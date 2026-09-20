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Исторически погледнато, бензинът и дизелът са по-евтини, отколкото си мислите

Исторически погледнато, бензинът и дизелът са по-евтини, отколкото си мислите

20 Септември, 2026 13:30 2 878 36

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  • горива

Парадоксът на горивата: Историческата покупателна способност и ценовият натиск върху българския шофьор

Исторически погледнато, бензинът и дизелът са по-евтини, отколкото си мислите - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Динамиката на световните пазари на суров петрол и геополитическите сътресения в ключови морски проливи за пореден път поставиха цените по българските бензиностанции под сериозен натиск. Колебанията в стойностите на дизела и масовия бензин А-95 продължават да бъдат сред най-чувствителните теми за автомобилистите у нас, като всяко поскъпване над психологическите граници бързо се определя като исторически рекорд. Разглеждането на цените през призмата на реалната покупателна способност обаче разкрива по-различна икономическа картина.

В последно време цената на дизеловото гориво в България трайно се установи на нива, които често надвишават тези на стандартния бензин А-95. В реални изражения, по данни на порталите за мониторинг на горивата у нас, средните цени на масовия бензин се движат около 1,60 - 1,77 евро за литър, докато дизелът вече гони психологическата граница от 2 евро за литър. Макар за шофьорите това да изглежда като исторически пик, ако се върнем назад във времето и съпоставим цените отпреди две десетилетия спрямо тогавашния минимален и среден доход, сметката придобива друг контекст.

През 2000-ната година например, литър бензин у нас се продаваше за малко над 1,20 лв. На пръв поглед това изглежда над двойно по-евтино гориво спрямо днешните стойности. Но при средна месечна заплата за страната от малко над 200 лева по онова време (230 лв по данни на НСИ), с една заплата българският шофьор е можел да закупи едва около 170 литра бензин. Днес, при средна работна заплата за страната, надхвърляща 1000 евро, покупателната способност спрямо обема гориво, който може да бъде закупен, всъщност е неколкократно по-висока, въпреки номиналния скок на табелите по бензиностанциите.

Основният източник на настоящото напрежение остава международната конюнктура. Дори леки смущения в доставките през стандартните маршрути или промени в котировките на сорта Брент се пренасят бързо на вътрешния пазар. А тенденцията е дизелът продължава да понася по-тежък ценови натиск заради специфичното му търсене в промишлеността, тежкия транспорт и селското стопанство, което поддържа търсенето му високо, независимо от крайните стойности за потребителя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    37 5 Отговор
    Да се янушава чрез свободните медии на неграмотния матрял че горивата са евтини. За да не бие на очи войната ни срещу Иран чрез западните роби

    13:32 20.09.2026

  • 2 123

    23 5 Отговор
    Радо и той изглежда пуши развалена трева

    13:34 20.09.2026

  • 3 Иван 1

    25 4 Отговор
    Като го пишете вярвате ли си или давай пък те не помнят.

    13:35 20.09.2026

  • 4 Бай той Толстой

    32 3 Отговор
    През 2000 година апартамент в София струваше 30000 долара,сега е 200000.айде бегай.Д...ба и селските тарикати

    Коментиран от #10

    13:37 20.09.2026

  • 5 Абе

    17 2 Отговор
    Без пари ги дават, кой не сипе бият!

    13:37 20.09.2026

  • 6 Българин

    11 6 Отговор
    Какво пише тоя, сам не знае! Когато имахме държава, в НРБ, една заплата на обикновен учител, стигаше за 200 литра бензин. Сега, на такива доходи, малцина могат да се надяват!

    Коментиран от #23

    13:38 20.09.2026

  • 7 Субар

    5 12 Отговор
    Абсолютно вярна статия!

    През 1999г, газта беше по 60 ст. за литър.

    От тогава всичко поскъпна поне 5 - 10 пъти!

    Единствено горивото е поскъпнало само 2 пъти.

    13:38 20.09.2026

  • 8 Лопата Орешник

    10 6 Отговор
    Направо го раздават без пари това гориво! Вие сте най богатите на всички земни кълбета! А сега сериозно, това че като покупателна способност може да си купим малко повече гориво в сравнение с друг момент преди това, далеч не прави горивото по евтино! И то всъщност би могло да е поносимо като цена, стига да се махнат всякакви ДДС , акцизи, добавки и да има честна конкуренция между бензиностанциите! ДДС го сваля с 20% , акциза освобождава поне още 75 цента, не съм проверявал точно колко е, а ако имаше и конкуренция, някой да свали цената още малко, реално щяхме да си зареждаме за по 1 евро максимално! Уви, случая не е такъв!

