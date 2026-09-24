Waymo твърди, че автономните им таксита участват в 95% по-малко тежки инциденти спрямо традиционния шофьор

Waymo публикува мащабен анализ на базата на изминати над 350 милиона напълно автономни километра в реални градски условия, а данните категорично сочат, че роботакситата на компанията са замесени в 95% по-малко инциденти, които са довели до тежки наранявания или смърт, в сравнение с резултатите на средностатистическия човешки водач.

Изследването обхваща интензивния трафик в натоварени американски мегаполиси като Сан Франциско, Лос Анджелис, Финикс, Остин и Атланта. Статистиката показва още, че автономната система е постигнала 82% по-малко инциденти с наранявания от какъвто и да е характер, както и драстично намаляване на злополуките с уязвими участници в движението. Конкретно при сблъсъците с пешеходци отчетливият спад достига 93%, при велосипедистите е 86%, а при мотоциклетистите – 82 процента.

Въпреки че всеки отделен инцидент с участието на автономно превозно средство често привлича масово медийно внимание, експертите отбелязват, че реалните мащаби на човешката грешка на пътя остават несравнимо по-високи. Публикуваните от Waymo видеоматериали демонстрират критични ситуации, при които софтуерът светкавично разпознава внезапно изпречили се пешеходци или велосипедисти, преминаващи на червен светофар, предотвратявайки тежки катастрофи там, където типичната човешка реакция би закъсняла.