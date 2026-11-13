Само един китайски автомобил е сред седемте най-евтини нови коли в България

Свободният полет на цените при новите автомобили от последните години осезаемо стесни избора в най-ниския ценови сегмент, но въпреки това на българския пазар все още се намират разумни предложения за купувачите с ограничен бюджет. Въвеждането на единната европейска валута у нас направи директното сравнение между отделните оферти по-прозрачно от всякога. Прегледът на актуалните ценови листи на официалните вносители показва ясно, че прагът от 15 000 евро за стандартен нов лек автомобил от категория M1 вече е преминат в посока нагоре. В момента седемте най-достъпни претенденти за гаража на българина се движат в диапазона между 15 390 и 17 490 евро, като предлагат изненадващо разнообразие от каросерии и задвижвания.

Абсолютният ценови шампион на пазара продължава да бъде Dacia Sandero, чиято базова модификация Essential с новия бензинов турбомотор TCe 100 стартира от точно 15 390 евро с ДДС. След скорошното си визуално и технологично обновление румънският бестселър изглежда по-зрял и предлага модерни LED светлини, както и по-богат набор от задължителни системи за безопасност още в стартовото ниво. Макар в най-евтиния вариант купувачите да получават по-семпло оборудване с аналогов инструментален панел и без централен мултимедиен екран, ниските разходи за поддръжка и петгодишната заводска гаранция правят модела логичен фаворит за прагматичните шофьори.

Само двеста евро по-скъпо от хечбека се нарежда класическият седан Dacia Logan, който започва от 15 590 евро за изпълнението Essential. Срещу тази минимална разлика в ценовата листа клиентите получават значително по-просторен заден ред седалки и огромен багажник, превръщайки модела в най-достъпния семеен автомобил в страната. Подобно на своя събрат, обновеният Logan разчита на икономичен трицилиндров агрегат с механична трансмисия, а при избор на следващото ниво на оборудване гамата позволява поръчка и на доказаната двугоривна версия Eco-G с фабрична газова уредба, която драстично свива разходите за гориво при дълги преходи.

Изненадата в челната тройка идва от китайския производител MG, чийто компактен хечбек MG3 успява да пробие в класацията с промоционална цена от 15 680 евро по актуалния конфигуратор на вносителя за базовата версия Standard, докато стандартната му каталожна стойност е 17 040 евро. Под предния капак на стартовата модификация работи атмосферен 1,5-литров бензинов двигател със 115 конски сили, съчетан с механична скоростна кутия. Основният коз на модела срещу европейските конкуренти е щедрото серийно оборудване, включващо дигитално приборно табло, 10,25-инчов сензорен дисплей и седемгодишна гаранция, която цели да вдъхне спокойствие на по-предпазливите потребители.

Четвъртата позиция е запазена за новото поколение на Citroën C3, което в базовото ниво You стартира от 16 576 евро при наличните складови автомобили с включена отстъпка, докато редовната ценова листа започва от 17 056 евро. Френският модел скъса напълно с миналото си и вече залага на модерна кросоувър визия с увеличен пътен просвет, задвижван от 1,2-литров турбобензинов мотор със 100 конски сили. Голямото предимство на C3 в този бюджет е патентованото окачване Advanced Comfort с прогресивни хидравлични ограничители, което филтрира неравностите по българските пътища далеч по-меко и уверено от повечето преки съперници.

На пето място застава кросоувър версията Dacia Sandero Stepway, оценена на 16 690 евро за стартовото ниво Essential. Тук срещу допълнителни 1300 евро спрямо стандартното Sandero купувачите получават не само по-висока позиция на седене, релси на покрива и предпазни пластмасови елементи по каросерията, но и по-мощния двугоривен агрегат Eco-G 120 с фабрична газова уредба още в базовата конфигурация. Именно тази комбинация от здрава ходова част, евтино гориво и приключенско излъчване обяснява защо Stepway традиционно генерира по-голям интерес от обикновения хечбек.

Шестата позиция в подреждането принадлежи на корейския градски автомобил Kia Picanto, чиято официална цена започва от 16 841 евро. Макар по външни размери да е най-компактният автомобил в тази селекция, моделът компенсира скромния си багажник с отлична маневреност в натоварения трафик, високо качество на сглобката и безконкурентната седемгодишна гаранция на марката. Базовата версия разчита на проверен атмосферен бензинов двигател, който не блести с динамика на магистралата, но се отплаща с изключителна надеждност и нисък разход в градска среда.

Седмицата на най-достъпните нови коли у нас се затваря от Suzuki Swift, който при актуалните специални условия за автомобили на склад слиза до 17 490 евро след отстъпка от 1500 евро спрямо стандартната каталожна цена от 18 990 евро. Японският хечбек залага на лек 1,2-литров трицилиндров бензинов мотор с мощност 81 конски сили и 12-волтова мека хибридна система, която подпомага ускорението и сваля средния разход до впечатляващите 4,4 литра на сто километра. Дори в стартовото ниво GL моделът идва с богато оборудване за безопасност и диодни фарове, доказвайки, че разумната цена не означава непременно компромис с модерните технологии.