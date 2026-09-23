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Джереми Кларксън разпродава три известни коли от колекцията си

Джереми Кларксън разпродава три известни коли от колекцията си

23 Септември, 2026 12:18 893 2

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Британският журналист обяви за продажба три емблематични автомобила, участвали в заснемането на емблематични епизоди на „The Grand Tour“

Джереми Кларксън разпродава три известни коли от колекцията си - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Завършекът на една телевизионна ера официално преминава и в разчистване на личния автомобилен парк на един от най-познатите гласове в световната автожурналистика. Джереми Кларксън взе решението да се раздели с три легендарни класики от 70-те и 80-те години на миналия век, които феновете познават отлично от екранните му приключения в предаването „The Grand Tour“. Според официалните данни от аукционната къща Iconic Auctioneers, машините, придобити от водещия непосредствено след края на снимките, са прекарали последните години прашни и съхранявани в гаража на известната му ферма без реална експлоатация.

Именно липсата на време и възможност за шофиране е в основата на това решение. Кларксън откровено признава, че за него е далеч по-разумно тези исторически возила да преминат в ръцете на колекционери или ентусиасти, които наистина ще ги изкарват на пътя, вместо да ги оставят да стареят като статични експонати.

Джереми Кларксън разпродава три известни коли от колекцията си

Най-ценният екземпляр в подготвения за продажба лот безспорно е тъмносинята Lancia Beta Spider от 1982 година. Този автомобил придоби статут на абсолютна легенда, тъй като бе последното превозно средство, управлявано от Кларксън в прощалното финално приключение на „The Grand Tour“ – епизода „One for the Road“ („На кон“), заснет сред суровите пейзажи на Зимбабве и Ботсвана съвместно с Ричард Хамънд и Джеймс Мей. Машината е претърпяла редица специфични модификации, сред които монтиране на предни светлини от Ferrari 308, легендарните джанти от Lancia Delta Integrale, както и допълнително поставени спортни седалки и волан.

Джереми Кларксън разпродава три известни коли от колекцията си

Втората оферта в каталога е яркочервена Alfa Romeo GTV6 от 1983 година, превърнала се в основен персонаж в шотландското пътешествие „Aged Scotch“ от 2019 година. В този епизод известното трио се впусна в преход с бюджетни класически автомобили, а италианското купе на Кларксън подложи на сериозно изпитание нервите му с поредица от непредвидени технически повреди по трасето.

Джереми Кларксън разпродава три известни коли от колекцията си

Списъка допълва масивният син американски крайцер Lincoln Continental Mark V от 1978 година. Огромното купе с дължина от цели 5,8 метра изигра ключова роля в епизода „Lochdown“ през 2020 година, където де декорацията на шотландските пътища Кларксън си позволи да оборудва 6,6-литровия V8 двигател със 170 конски сили със система за инжектиране на азотен оксид (NOS). Моделът се отличава и с луксозното си фабрично оборудване, включващо аналогов часовник от бижутерийната къща Cartier.


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  • 1 Читател

    4 0 Отговор
    Селски тарикат.

    12:55 23.09.2026

  • 2 така

    0 0 Отговор
    Този автожурналист обърка мисленето на много хора, които приеха лиготиите му за истина. Иначе едно добре направено развлекателно шоу от празноглавци за празноглавци.

    13:22 23.09.2026