    13:41 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Искъро

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бай той Толстой":

    Какво беше рекъл шопът?: "Бензина и по 100 евро да стане, я па че си карам, бензина и без пари да стане, я па че си краднем". Та те така - излиза, че за шопа цената на бензина няма значение.

    13:43 20.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    6 6 Отговор
    Да , донякъде съм , съгласен с това твърдение , защото, аз си спомням , че през късния соц , баща ми зареждаше , А86( тогава имаше такава марка) на цена от , 0,90 ст , а малко по хубавия А91 беше лев, или лев и десет,при заплата тогава , около 350 , 400 лв , която получаваше , както съм чувал от него , която до колкото , знам си беше добра заплата за него време,, но проблема е сега , че има повсеместно поскъпване на всичко, и все пак заведенията са пълни коли фучат постоянно и в магазините се пазарува ,яко , безспорно в България има , много бедни хора мизерстват , но пръв поглед не може да забележи🤔

    Коментиран от #21, #28

    13:46 20.09.2026

  • 13 Банан в ауспуха

    9 2 Отговор
    Исторически погледнато, в мааалко по-дългосрочен период, пак ви правят на маймуни.

    13:48 20.09.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    9 0 Отговор
    Естествено в държавата на Ъсурдите всичко е евтино и наред..
    За мен конкретно изобщо не е скъпо,карам колата чат пат..
    С жената набълнихме избата с буркани,на тази възраст колко ни трябва..
    Най важното е здравето че живота накъся и няма за кога!

    13:49 20.09.2026

  • 15 Ами

    5 3 Отговор
    Исторически погледнато на определено време хората
    започват да точат брадви и да сапунисват въжета :)

    13:49 20.09.2026

  • 16 В последните години

    8 2 Отговор
    виждаме как ту едно, ту друго поскъпва двойно - кафето, какаото, заплатите, мобилните услуги, услугите в хотелите и ресторантите, храните, автомобили - нови и втора употреба, битова техника, а сега дойде ред и на петролните продукти, догодина ще се удвои данък сгради и такса смет и т.н. Причините за инфлацията са ясни - печатане на пари в големи количества, но уж реколтата била лоша, уж веригите на доставките се нарушили, уж туй, уж унуй се покачило временно, а основната причина е, че инфлацията ке толерира, защото помага на икономическата система, като стопява дълговете, а масово активните хора и младите живеят на кредит и инфлацията помага за такъв живот. Затова уж цените високи, а по бензиностанциите - опашки от автомобили, по пътищата - същото, ресторантите - пълни, моловете - пълни, хотелите - пълни, т.е. инфлацията води до икономически бум. Затуй аз вече считам, че ако инфлацията през годината е надвишила 10%, годината е била много добра за икономиката, а ако е била под 10%, значи икономиката е зле и хората обедняват.

    13:51 20.09.2026

  • 17 истината

    7 2 Отговор
    Шел ВиПауър дизел зареден 30.08.2026

    Нето стойност: 74.82€
    Акциз: 17.41€
    Ддс: 18.45€

    Гориво цена - 74.82€
    Рекет цена - 35.86€

    Горе долу една трета плащаме въздух!

    13:53 20.09.2026

  • 18 Слънчасалия

    3 1 Отговор
    Тесльо.Цистерната в мазето е пълна с крадена нафта от БДЖто.

    13:58 20.09.2026

  • 19 Сусу Манарата

    1 3 Отговор
    Ето пример за това как може да се използва статистиката.
    Радославчо, тая тема не е за тебе. Само ще ти кажа, че едно от определенията за статистика е следното:
    "Статистиката е колесница, която ако не знаеш как да караш, ще те закара на п...м.на"
    Повече е излишно.

    13:58 20.09.2026

  • 20 просто киро

    1 1 Отговор
    ; ) ужас

    13:58 20.09.2026

  • 21 Пенсионер ОСВ

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Тъй вярно,помня го това време като днес..
    Дефицит на всичко,след 89 година магазините изобщо се изпразниха,опашки на всякъде..
    И бензина също,даваха талони за 40 литра .А Волгата ми гореше 15 на сто,чакал съм с часове да напълня бутилката на АГУ.
    Какво ли не преживяхме през периода когато започна разграбването на държавата..

