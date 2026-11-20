Първият електромобил на Bentley е разпродаден до края на 2027 година, въпреки че производството му още не е започнало. Моделът Torcal ще влезе в серийно производство през първата половина на 2027-ма, а клиентите, които поръчат автомобил сега, ще трябва да чакат до 2028 година за доставка. Bentley не е обявила колко автомобила е планирала за първата производствена година.

Базовата цена на електрическия SUV е 189 922 евро, или 173 300 паунда във Великобритания. Въпреки това клиентите на марката не се ограничават до началното ниво. Главният изпълнителен директор на Bentley Франк-Щефен Валисер е заявил, че компанията редовно обработва конфигурации на стойност над 300 000 паунда, което се равнява на приблизително 338 953 евро.

Допълнителното оборудване включва специални кожени материали от Mulliner, фурнир от естествен орех и индивидуални цветове на каросерията. Така разликата между базовата цена и някои от най-скъпите конфигурации надхвърля 149 000 евро. Най-голям интерес сред поръчките засега има към версията Torcal S.

Torcal е позициониран под Bentayga и ще бъде четвъртият модел в гамата на Bentley заедно с Continental GT, Flying Spur и Bentayga. Дължината му е 5 метра, широчината без огледалата е 2,02 метра, а междуосието достига 3,02 метра. Моделът използва платформата Premium Platform Electric на Volkswagen Group, позната и от електрическия Porsche Cayenne. Задвижването е с два електромотора и обхваща четирите колела. Стандартната версия разполага с 604 кВт, или 821 к.с., и 1194 Нм. При Torcal S мощността достига 653 кВт, или 888 к.с., а въртящият момент е 1350 Нм.

Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3,4 секунди при базовата версия и 2,9 секунди при Torcal S. Максималната скорост е ограничена електронно до 250 км/ч.

Батерията е с капацитет 113,3 кВтч, от които 108,7 кВтч са използваеми. Bentley посочва пробег до 600 километра по цикъла WLTP. Архитектурата с напрежение 800 волта позволява постояннотоково зареждане с мощност до 400 кВт. Зареждането от 10 до 80% отнема приблизително 16-20 минути при подходяща станция.

„Това е Bentley, Bentley, Bentley“, е заявил Валисер, обяснявайки интереса с доверието на клиентите към марката при преминаването към електрическо задвижване. Първото предизвикателство пред компанията е преодоляно, но следващото ще бъде да запази търсенето и през 2028 година, когато първите клиенти вече ще са получили автомобилите си.