни и много преуспели, ВИНАГИ търсите одобрението на околните (по форуми и по медии)???

    Коментиран от #15

    13:42 17.05.2026

  • 12 Е, честито -

    4 3 Отговор
    Посредствени, но вечни! Всъщност, всичко в живота е така- зашеметяващите успех и красота са нетрайни, но пък си струва да ги опиташ!

    14:03 17.05.2026

  • 13 Демокрацията е лъжа!

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    А правенето на деца е само за ниско интелигентни, нали? Затова бангите се множат, а вие високо интелигентните карате тротинетки по Петрохан с лама Калушев.

    14:59 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    А вие по какво определяте, че хората които карали електрички, били глупави? Горе са написани само фактите, роми не купуват електрички. Електричките се купуват от хора, които малко могат да смятат.

    Коментиран от #18, #19

    15:46 17.05.2026

  • 16 Леля Гошо

    1 1 Отговор
    Копи-пейст американска статия, пълна с модели за САЩ? Колко Хонда Пилот и пр. има в БГ, че да ме интересуват?

    15:50 17.05.2026

  • 17 Мечо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    Бате,ас съм с иелектричка в маалата,паркирам до стълпа и бира ток бесплатно.

    15:54 17.05.2026

  • 18 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Дали тези с електрокарите са глупави се определя максимално лесно... Минаваш през паркингите пред блоковете и гледаш колко електрокара стоят там паркирани- всички тези, до един са ГЛУПАЦИ... И това са 80+% от собствениците на електрички...
    Електрокара (или хибрид с голяма батерия за 150+км. пробег като при мен) има смисъл САМО и ЕДИНСТВЕНО когато имаш гараж или паркомясто където вечер да си зареждаш колата... Прибираш се, за 10 секунди ръгаш кабела и се прибираш... Всякакви други схеми със зареждане са мазохизъм...

    16:00 17.05.2026

  • 19 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Ами ти Тесльо още си на дизел.Значи си от хората,които не могат да смятат, обратното на умни.

    16:02 17.05.2026

  • 20 Хахахаха Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "от село":

    Това ми хареса, но и ми харесва да съдирам джобовете на собственици на немски и френски прехвалени бр@нтии.И ми харесва като стигнем до: няма ли по евтин вариант, а ми не няма нали сте патрони.

    16:34 17.05.2026