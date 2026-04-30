Ръжда, прах и мускули: Откриха забравено Mopar съкровище (ВИДЕО)

Светът на класическите автомобили сега се вълнува от поредната вълнуваща находка, която ни напомня, че истинските съкровища понякога се крият точно под носа ни – или в случая, под дебел слой прах в отдалечен навес в Мичиган. Популярният YouTube канал Auto Archaeology, воден от „автомобилния археолог“ Райън Брът, представи видео разходка из изоставена колекция, която би накарала сърцето на всеки фен на американските мускули да забие лудо. Става въпрос за дузина легендарни модели на Chrysler от златната ера на 60-те и 70-те години, оставени на произвола на времето.

Макар гледката на разглобени купета и покрити с мръсотия каросерии да е тъжна, стойността на находката е неоспорима. Перлите в короната безспорно са два модела, които дефинират епохата: бруталният Plymouth GTX от 1968 г., криещ под капака си 7,2-литров V8 звяр с 375 к.с., и уникалният Dodge Super Bee от 1969 г. Последният е особено ценен със своето рядко двуцветно лаково покритие и 6,3-литров агрегат, който в разцвета си е генерирал 335 конски сили.

Сред „обитателите“ на хамбара се отличава и един Plymouth Road Runner от 1969 г., който носи белезите на състезателно минало. С монтирана предпазна клетка, масивен въздухозаборник и форсиран двигател, този „бегач“ е бил подготвян за битки на драг пистата, преди да потъне в забрава. Колекцията се допълва от класически представители на „пони“ сегмента – купета Dodge Challenger и Plymouth Barracuda от периода 1972-1974 г., които, макар и в окаяно състояние, са изключително търсени от реставраторите днес.

Не липсват и истински екзотики. Идентифицирани са два редки кабриолета Dodge Coronet 500 – модел, от който са произведени едва 2929 бройки, което ги прави изключително трудна плячка на пазара. Компания им прави и стилното купе Plymouth Sport Satellite от края на 60-те. Въпреки че много от колите изискват пълна и скъпа реставрация, откритието в Мичиган е поредното доказателство, че американската автомобилна история все още крие своите тайни, скрити в тишината на старите хамбари. Вижте повече във видеото.