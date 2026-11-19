BMW показа еднократния L7 Concept, луксозна лимузина, създадена през 2005 година върху фейслифтовата версия на 760Li от поколението E65. Автомобилът е останал скрит от публиката в продължение на 21 години, преди да бъде представен във видео на Retro Garage с участието на BMW Classic. Концепцията не е само дизайнерски макет. BMW е изработило напълно функционален автомобил с V12 задвижване и специално оформена задна част, предназначена за пътници, които търсят повече пространство и комфорт.

Каросерията е разтеглена с приблизително 51 сантиметра, като допълнителната секция е добавена около В-колоната. Така задните врати получават значително по-дълъг профил, а почти цялото ново пространство остава за пътниците на втория ред. Общата дължина на BMW L7 Concept достига около 5,53 метра. Това е приблизително с 35 сантиметра повече от дългото междуосие на 760Li и с около 14 сантиметра повече от актуалната 7-ца. По размери прототипът се доближава до стандартна версия на Rolls-Royce Ghost.

Свободното място не е използвано за по-голям багажник. В задната част са монтирани кремава кожена тапицерия, дървени декоративни елементи и втори люк, предназначен за пътниците отзад.

Между седалките е поставен хладилник, а отделение позволява бутилките да стоят изправени. Пространството за краката е толкова голямо, че пътниците могат почти да изпънат краката си напред.

E65 L7 не е първият опит на BMW да създаде още по-луксозна версия на 7-цата. Между 1997 и 2001 година компанията произвежда 899 автомобила L7 на базата на E38. Те са разработени върху 750iL с 5,4-литров V12 и са с приблизително 25 сантиметра по-дълги от стандартната дълга версия на модела.