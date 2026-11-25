Заседанието на Европейския съюз, на което се очаква да бъде обсъдено одобрението на системата за асистирано шофиране на американската компания за използване във всички държави членки, е отложено за 15 декември. Първоначално срещата на Техническия комитет по моторни превозни средства към Европейската комисия е била насрочена за 1 декември. Нидерландската Служба за пътно движение е посочила тази дата, а Министерството на транспорта на белгийския регион Фландрия е съобщило за преместване на заседанието на 7 декември. Впоследствие Европейската комисия е уточнила, че то ще се състои на 15 декември.

За одобрение на равнище ЕС са нужни гласовете на най-малко 15 от общо 27 държави членки, които представляват поне 65 процента от населението на Евросъюза. На две предходни срещи не се е стигнало до гласуване, след като през април Нидерландия е дала предварително одобрение за използването на технологията.

Близо дузина държави са последвали нидерландския пример, като Италия е най-многолюдната сред страните, започнали въвеждането на системата. През октомври транспортният министър на Словакия Йозеф Рац е заявил, че страната очаква да одобри технологията и да изпрати до Нидерландия писмо за признаване на разрешението.

През септември Франция е започнала изпитания с два автомобила, оборудвани със системата. Целта е да бъде проверена работата ѝ по френските пътища, както и данните, предоставени от Нидерландия и компанията. Френският транспортен министър Филип Табаро е заявил, че резултатите от изпитанията трябва да са готови преди гласуването на европейско равнище.

Системата може да ускорява, спира и управлява автомобила, но не освобождава водача от отговорност. Той трябва постоянно да следи движението и да е готов да поеме управлението.

На 8 септември Словения е одобрила използването на технологията и е станала шестата европейска държава с такова разрешение след Нидерландия, Белгия, Дания, Естония и Литва. Финландия и Гърция също са заявили, че обмислят одобрение. На 9 октомври стана ясно, че Tesla е преименувала системата си в Европа на Tesla Assited Driving. Новото наименование се използва на интернет страниците на компанията в Германия, Испания и Нидерландия, докато в Съединените щати технологията продължава да се предлага под предишното име.

Германското министерство на транспорта е определило старото наименование като подвеждащо, тъй като системата не поема изцяло управлението на автомобила, а подпомага водача при определени задачи. Окончателното решение за евентуално одобрение на равнище ЕС се очаква след заседанието на 15 декември.