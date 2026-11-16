Красавица зад волана на 44-тонен TIR счупи стереотипите и отива на финал в „Мис Англия“

Двадесет и седемгодишната британка Мили Еверат успя да си осигури място на финалите на един от най-престижните конкурси за красота на Острова в последния момент, предизвиквайки истински фурор в медиите. Вместо типичния за участничките в такива събития начин на живот, ежедневието на младата жена преминава зад волана на грамадни 44-тонни камиони, с които превозва товари из цялата страна, докато работи в семейната ферма.

Сега обаче тя е готова временно да замени тежките обувки и светлоотразителната си жилетка с елегантна рокля и високи токчета, за да се изяви на националния финал на конкурса „Мис Англия 2026“, който се провежда на сцената на Athena в Лестър. Това не е първият ѝ досег с бляскавия свят на модата, тъй като през 2022 година тя вече завоюва титлата на първа вицемис в регионалния кръг. Тъй като това е последната ѝ възможност за възраст да се бори за заветната корона и билет за световната сцена, амбициозната дама е решила да даде всичко от себе си.

Основната мотивация на Мили далеч не се изчерпва с лична амбиция, а е свързана с желанието да разбие закостенелите предразсъдъци, че професията на професионалния шофьор е запазена територия единствено за мъже. Тя споделя пред британските медии, че иска да вдъхнови и други жени да следват мечтите си, независимо колко нестандартни изглеждат те в очите на обществото, и се надява да се превърне в първия действащ фермер, който печели престижния престижния конкурс.

Подобно нестандартно съчетание между управлението на тежкотоварни машини и националния финал на конкурс за красота е безпрецедентен случай в историята на британските събития. С присъствието си на подиума Еверат категорично показва, че съвременната жена може успешно да съчетава тежък физически труд, професионализъм и изящна женственост, доказвайки нагледно, че индустрията отдавна е надраснала стереотипа за средностатистическия мъж зад волана.