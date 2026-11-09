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BMW обмисля наследник на 8 Series с V8 двигател

BMW обмисля наследник на 8 Series с V8 двигател

9 Ноември, 2026 18:00 441 2

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  • луксозни автомобили-
  • концептуални автомобили

Проектът няма окончателно одобрение, но интересът към концепцията може да доведе до ограничена серия

BMW обмисля наследник на 8 Series с V8 двигател - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW обмисля да превърне концепцията Vision BMW Alpina в ограничена серия купе с V8 двигател. Проектът все още не е получил окончателно одобрение, но интересът на потенциални клиенти насърчава компанията да разглежда подобен автомобил. Вътрешни източници го описват като „момента M1“ за Alpina.

За възможния модел първо съобщава Autocar, а Motor1 посочва, че BMW обсъжда производство в малък тираж, подобно на специални автомобили като BMW Skytop. Решение за серийно производство обаче все още няма.

Vision BMW Alpina дебютира през май на Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Автомобилът е голямо купе тип 2+2 с предно разположен осемцилиндров двигател и интериор, разработен с подчертана ориентация към лукса.

При представянето на новото BMW i3 Майк Райхелт, ръководител на програмата Neue Klasse, е коментирал вниманието към концепцията. По данни на Motor1 той е заявил, че дизайнът е създал „главоболия“ на инженерите, но е признал, че интересът на клиентите може да е достатъчен, за да бъде разгледано серийно производство.

Серийно купе би дало на Alpina собствена позиция в гамата на BMW. Vision BMW Alpina е ориентирана повече към луксозно пътуване, отколкото към максимална спортна динамика, докато BMW M традиционно се фокусира върху по-остро управление и по-агресивно поведение.

Новото купе би се присъединило към по-конвенционалните модели, които BMW подготвя за възродената марка. Първият сериен автомобил Alpina ще бъде базиран на BMW 7 Series, като дебютът му се очаква през 2027-ма. Ограничената V8 серия би имала значително по-ексклузивна роля.

Засега ръководството на BMW продължава да обсъжда проекта, а Vision BMW Alpina остава концептуален автомобил. Ако бъде одобрен, моделът може да се превърне в един от най-важните символи на новия етап за марката Alpina.


Германия
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