Джереми Кларксън разпродава три известни коли от колекцията си

Завършекът на една телевизионна ера официално преминава и в разчистване на личния автомобилен парк на един от най-познатите гласове в световната автожурналистика. Джереми Кларксън взе решението да се раздели с три легендарни класики от 70-те и 80-те години на миналия век, които феновете познават отлично от екранните му приключения в предаването „The Grand Tour“. Според официалните данни от аукционната къща Iconic Auctioneers, машините, придобити от водещия непосредствено след края на снимките, са прекарали последните години прашни и съхранявани в гаража на известната му ферма без реална експлоатация.

Именно липсата на време и възможност за шофиране е в основата на това решение. Кларксън откровено признава, че за него е далеч по-разумно тези исторически возила да преминат в ръцете на колекционери или ентусиасти, които наистина ще ги изкарват на пътя, вместо да ги оставят да стареят като статични експонати.

Най-ценният екземпляр в подготвения за продажба лот безспорно е тъмносинята Lancia Beta Spider от 1982 година. Този автомобил придоби статут на абсолютна легенда, тъй като бе последното превозно средство, управлявано от Кларксън в прощалното финално приключение на „The Grand Tour“ – епизода „One for the Road“ („На кон“), заснет сред суровите пейзажи на Зимбабве и Ботсвана съвместно с Ричард Хамънд и Джеймс Мей. Машината е претърпяла редица специфични модификации, сред които монтиране на предни светлини от Ferrari 308, легендарните джанти от Lancia Delta Integrale, както и допълнително поставени спортни седалки и волан.

Втората оферта в каталога е яркочервена Alfa Romeo GTV6 от 1983 година, превърнала се в основен персонаж в шотландското пътешествие „Aged Scotch“ от 2019 година. В този епизод известното трио се впусна в преход с бюджетни класически автомобили, а италианското купе на Кларксън подложи на сериозно изпитание нервите му с поредица от непредвидени технически повреди по трасето.

Списъка допълва масивният син американски крайцер Lincoln Continental Mark V от 1978 година. Огромното купе с дължина от цели 5,8 метра изигра ключова роля в епизода „Lochdown“ през 2020 година, където де декорацията на шотландските пътища Кларксън си позволи да оборудва 6,6-литровия V8 двигател със 170 конски сили със система за инжектиране на азотен оксид (NOS). Моделът се отличава и с луксозното си фабрично оборудване, включващо аналогов часовник от бижутерийната къща Cartier.