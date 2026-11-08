Audi A2 e-tron става най-икономичният модел в историята на марката

Инженерният екип на Audi постигна технически пробив при новия A2 e-tron, превръщайки го в най-пестеливия електрически модел, излизал някога от заводите на марката. В базовото си изпълнение със мощност 140 kW германският хечбек регистрира изключително ниска консумация от едва 12.8 kWh на 100 км при изпитванията по цикъла WLTP. В зависимост от избора на оборудване и конкретната модификация, показателят варира до 15.7 kWh на 100 км. Този феноменален резултат е плод на мащабна ревизия на силовата линия, насочена към радикално намаляване на вътрешните енергийни загуби в силовата електроника, силовия агрегат и предавателния механизъм.

Техническата архитектура на модела стъпва върху дълбоко модернизиран електромотор APP350, адаптиран специално за платформената концепция MEB. Всички налични модификации на A2 e-tron разчитат на синхронен двигател с постоянни магнити, разположен успоредно на задната ос. Задвижващият агрегат функционира при работно напрежение от 400 волта и генерира максимален въртящ момент от 350 Нм, осигурявайки динамично разгръщане на мощността.

Основен принос за рекордната ефективност има силовия инвертор, отговарящ за преобразуването на прав ток от батерията в променлив ток за мотора. Инженерите от Инголщат са внедрили съвременни силициево-карбидни полупроводникови транзистори, които ограничават топлинните и комутационните загуби до минимум. По този начин коефициентът на полезно действие на инвертора надхвърля впечатляващите 97%.

Вграденото софтуерно управление динамично модулира честотата на превключване спрямо моменталното натоварване и скоростта. При придвижване в градска среда или по извънградски отсечки с умерено темпо, превключванията се разреждат, съхранявайки скъпоценен заряд. Допълнителен плюс на електрониката е способността да поддържа максимален капацитет дори при критично ниски нива на енергия в акумулатора.

Сериозна конструктивна промяна претърпява и самият електромотор спрямо предходното поколение APP310. Дебелината на стоманените ламели в ротора е редуцирана с над една трета, което драстично свива загубите от циклично премагнетизиране. Статорните намотки са организирани по схемата „триъгълник“ с намален брой паралелни клонове – промяна, чийто ефект се усеща най-силно при частични натоварвания в ежедневния преход.

Вниманието към детайла личи и при управлението на акустичния комфорт. За премахване на характерния високочестотен бръмчащ шум при потегляне, отделните сегменти на ротора са подредени с прецизно геометрично отместване един спрямо друг. Това неутрализира фоновите вибрации, а остатъчните акустични колебания се подтискат от инвертора чрез фино модулиране на подавания към статора ток.

Предавателните отношения на трансмисията също са строго калибрирани спрямо потенциала на различните модификации. Вариантите с мощност 125 kW и 140 kW използват редукция от 10.21:1, докато при топ версията със 170 kW отношението е фиксирано на 11.53:1. По този начин задвижващият агрегат работи максимално често в своя най-ефективен работен диапазон. Механичните загуби са редуцирани допълнително чрез свръхгладка обработка на зъбните двойки, прилагане на редки трансмисионни масла с нисък вискозитет и изцяло оптимизирано мазане при въртенето на предавките.