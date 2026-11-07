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Audi спря производството на A8 след 32 години на конвейра

Audi спря производството на A8 след 32 години на конвейра

7 Ноември, 2026 10:30 508 0

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  • луксозни седани-
  • некарсулм

Последният седан слезе от поточната линия в Некарсулм, а Audi обмисля различни варианти за бъдещето на флагманския модел

Audi спря производството на A8 след 32 години на конвейра - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi прекрати производството на флагманския си седан A8 в завода в Некарсулм след 32 години. Последният автомобил е слязъл от поточната линия в края на октомври 2026 година, с което приключва производството на модела в предприятието, където той се сглобява от дебюта си през 1994 одинаг.

„В средата на октомври последният A8 слезе от поточната линия“, заявиха от Audi. Освободените производствени мощности ще бъдат използвани за моделите A5, включително за седана и комбито Avant. Краят на производството не е настъпил внезапно. Audi е спряла да приема нови поръчки за A8 през февруари 2026 г., като след това клиентите са можели да купят само автомобили от наличните складови количества. Така възможностите за персонализиране на автомобила са били ограничени до вече произведените версии.

Въпреки спирането на производството A8 все още присъства на американския пазар като модел за 2027 година.

Audi все още не е сложила окончателен край на името A8. Компанията обмисля ново поколение, което може да бъде представено до края на десетилетието. Един от разглежданите варианти е използването на архитектура, свързана със следващото поколение Porsche Panamera. Очаква се производството на бъдещата Panamera да започне около 2030 година в завода на Porsche в Лайпциг.

Производственото място и техническата концепция на бъдещия модел обаче не са решени. Германското бизнес издание Manager Magazin съобщава и за вариант Audi да разработи луксозен седан за китайския пазар с участието на Huawei и един от местните партньори FAW или SAIC. Китай е сред малкото пазари, на които големите луксозни седани запазват по-силни позиции спрямо Западна Европа и Съединените щати. Докато бъдещето на A8 остава предмет на обсъждане, Q9 изпълнява ролята на серийния флагман на Audi. Настоящото поколение A8, познато като D5, се произвежда от девет години. Най-мощната версия S8 разполага с 4,0-литров V8, 563 конски сили и 800 Нм въртящ момент, с ускорение до 100 км/ч за 3,8 секунди.


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