Китайци започнаха производство на нелицензирани каросерии за ретро икони (ВИДЕО)

Китайската автомобилна индустрия преминава на изцяло ново и непознато досега ниво в сферата на репликирането, насочвайки се директно към пазара на класически превозни средства. Намиращата се в покрайнините на Шанхай компания Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co. стартира масово производство на изцяло нови купета, които до последния детайл възпроизвеждат силуетите на легендарни автомобилни икони от миналото. Както съобщава специализираното издание Carscoops, елементите се изработват от ламарина чрез професионално индустриално щамповане, повтаряйки досущ процесите в големите автомобилни заводи. Големият проблем тук е липсата на каквито и да било официални лицензи от страна на оригиналните марки, което автоматично поставя тази дейност извън правната рамка.

Първоначално китайският производител проби на пазара с готови конструкции за култовия японски хечбек Toyota Corolla AE86 и за първото поколение на американския всъдеход Ford Bronco. Светкавичният интерес обаче бързо разшири портфолиото на фирмата с други емблематични машини, сред които се наредиха спортният Datsun 240Z от 1969 година, класическият Ford Mustang от 1967-а, както и легендарните офроудъри Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Списъкът се допълва дори от емблематичния миниван Volkswagen T1, а амбициите за близкото бъдеще включват пускането на компоненти за Porsche 911 от генерацията 964, както и за недосегаемия Mercedes-Benz 300 SL Gullwing от 1954 година с неговите специфични врати.

Цената на една подобна изцяло окомплектована метална конструкция варира около 18 000 долара. Продуктът се позиционира като алтернативно решение за реставратори и ентусиасти, чиито оригинални автомобили са сериозно увредени от корозия или тежки катастрофи. Същевременно тези каросерии се превръщат в идеална основа за създаването на визуални реплики, които могат да бъдат монтирани върху съвременни шасита и платформи от други масови модели.