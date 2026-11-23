Следващото поколение на Audi A3 се подготвя за сериозно преобразяване, с което марката от Инголщат цели отново да изведе компактния си представител сред най-желаните предложения в премиум сегмента. Вместо пълен завой към изцяло електрическото задвижване, германският производител избира по-гъвкав курс – хечбекът Sportback и четиривратият седан ще запазят бензиновите агрегати в основата на своята моторна гама, но ще ги съчетаят с обновен дизайн, осезаемо по-качествен интериор и модерни хибридни системи.

Най-видимата промяна ще настъпи във външния вид, където Audi постепенно внедрява новия си корпоративен стил Radical Next, оформен под ръководството на главния дизайнер Масимо Фраскела. Посоката вече беше загатната чрез прототипа Concept C, а в близките години ще слезе и към масовите модели на бранда. При A3 това означава сбогуване с претрупаните гънки по каросерията в полза на по-чисти и спокойни повърхности, по-геометрична радиаторна решетка Singleframe, нов облик на джантите и характерни четирисекционни предни и задни светлини. Разпространяваните в автомобилните медии илюстрации засега остават неофициални визуализации, тъй като окончателният сериен дизайн все още се пази в тайна.

Вътрешното пространство ще претърпи не по-малко съществена еволюция. Техническият директор на компанията Рувен Мур подчерта, че естетиката и ергономията, зададени от бъдещия суперавтомобил Nuvolari и серийния наследник на Concept C, няма да останат запазена територия само за скъпите имиджови модели. Целта на инженерите и дизайнерите е да възродят онова еталонно усещане за солидност, с което марката се прочу през 90-те години и началото на новото хилядолетие. По думите на Мур първото поколение на A3 е стояло почти рамо до рамо с флагмана A8 по качество на материалите и прецизност на изработката – стандарт, към който Audi отново се стреми.

Салонът ще заложи на визуално по-изчистена архитектура, а част от основните функции отново ще бъдат поверени на физически бутони и превключватели. От решаващо значение ще бъде не само логичното им разположение, но и самото тактилно усещане при допир и превключване. Като ориентир Мур посочи емблематичните въртящи се регулатори на климатичната инсталация в първото Audi TT, запомнени със своето отчетливо механично фиксиране.

В същото време дигиталните технологии няма да отстъпят назад. Новото A3 ще запази модерното дигитално приборно табло и централната мултимедийна система, макар графиката и логиката на управление да бъдат преработени. В Инголщат обмислят и внедряването на извит екран, познат от по-новите попълнения в гамата, но окончателното решение по този въпрос предстои.

Под ламарините обаче не се очаква революция, тъй като следващото A3 ще остане на доказаната платформа MQB от актуалната генерация – архитектура, която ще продължи да служи и на предстоящите Volkswagen Golf, Skoda Octavia и SEAT Leon. Запазването на базата подсказва, че външните габарити, пропорциите, просторът в кабината и обемът на багажника ще останат близки до сегашните стойности.

Същинското обновление при задвижването ще дойде чрез по-дълбоката електрификация. Водеща роля ще играе зареждащ се plug-in хибрид, съчетаващ 1,5-литров бензинов турбомотор, батерия с капацитет 25,7 кВтч и 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител – конфигурация, която вече се използва в компактните модели на Volkswagen Group и осигурява пробег изцяло на ток до 113 км. До нея ще застане и нова самозареждаща се хибридна система на базата на 1,5-литровия агрегат, позната от Volkswagen T-Roc. Тя използва два електромотора – единият задвижва колелата, а другият действа като стартер-генератор – и благодарение на по-компактната си батерия ще предложи по-достъпна цена без нужда от включване в електрическата мрежа, докато базовите версии ще разчитат на меки хибриди.

Доколко класическите бензинови мотори ще оцелеят в чист вид, ще зависи от тежестта на адаптацията им към строгите екологични изисквания Euro 7. Съдбата на спортния вариант Audi S3 също остава отворена, като сред обсъжданите варианти са комбинирането на 2,0-литровия турбодвигател с хибридна надстройка или добавянето на отделен електромотор на задната ос. Конкретната техническа рецепта обаче все още не е потвърдена официално.

И в следващото си издание моделът ще се предлага в двете познати каросерии – петврат хечбек Sportback и класически седан, който остава ключов за пазари като Северна Америка в ролята си на най-достъпния вход към гамата на Audi. Очаква се пазарната премиера на новото поколение да се състои до края на десетилетието, не по-късно от 2029 година.