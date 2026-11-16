Какво се променя за автомобилите от 29 ноември 2026 година с новия екостандарт Евро 7

Въпреки че дългоочакваният регламент Евро 7 не затяга допълнително съществуващите прагове за емисии на отработени газове спрямо досегашния стандарт Евро 6e, той бележи фундаментален обрат в автомобилната регулация. Официално одобрен от Европейския съвет и публикуван в Официален вестник на ЕС, новият норматив влиза в сила от 29 ноември 2026 година за всички новохомологирани леки автомобили и лекотоварни превозни средства, пренасочвайки фокуса на европейските институции към досега пренебрегвани източници на замърсяване.

Основната новост в документа е свързана с овладяването на фините прахови частици, отделяни при триенето на спирачките и износването на гумите. Тъй като прогнозите показват, че с масовата електрификация на парка до 2050 година емисиите от ауспусите логично ще намалеят до минимум, именно гумите и спирачните механизми ще формират до 90 процента от всички вредни микрочастици, генерирани от пътния транспорт. Поради тази причина Евро 7 въвежда лимити за спирачния прах, които за изцяло електрическите автомобили започват от 3 mg/km благодарение на техните регенеративни системи, като същевременно се подготвя и поетапно въвеждане на строги ограничения за самите гуми до април 2032 година.

За първи път в историята на екологичните стандарти пълното внимание на законодателя е насочено и към електрическите превозни средства, които досега бяха освободени от подобни изисквания. Регламентът за първи път изисква задължителни прагове за минимална издръжливост на батериите при електромобилите и плъг-ин хибридите. Според новите правила тя трябва да запазва поне 80 процента от първоначалния си капацитет до 5 години или 100 000 изминати километра, съответно 72 процента за период до 8 години или 160 000 километра.

Друг съществен елемент от новата рамка е въвеждането на дигитален екологичен паспорт на превозното средство, известен като VEP. Този официален регистър ще събира и съхранява актуални данни от бордовите мониторингови системи относно реалните нива на CO2, разхода на гориво, енергийната ефективност, пробега в изцяло електрически режим и състоянието на акумулаторната батерия. Самият график за въвеждане на изискванията предвижда старт на 29 ноември 2026 година за новохомологираните модели, последван от задължително покриване за всички нови автомобили от кінца на 2027 година, докато малките производители получават отсрочка чак до юли 2030 година.