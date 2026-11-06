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Tesla намалява производството на Cybertruck

Tesla намалява производството на Cybertruck

6 Ноември, 2026 16:06 525 9

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  • cybercab-
  • илон мъск-
  • електромобили

Илон Мъск заяви, че капацитетът във фабриката в Тексас ще бъде използван за повече Cybercab автомобили

Tesla намалява производството на Cybertruck - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla намалява производството на електрическия пикап Cybertruck във фабриката Gigafactory Texas около средата на 2027 година. Причината е планът на компанията да освободи производствен капацитет за Cybercab – двуместен автономен автомобил, предназначен за роботакси услуги.

„Tesla ще намали производството на Cybertruck в Gigafactory Texas около средата на следващата година, за да освободи място за увеличено производство на Cybercab“, написа Илон Мъск в X. Той не посочи конкретна дата за последния произведен пикап, нито каза дали производството ще продължи на друго място.

Решението се отнася пряко до завода в Тексас, където се произвежда Cybertruck. Tesla не е обявила друга производствена площадка за модела, а не е ясно и дали „намаляване на производството“ означава пълно прекратяване или запазване на ограничена линия. Компанията не е представила отделен подробен план за бъдещето на пикапа.

Cybertruck беше представен през ноември 2019 г., а първите доставки започнаха през ноември 2023 година. Tesla първоначално обещаваше базова цена от 39 900 долара и годишно производство от 250 000 автомобила. Когато моделът стигна до клиентите, базовата версия беше значително по-скъпа, а последвалите промени в цените допълнително промениха позиционирането му.

Продажбите са били най-силни през 2024 година, когато са достигнали 38 965 автомобила. През 2025 година те са спаднали до приблизително 20 000, а тенденцията продължава и през 2026 година.

Cybercab е двуместен автономен автомобил без волан и педали. Увеличаването на производството му е част от по-широкия план на Мъск да насочи Tesla към автономния транспорт и роботакси услугите.

Cybertruck беше изправен и пред няколко сервизни кампании и оплаквания, свързани с качеството. Моделът привлече внимание с ъгловатата си каросерия от неръждаема стомана, но пазарният интерес остана под първоначалните очаквания на Tesla. Ако производството не бъде преместено в друга фабрика, Cybertruck ще има сравнително кратък сериен живот – по-малко от четири години между началото на доставките и планираното намаляване на производството през 2027 година. Засега потвърдено е единствено освобождаването на капацитет в Gigafactory Texas за Cybercab.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роджър Мур 007 ⛷️

    8 0 Отговор
    Вече никой не ти вярва на обещанията, измамник! Акиите ти крашват! Фалшив трилионер пирамидаджия 🤬

    16:11 06.11.2026

  • 2 Маскович

    4 1 Отговор
    Още на две годинки знаех, че ще правя коли и скицирах дизайна. След 50-ина години мечтата ми се сбъдна.

    16:12 06.11.2026

  • 3 кой дава пари за това нещо

    8 0 Отговор
    защото може да всичко друго но не и кола таралясник

    Коментиран от #8

    16:21 06.11.2026

  • 4 Промяната

    5 0 Отговор
    Да го спира нацяло!

    16:33 06.11.2026

  • 5 Росен Златев

    5 0 Отговор
    Рядки, грозота и непрактичност!
    Ако ми я подарят,направо я нарежа за скрап и направя клипче !

    16:34 06.11.2026

  • 6 Този

    4 0 Отговор
    Кой нормален би карал това чудо?

    16:44 06.11.2026

  • 7 Слънчасалия

    1 2 Отговор
    За Тесла Сайбъртрък има 1,5 милиона поръчкаи. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #9

    16:52 06.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой дава пари за това нещо":

    Ами в мрежата има снимка на количка за боклук в Индия 😉
    Мисля накъде от 60-те години.
    Едно към едно е с теслАта на ИЛюзОН❗

    16:57 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.