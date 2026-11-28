Под прожекторите на автомобилния салон концептуалният автомобил изглежда като обещание за бъдещето. След демонтажа на щанда обаче съдбата му често е далеч по-прозаична. Едни прототипи се прибират в колекциите на производителите, други продължават да служат за изпитания, а трети са разглобени или унищожени.

Причината е, че не всеки концептуален автомобил е създаден, за да се движи. Някои са пълноразмерни дизайнерски макети с впечатляващ интериор, табло и каросерия, но без работещ двигател или трансмисия. Други имат колела и отделни функционални системи, но не могат да се движат самостоятелно.

„Много концептуални автомобили дори технически не са автомобили“, казва Дан Бедор, бивш представител по връзките с обществеността на Nissan. Част от тях са изградени върху основа от шперплат и алуминий, а каросерията е от фибростъкло, което не е предназначено да издържи години на температурни промени и влага.

Най-важните модели обикновено се съхраняват в частни колекции на автомобилните компании. Mercedes-Benz, BMW и Ford пазят автомобили, които са белязали определен етап от развитието на дизайна или технологиите им. Те могат да бъдат показвани на юбилейни изложби, специални събития и музейни експозиции.

Други прототипи се превръщат в инженерни тестови автомобили. Те се използват за проверка на експериментални системи, материали и компоненти, преди евентуално да бъдат включени в сериен модел. Дори автомобилът да има работещ двигател и трансмисия, това не означава, че може да бъде регистриран. В много случаи липсват краш тестове, необходимото оборудване за безопасност или съответствие с нормите за емисиите.

Съхранението също не е евтино. Еднократните части, сложната електроника и нестандартните материали изискват специална поддръжка. Към това се добавят разходите за площ, рискът от повреда и отговорността при евентуална продажба на автомобил, който не е предназначен за движение по пътищата. Когато прототипът вече не е нужен, производителят може да го разглоби или унищожи. Така се ограничават разходите и се предотвратява попадането на непроверени технологии, експериментални компоненти или поверителни решения извън компанията.

Центърът за рециклиране и разглобяване на BMW в Германия обработва по няколко хиляди предпроизводствени автомобила годишно. Това са основно тестови модели, които не могат да бъдат продадени на клиенти. Годните компоненти се отделят за повторна употреба, а материалите се насочват към рециклиране. Има и по-щастливи изключения. Lincoln Futura от 1955 година е преработен в оригиналния Батмобил за телевизионния сериал „Батман“ от 60-те години. През 2024 година General Motors дари занемарен Pontiac REV от 2001 година на Pontiac Transportation Museum, след като еднократният прототип беше открит в автомобилен склад за скрап. През ноември 2026 година Ford показа другата страна на тази история. Компанията отвори новия си Vault в Мичиган - пространство в което се съхраняват 125 исторически автомобила, включително концептуалният Ford Reflex. Така един концептуален автомобил може да се превърне в музейна реликва, работен инструмент или просто в купчина отделени материали. Съдбата му зависи от конструкцията, историческата му стойност и от това дали производителят вижда в него част от миналото си или вече ненужен прототип.