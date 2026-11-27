Германският концерн BMW готви специално удължено изпълнение на електрическия кросоувър iX5 за пазара в Китай, чието междуосие задминава дори флагмана BMW X7. Първите снимки и технически детайли за новия модел излязоха наяве чрез каталога за сертифициране на китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии. Електромобилът ще разчита на двумоторна система с мощност 567 к.с. и салон само за петима души, вместо да гони максимален брой седалки.

Производството на този вариант ще бъде поверено на съвместното дружество BMW-Brilliance в завода в Шенян. На този етап за китайската аудитория е потвърдена единствено модификацията с обозначение 60L, която ще се отличава от европейския си събрат по разтегнатото междуосие и отделни детайли по оборудването.

Геометрията на удължения iX5 впечатлява с мащаб: дължината достига 5141 мм, широчината е 2000 мм, а височината – 1744 мм. Междуосието скача на 3165 мм, което е с 60 мм повече спрямо флагманския SUV BMW X7, макар самата каросерия на електромобила да остава с 40 мм по-къса и с 91 мм по-ниска от него.

Любопитен нюанс е, че въпреки внушителните външни габарити, колата ще предлага само два реда седалки. Трети ред за трима пътници не се предвижда, така че допълнителните сантиметри между осите отиват основно за разкошен простор за хората на втория ред.

Визуално електромобилът запазва общия език на европейския iX5, но при желание на клиента се предлага с пакет M Sport, носещ по-смели брони, вертикални елементи в радиаторната решетка и издължени фарове. В списъка с опции влизат още пневматично окачване, различни спирачни апарати и джанти от 21 до 23 цола, докато панорамният покрив е част от стандартния пакет.

Задвижването на BMW iX5 60L е поверено на два електромотора и двойно предаване. Предният агрегат, дело на ZF, осигурява 245 к.с., а задният, разработен от самата BMW, добавя 322 к.с., с което общата пикова мощност стига до 567 к.с.

Клетките за батерията ще идват от китайската компания Aesc Hebei, докато сглобяването на самите модули ще става при BMW-Brilliance. Конкретните данни за капацитета на батерията, автономния пробег и скоростта на бързо зареждане засега остават в тайна.

Масата на електрическия SUV е сериозна – собственото тегло възлиза на 2917 кг, а максимално допустимата маса достига 3490 кг, при ъгли на влизане и излизане съответно 20 и 22 градуса.

Този модел е част от разширяването на електрическата линия на BMW в Китай, където марката се опитва да обърне тенденцията след спад в продажбите. За първите десет месеца на 2026 година германският производител е реализирал 345 190 автомобила в страната – с 20,3% по-малко спрямо същия период на предходната година, а освен iX5 в плановете за местния пазар влизат и нови генерации на BMW Серия 3 и електрическия седан BMW i3.