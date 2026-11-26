Xiaomi отчете оперативна загуба от 3,4 млрд. юана за сегмента, който обединява електромобилите, изкуствения интелект и други нови инициативи на компанията. Данните се отнасят за третото тримесечие на 2026 година и показват, че автомобилният бизнес остава под натиск, въпреки че доставките са близо до 101 000 превозни средства за периода.

Приходите на сегмента са достигнали 23,9 млрд. юана. От тях 22,7 млрд. юана са генерирани от нови енергийни превозни средства, което представлява спад от 19,9% спрямо същия период на миналата година. Xiaomi е доставила 100 975 автомобила през тримесечието, или със 7,2% по-малко от отчетените 108 796 превозни средства година по-рано.

Компанията посочва като основни фактори по-ниските доставки и промяната в продуктовия микс, включително по-малкия принос на по-скъпия модел SU7 Ultra. Натискът върху бизнеса се засилва и от общото състояние на китайския автомобилен пазар. По данни, цитирани от Xiaomi, продажбите на леки автомобили в страната са намалели с 24% на годишна база през третото тримесечие.

Брутният марж на сегмента е спаднал от 25,5% през третото тримесечие на 2025 г. до 19,2% през тази година. Xiaomi свързва промяната не само с по-ниския дял на SU7 Ultra, но и с поскъпването на ключови компоненти и по-високите разходи за AI бизнеса. На разговор с инвеститори компанията определи спада на автомобилния пазар като „огромен натиск за всички“. На фона на загубата Xiaomi продължава да увеличава инвестициите си. От общо около 3,6 млрд. юана капиталови разходи през тримесечието 2,3 млрд. юана са насочени към автомобилния и AI сегмента. Приходите от други свързани дейности, включително следпродажбени услуги и AI, са нараснали с 68,9% до 1,2 млрд. юана.

През септември компанията пусна серията SUV модели SkyNomad с удължен пробег. Гамата включва N70 Pro, N70 Max, N90 Max и N90 Max Studio, като цените започват от 209 900 юана и достигат 299 900 юана. В първите четири минути след началото на продажбите са регистрирани над 10 000 заключени поръчки, а през първия месец те са надхвърлили 70 000.

Според данните на Xiaomi през октомври SkyNomad N90 е бил лидер по продажби сред големите SUV модели в Китай, а N70 е оглавил класациите при автомобилите с удължен пробег и средните и големите SUV модели.

Компанията вече подготвя международното си разширяване. В Обединените арабски емирства са открити предварителни продажби на SU7 на цена от 169 900 дирхама, като първите доставки са планирани за декември.

Xiaomi заяви, че планира да навлезе на германския автомобилен пазар през втората половина на 2027 година. Компанията провежда тестове в няколко европейски държави, а сред първите пазари са посочени Германия, Италия, Испания и Швеция.