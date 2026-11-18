Българската икономическа сцена отново се тресе от амбициозни обещания за мащабно индустриално завръщане, докато новото правителството води напреднали преговори с глобални играчи от автомобилния сектор с цел страната ни да не бъде просто пазар за втора ръка или склад за дребни компоненти, а място, където се раждат готови превозни средства.

Ако се опитаме да погледнем трезво на тази ситуация, няма как да подминем историческата сянка на предишните ни опити за родно автомобилостроене, които оставиха след себе си повече разочарования, отколкото реални постижения. Всички помним фалиралия завод в село Баховица край Ловеч, където партньорството с китайския гигант Great Wall Motor обещаваше светло бъдеще, но в крайна сметка се сблъска челно с пазарни бури, политическа липса на предвидимост и логистични капани, затваряйки поточните линии под тежестта на неизпълнените мечти. После се появиха спекулации за съвсем неизвестните немско албански автомобили, водени от Кирил Петков, но и с тях не се получи нищо.

Подобни сценарии от близкото минало ни научиха да бъдем скептични към гръмките политически декларации, защото между лустросаните презентации в министерските кабинети и реалната работа на поточната линия обикновено зие пропаст от административни препятствия и липса на устойчива стратегия.

Сега обаче ситуацията придобива съвсем различен привкус с дългоочаквания официален рестарт на производството в същия този завод край Ловеч, планиран да заработи под ръководството на Българска Автомобилна Индустрия и Great Wall Motor от началото на идващата година. Фактът, че поточните линии ще се завъртят отново с фокус върху съвременни електрически и хибридни модели като новия GWM ORA 5, поставя сериозна основа за връщането ни на европейската индустриална карта. Този път замисълът не е просто елементарно напасване на чаркове, а пълноценен производствен цикъл в комплекс с площ от половин милион квадратни метра, който е проектиран да задържи високата добавена стойност именно тук, на родна земя. но тук става въпрос за бизнес отношения и политиците не влизат в картинката.

Въпросът сега е: Ще успее ли новото правителство на Румен Радев да привлече още един автомобилен производител, който да прави коли на родна земя или това са поредните спекулации по темата. И дали държавните управници ще успеят да осигурят онази стабилна и предвидима бизнес среда, от която инвеститорите се нуждаят като от въздух, за да не се превърне поредният гръмк проект в паметник на несбъднатите амбиции.

Сега министър Пулев говори за нов концерн, с който се водят преговори за сглобяване на автомобили у нас. Ако преговорите с международните концерни дадат реален резултат и страната ни се превърне в надежден хъб за зелена мобилност, това ще донесе не само работни места, но и онази така липсваща самочувствие на нация, способна да създава брутен вътрешен продукт с високотехнологичен характер. Българският автомобилен път винаги е бил трънлив и пълен с неочаквани завои, но настоящият момент може би е последната ни реална възможност да докажем, че умеем да превръщаме думите в желязо и гума.

Но кой ще е този концерн, за който Пулев говори? Официална информация по темата няма, но можем да си направим някои изводи.

Интензивните дипломатически и икономически визити на управляващите в азиатското направление хвърлят нов светлина върху амбициозните планове на държавата да трансформира България от пазар за втора употреба в активен производствен хъб на електрически превозни средства. На фона на официалните срещи в китайския град Сямън и разговорите на високо равнище с водещи индустриални лидери, сред които бе и посещението в производствените мощности на Xiamen King Long United Automotive Industry, българската страна целеустремено търси преки инвестиции и високотехнологични партньорства.

След като Пулев посети производствените мощности на Xiamen King Long United Automotive Industry Co. – един от глобалните лидери в производството на автобуси, електрически превозни средства и съвременни решения за интелигентен и автономен транспорт, българската делегация отправи директна покана към азиатския гигант да проучи възможностите за разширяване на дейността си у нас и инвестиции в нови индустриални зони, като се визират околностите на град Шумен.

Потенциалното партньорство с компании от този ранг отваря врати за изграждане на мощности за сглобяване на електрически автобуси, иновативни градски превозни средства и високотехнологични компоненти за зеления транспорт на територията на страната, което наред с предстоящото отваряне на завода край Ловеч, би превърнало България в ключов логистичен и производствен хъб за електромобилност в Югоизточна Европа. Или пък и това ще е поредният популистки ход на новото хправителство!