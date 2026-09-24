Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Waymo твърди, че автономните им таксита участват в 95% по-малко тежки инциденти спрямо традиционния шофьор

Waymo твърди, че автономните им таксита участват в 95% по-малко тежки инциденти спрямо традиционния шофьор

24 Септември, 2026 18:43 361 1

  • waymo-
  • автомобили-
  • автономни автомобили-
  • jaguar-
  • e-pace

Анализът е на базата на изминати над 350 милиона километра в градски условия

Waymo твърди, че автономните им таксита участват в 95% по-малко тежки инциденти спрямо традиционния шофьор - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Waymo публикува мащабен анализ на базата на изминати над 350 милиона напълно автономни километра в реални градски условия, а данните категорично сочат, че роботакситата на компанията са замесени в 95% по-малко инциденти, които са довели до тежки наранявания или смърт, в сравнение с резултатите на средностатистическия човешки водач.

Изследването обхваща интензивния трафик в натоварени американски мегаполиси като Сан Франциско, Лос Анджелис, Финикс, Остин и Атланта. Статистиката показва още, че автономната система е постигнала 82% по-малко инциденти с наранявания от какъвто и да е характер, както и драстично намаляване на злополуките с уязвими участници в движението. Конкретно при сблъсъците с пешеходци отчетливият спад достига 93%, при велосипедистите е 86%, а при мотоциклетистите – 82 процента.

Въпреки че всеки отделен инцидент с участието на автономно превозно средство често привлича масово медийно внимание, експертите отбелязват, че реалните мащаби на човешката грешка на пътя остават несравнимо по-високи. Публикуваните от Waymo видеоматериали демонстрират критични ситуации, при които софтуерът светкавично разпознава внезапно изпречили се пешеходци или велосипедисти, преминаващи на червен светофар, предотвратявайки тежки катастрофи там, където типичната човешка реакция би закъсняла.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ве да

    0 1 Отговор
    Докато ИИ или някой хакер не поемат контрола над тях!

    18:48 24.09.2026