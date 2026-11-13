Джереми Кларксън разкритикува Tesla Cybercab

Джереми Кларксън е поръчал две роботаксита на Tesla в Тексас, но нито едно от пътуванията не е преминало нормално. В колонката си за The Sunday Times телевизионният водещ описва първия автомобил като неподвижен, а втория като машина, която според него е преминала на червени светофари, спирала е за несъществуващи препятствия и е продължила да се движи след пристигането си.

Първият Cybercab е спрял близо до мястото, от което Кларксън е трябвало да бъде взет. Автомобилът не е потеглил, докато бордовият асистент е настоявал, че вече се движи. По разказа на водещия представител на Tesla го е посъветвал да отмени заявката и да поръча друг автомобил.

Вторият Cybercab първоначално се е движил нормално, но по-късно е започнал да реагира непредвидимо. Кларксън твърди, че роботаксито е преминало през червени светофари и рязко е спирало за препятствия, които той не е виждал на пътя. В купето няма волан или педали, така че пътникът не може да поеме управлението.

„Хареса ми самоувереността на Мъск и мисля, че Cybercab изглежда като автомобил от бъдещето, но бих го пропуснал, ако някога се появи в Лондон“, е написал Кларксън след края на пътуването.

По думите му тревогата е продължила около 10 минути. В един момент автомобилът е реагирал трудно на пазарска количка, която е пресичала пътя му.

Най-напрегнатият момент според Кларксън е настъпил след достигането на дестинацията. Cybercab не е спрял, а системата е съобщила, че търси безопасно място за отбиване. Автомобилът е подминал няколко места, които водещият е сметнал за напълно подходящи за спиране.

Случаят идва на фона на вече повишено внимание към роботакситата на Tesla. През август автомобил Model Y от услугата в Остин е заснет да преминава през гъвкави ограничителни колчета с пътници в купето. На 3 септември Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ е започнала проверка на около 1000 Cybercab в Остин. Регулаторът разглежда начина, по който Tesla е сертифицирала автомобил без волан, педали и огледала.

Услугата на Tesla използва Cybercab и Model Y и работи в Остин, Далас, Хюстън, Маями, Орландо и Тампа. В началото на ноември към нея са добавени Форт Уърт и Сан Антонио. Независими анализатори оценяват, че около средата на месеца в Тексас са регистрирани приблизително 1300 автомобила на Tesla Robotaxi LLC, но тези данни не показват как се представя целият автопарк при ежедневна експлоатация.