    Коментиран от #25, #26

    13:59 20.09.2026

  • 22 От чужбина

    4 1 Отговор
    Може да се направи сравнение и с цената на бензина от 80-те години, тошово време. Тогава бензина беше 1 лев, при минимална заплата 120 лв. ДА, но тогава бяхме затворени, не пътувахме зад граница и пропагандата на социализма ни набиваше в главите че сме много добре. Според мен тези сравнения са удаччни само за вътрешна употреба. Показват колко сме били бедни тогава и това, че сега сме по-добре от социализма. Нека обаче да се направи сравнение с цените и заплатите в една Германия. Картинката ще е друга. Вероятно преди време германеца е могъл да купи много повече бензин с една заплата отколкото сега.

    14:01 20.09.2026

  • 23 наял се със щурци и банани

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Днес, като нямаш държава, един учител може да купи с една заплата 300 литра бензин. Ще се съгласите, че това е повече, отколкото по време на "неребето".

    Коментиран от #32

    14:05 20.09.2026

  • 24 Вуте

    7 0 Отговор
    Реално погледнато рафинериите и доставчиците надуват цената. През 2013 и 2014 петролът струваше 100-109 далара за барел, а дизелът 2.50лв за литър. От тогава няма промяна на акциза и ДДСто. Кое остава?

    Коментиран от #29

    14:05 20.09.2026

  • 25 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пенсионер ОСВ":

    Тебе не те мислиме, щом си карал Волга значи си бил най-малкото на повече от добра заплата или клатик у р с к а служба дето краднеха бензин и всичко каквото могат. Броя на Волгите в моя град ако не се лъжа бяха само 3. Едната на партииния секретар. Отделно имаше и други Волги, но старите модели. Те бяха на циганите със сергиите по панаирите.

    14:08 20.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 нннн

    1 0 Отговор
    А преди 2 000 години солта е била по- скъпа от златото.
    Какво ни баламосвате?

    14:22 20.09.2026

  • 28 От чужбина

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Баща ти е зареждал една от колите Москвич, Вартбург, Трабант или Запорожец. Те вървяха на бензин А86. Лада и Полски Фиат си искаха А91, т.е от по-скъпия бензин. Този бензин наистина беше 1 лв/литър. После го вдигнаха на 1.10 лв. Това беше през 80-те години, но не помня точно коя година. Толкова струваше и кутия цигари БТ. Сиренето неше 2.60. Хляба беше вдигнат от 26 на 30 стотинки, но промениха и грамажа. От 1 кг на 0.800. Тогава и минималната заплата беше вдигната от 110лв на 120лв. Прав си, че заплати от 350лв бяха добри. И моя баща ако не се лъжа вземаше толкова, но си живеехме бедно, както повечето хора в България по онова време. До колкото си спомням, заплато 400лв и на горе вземаха военни, милиция /полиция/, някои предприятия като Кремиковци, Козлодуй, т.нар. Национални Обекти. Тогава НЯМАШЕ частен бизнес. Едва около 87-ма имаше някакво решение /указ/ на "партията - БКП" с което открехнаха вратата за частрен бизнес и тогава почнаха да се появяват частни таксита.

    Коментиран от #35

    14:24 20.09.2026

  • 29 Нане

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Вуте":

    Вуте през 2009 дизела беше дълго време 2.92лв ,карах един горилник и много добре помня

    14:25 20.09.2026

  • 30 Румънец

    1 2 Отговор
    Благодарете ,че го има ,че навремето при Чаушеско даваха 30 литра на месец

    14:27 20.09.2026

  • 31 От чужбина

    3 0 Отговор
    Изтриха ми коментар 28, защото дадох повече информация за цените на някои продукти през 80-те години и заплатите. НЕ съм ползвал нецензурни думи!
    Явно тррият по собствено решение на някой който седи зад компютъра. Без да спазват собствените си правила.

    Коментиран от #33, #34

    14:28 20.09.2026

  • 32 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "наял се със щурци и банани":

    Важно е колко може да си купи друг учител,в друга държава.Не тъпейбате

    14:35 20.09.2026

  • 33 Хвали

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "От чужбина":

    Руснаците и няма да те трият

    14:36 20.09.2026

  • 34 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "От чужбина":

    Изтриха и после го пуснаха коментара ми под номер 28.

    14:38 20.09.2026

  • 35 Бензина цигарите бяха по 90 стотинки

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "От чужбина":

    Колко бяха в Италия,помниш ли?

    14:39 20.09.2026

  • 36 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Да бе, цената наполовина била, но се опитва с мизерните заплати (че и до днес), да изкара днешната цена по-хубава 😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    Верно смятате хората за пълни лешпери...
    А що да не сравним цените за барел Брент, а? 2011-2016 бяха постоянно над 110 долара за барел, но цените по бензиностанциите (не само у нас) въобще не бяха толкова нагли!!! На всеки нормален човек му е ясно, че мътите водите за да ловите риба...

    14:40 20.09.2026