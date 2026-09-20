Исторически погледнато, бензинът и дизелът са по-евтини, отколкото си мислите

Динамиката на световните пазари на суров петрол и геополитическите сътресения в ключови морски проливи за пореден път поставиха цените по българските бензиностанции под сериозен натиск. Колебанията в стойностите на дизела и масовия бензин А-95 продължават да бъдат сред най-чувствителните теми за автомобилистите у нас, като всяко поскъпване над психологическите граници бързо се определя като исторически рекорд. Разглеждането на цените през призмата на реалната покупателна способност обаче разкрива по-различна икономическа картина.
В последно време цената на дизеловото гориво в България трайно се установи на нива, които често надвишават тези на стандартния бензин А-95. В реални изражения, по данни на порталите за мониторинг на горивата у нас, средните цени на масовия бензин се движат около 1,60 - 1,77 евро за литър, докато дизелът вече гони психологическата граница от 2 евро за литър. Макар за шофьорите това да изглежда като исторически пик, ако се върнем назад във времето и съпоставим цените отпреди две десетилетия спрямо тогавашния минимален и среден доход, сметката придобива друг контекст.
През 2000-ната година например, литър бензин у нас се продаваше за малко над 1,20 лв. На пръв поглед това изглежда над двойно по-евтино гориво спрямо днешните стойности. Но при средна месечна заплата за страната от малко над 200 лева по онова време (230 лв по данни на НСИ), с една заплата българският шофьор е можел да закупи едва около 170 литра бензин. Днес, при средна работна заплата за страната, надхвърляща 1000 евро, покупателната способност спрямо обема гориво, който може да бъде закупен, всъщност е неколкократно по-висока, въпреки номиналния скок на табелите по бензиностанциите.
Основният източник на настоящото напрежение остава международната конюнктура. Дори леки смущения в доставките през стандартните маршрути или промени в котировките на сорта Брент се пренасят бързо на вътрешния пазар. А тенденцията е дизелът продължава да понася по-тежък ценови натиск заради специфичното му търсене в промишлеността, тежкия транспорт и селското стопанство, което поддържа търсенето му високо, независимо от крайните стойности за потребителя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ротшилд
13:32 20.09.2026
2 123
13:34 20.09.2026
3 Иван 1
13:35 20.09.2026
4 Бай той Толстой
Коментиран от #10
13:37 20.09.2026
5 Абе
13:37 20.09.2026
6 Българин
Коментиран от #23
13:38 20.09.2026
7 Субар
През 1999г, газта беше по 60 ст. за литър.
От тогава всичко поскъпна поне 5 - 10 пъти!
Единствено горивото е поскъпнало само 2 пъти.
13:38 20.09.2026
8 Лопата Орешник
13:41 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Искъро
До коментар #4 от "Бай той Толстой":Какво беше рекъл шопът?: "Бензина и по 100 евро да стане, я па че си карам, бензина и без пари да стане, я па че си краднем". Та те така - излиза, че за шопа цената на бензина няма значение.
13:43 20.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стенли
Коментиран от #21, #28
13:46 20.09.2026
13 Банан в ауспуха
13:48 20.09.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
За мен конкретно изобщо не е скъпо,карам колата чат пат..
С жената набълнихме избата с буркани,на тази възраст колко ни трябва..
Най важното е здравето че живота накъся и няма за кога!
13:49 20.09.2026
15 Ами
започват да точат брадви и да сапунисват въжета :)
13:49 20.09.2026
16 В последните години
13:51 20.09.2026
17 истината
Нето стойност: 74.82€
Акциз: 17.41€
Ддс: 18.45€
Гориво цена - 74.82€
Рекет цена - 35.86€
Горе долу една трета плащаме въздух!
13:53 20.09.2026
18 Слънчасалия
13:58 20.09.2026
19 Сусу Манарата
Радославчо, тая тема не е за тебе. Само ще ти кажа, че едно от определенията за статистика е следното:
"Статистиката е колесница, която ако не знаеш как да караш, ще те закара на п...м.на"
Повече е излишно.
