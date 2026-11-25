Suzuki възражда името Ignis като малък електромобил за градско използване. Новият модел беше представен по-рано днес, а продажбите в Европа и на други пазари ще започнат поетапно от лятото на 2027 година.

Автомобилът е дълъг 3,57 метра, широк е 1,565 метра и има височина 1,635 метра. Междуосието е 2,46 метра. Ignis предлага четири места, а минималният диаметър на завой е 9 метра, което го поставя в категорията на градските електромобили с малки габарити. Задвижването е поверено на един електромотор с мощност 67 кВт, или 91 к.с., и въртящ момент 133 Нм. Тягата се предава към предните колела, а енергията се съхранява в батерия с капацитет 26 кВтч и литиево-железно-фосфатна технология.

Suzuki все още не е обявила официалния пробег на европейската версия. Близкият японски модел e SKY е представен с целеви пробег до 310 километра, но това не е окончателна хомологационна стойност за Ignis. За сравнение, e SKY тежи 1030 килограма, докато по-широкият и по-дълъг Ignis се очаква да бъде по-тежък.

Новият модел не използва платформата на предишния бензинов Ignis. Батерията е разположена под пода, а автомобилът е оборудван с 15-цолови колела и гуми 175/65 R15. Suzuki посочва, че прототипи са били изпитвани по обществени пътища в Европа и на други пазари, за които е предвидена продажба. Компанията не е обявила цена или конкретни нива на оборудване. Тези данни ще бъдат представени по-близо до пазарната премиера. Сред очакваните конкуренти са Dacia Spring, Leapmotor T03 и Renault Twingo, както и Hyundai Inster, BYD Dolphin Surf и Citroën ë-C3.

„Ще продължим да разработваме решения за мобилност, които отговарят на реалните нужди на хората и са точно подходящи за клиентите по света“, заяви Тошихиро Сузуки, президент и представителен директор на Suzuki Motor Corporation.