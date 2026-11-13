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Новото Audi Nuvolari ще бъде най-скъпата кола в историята на марката

Новото Audi Nuvolari ще бъде най-скъпата кола в историята на марката

13 Ноември, 2026 11:50 219 1

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Немската марка обяви пускането на лимитирана серия от суперколата

Новото Audi Nuvolari ще бъде най-скъпата кола в историята на марката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Немският гигант от Инголщат хвърля ръкавица към най-елитните производители на спортни машини, загатвайки за появата на най-скъпия и мощен сериен автомобил в цялата си история.

Мащабният проект бележи връх в инженерната еволюция на марката, като предвижда ограничена серия от едва 499 бройки в световен мащаб. От този изключителен тираж точно 182 екземпляра ще поемат отвъд океана към американския пазар, където цената на всеки един от тях е фиксирана на астрономическите 700 000 долара.

Новото Audi Nuvolari ще бъде най-скъпата кола в историята на марката

Зад създаването на тази уникална кола стои амбициозна стратегия, насочена право към колекционерите и ултразаможните почитатели на високите скорости. Моделът се отличава с радикално различен стилов почерк, който скъсва с консервативните корпоративни линии на компанията и залага на аеродинамична агресия, продиктувана от чисто функционални нужди.

Сърцето на звяра представлява сложна хибридна архитектура, обединяваща бензинов агрегат с четири литра работен обем и две турбини. Самият двигател с вътрешно горене развива внушителните 800 конски сили и 730 Нм въртящ момент, като притежава способността да развърта коляновия вал до невероятните 10 000 оборота в минута.

Новото Audi Nuvolari ще бъде най-скъпата кола в историята на марката

Инженерите обаче не са се ограничили само с това, добавяйки към бензиновото сърце още три усъвършенствани аксиални електродвигателя. В синергия тежкотоварната хибридна система генерира изумителната пикова мощност от 1001 конски сили, превръщайки Nuvolari в абсолютен технологичен лидер на германския концерн.

Цялата тази мощност се предава към четирите колела чрез специализирана осемстепенна автоматична трансмисия с два съединителя, съчетана с легендарната система за задвижване quattro. Благодарение на сериозния ресурс от конски сили и интелигентното разпределение на тягата, ултраскъпият болид преодолява границата от 0 до 100 км/ч за едва 2,6 секунди, докато стрелбата му към хоризонта спира едва при достигане на максимална скорост от над 350 км/ч.

В основата на конструкцията лежи най-модерната пространствена рама ASF, изградена с масово приложение на карбонови нишки за максимална здравина и редуциране на теглото. Аеродинамичният пакет включва сложно тристепенно прибиращо се задно крило, както и иновативна активна система, функционираща на принципа на DRS механизмите от Формула 1.


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