13:58 20.09.2026
20 просто киро
13:58 20.09.2026
21 Пенсионер ОСВ
До коментар #12 от "Стенли":Тъй вярно,помня го това време като днес..
Дефицит на всичко,след 89 година магазините изобщо се изпразниха,опашки на всякъде..
И бензина също,даваха талони за 40 литра .А Волгата ми гореше 15 на сто,чакал съм с часове да напълня бутилката на АГУ.
Какво ли не преживяхме през периода когато започна разграбването на държавата..
Коментиран от #25, #26
13:59 20.09.2026
22 От чужбина
14:01 20.09.2026
23 наял се със щурци и банани
До коментар #6 от "Българин":Днес, като нямаш държава, един учител може да купи с една заплата 300 литра бензин. Ще се съгласите, че това е повече, отколкото по време на "неребето".
Коментиран от #32
14:05 20.09.2026
24 Вуте
Коментиран от #29
14:05 20.09.2026
25 От чужбина
До коментар #21 от "Пенсионер ОСВ":Тебе не те мислиме, щом си карал Волга значи си бил най-малкото на повече от добра заплата или клатик у р с к а служба дето краднеха бензин и всичко каквото могат. Броя на Волгите в моя град ако не се лъжа бяха само 3. Едната на партииния секретар. Отделно имаше и други Волги, но старите модели. Те бяха на циганите със сергиите по панаирите.
14:08 20.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 нннн
Какво ни баламосвате?
14:22 20.09.2026
28 От чужбина
До коментар #12 от "Стенли":Баща ти е зареждал една от колите Москвич, Вартбург, Трабант или Запорожец. Те вървяха на бензин А86. Лада и Полски Фиат си искаха А91, т.е от по-скъпия бензин. Този бензин наистина беше 1 лв/литър. После го вдигнаха на 1.10 лв. Това беше през 80-те години, но не помня точно коя година. Толкова струваше и кутия цигари БТ. Сиренето неше 2.60. Хляба беше вдигнат от 26 на 30 стотинки, но промениха и грамажа. От 1 кг на 0.800. Тогава и минималната заплата беше вдигната от 110лв на 120лв. Прав си, че заплати от 350лв бяха добри. И моя баща ако не се лъжа вземаше толкова, но си живеехме бедно, както повечето хора в България по онова време. До колкото си спомням, заплато 400лв и на горе вземаха военни, милиция /полиция/, някои предприятия като Кремиковци, Козлодуй, т.нар. Национални Обекти. Тогава НЯМАШЕ частен бизнес. Едва около 87-ма имаше някакво решение /указ/ на "партията - БКП" с което открехнаха вратата за частрен бизнес и тогава почнаха да се появяват частни таксита.
Коментиран от #35
14:24 20.09.2026
29 Нане
До коментар #24 от "Вуте":Вуте през 2009 дизела беше дълго време 2.92лв ,карах един горилник и много добре помня
14:25 20.09.2026
30 Румънец
14:27 20.09.2026
31 От чужбина
Явно тррият по собствено решение на някой който седи зад компютъра. Без да спазват собствените си правила.
Коментиран от #33, #34
14:28 20.09.2026
32 Бай той Толстой
До коментар #23 от "наял се със щурци и банани":Важно е колко може да си купи друг учител,в друга държава.Не тъпейбате
14:35 20.09.2026
33 Хвали
До коментар #31 от "От чужбина":Руснаците и няма да те трият
14:36 20.09.2026
34 От чужбина
До коментар #31 от "От чужбина":Изтриха и после го пуснаха коментара ми под номер 28.
14:38 20.09.2026
35 Бензина цигарите бяха по 90 стотинки
До коментар #28 от "От чужбина":Колко бяха в Италия,помниш ли?
14:39 20.09.2026
36 Пилотът Гошу
Верно смятате хората за пълни лешпери...
А що да не сравним цените за барел Брент, а? 2011-2016 бяха постоянно над 110 долара за барел, но цените по бензиностанциите (не само у нас) въобще не бяха толкова нагли!!! На всеки нормален човек му е ясно, че мътите водите за да ловите риба...
14:40 20.09.2026