Tesla намалява производството на Cybertruck

Tesla намалява производството на електрическия пикап Cybertruck във фабриката Gigafactory Texas около средата на 2027 година. Причината е планът на компанията да освободи производствен капацитет за Cybercab – двуместен автономен автомобил, предназначен за роботакси услуги.

„Tesla ще намали производството на Cybertruck в Gigafactory Texas около средата на следващата година, за да освободи място за увеличено производство на Cybercab“, написа Илон Мъск в X. Той не посочи конкретна дата за последния произведен пикап, нито каза дали производството ще продължи на друго място.

Решението се отнася пряко до завода в Тексас, където се произвежда Cybertruck. Tesla не е обявила друга производствена площадка за модела, а не е ясно и дали „намаляване на производството“ означава пълно прекратяване или запазване на ограничена линия. Компанията не е представила отделен подробен план за бъдещето на пикапа.

Cybertruck беше представен през ноември 2019 г., а първите доставки започнаха през ноември 2023 година. Tesla първоначално обещаваше базова цена от 39 900 долара и годишно производство от 250 000 автомобила. Когато моделът стигна до клиентите, базовата версия беше значително по-скъпа, а последвалите промени в цените допълнително промениха позиционирането му.

Продажбите са били най-силни през 2024 година, когато са достигнали 38 965 автомобила. През 2025 година те са спаднали до приблизително 20 000, а тенденцията продължава и през 2026 година.

Cybercab е двуместен автономен автомобил без волан и педали. Увеличаването на производството му е част от по-широкия план на Мъск да насочи Tesla към автономния транспорт и роботакси услугите.

Cybertruck беше изправен и пред няколко сервизни кампании и оплаквания, свързани с качеството. Моделът привлече внимание с ъгловатата си каросерия от неръждаема стомана, но пазарният интерес остана под първоначалните очаквания на Tesla. Ако производството не бъде преместено в друга фабрика, Cybertruck ще има сравнително кратък сериен живот – по-малко от четири години между началото на доставките и планираното намаляване на производството през 2027 година. Засега потвърдено е единствено освобождаването на капацитет в Gigafactory Texas за Cybercab.