Volvo пуска много специален камион, за да отбележи 100-годишнината си

Шведският гигант Volvo Trucks започва отрано подготовката за отбелязването на своя вековен юбилей, който официално се навършва през 2027 година. В навечерието на събитието компанията представи лимитираната серия 100 Year Edition, базирана на най-популярните си тежкотоварни модели – флагманите FH, FH16 и техните спестяващи гориво аеродинамични модификации FH Aero и FH16 Aero.

Отвън юбилейните влекачи се отличават със специфичен нюанс на каросерията, разчупен от декоративни ивици и оригинални брандирани графични елементи. Истинското премиум усещане обаче е запазено за пространството зад волана. Седалките са изпълнени в двуцветен дизайн с кожена долна част и сив текстил в горния сектор, където е бродирана емблемата на вековния юбилей. Елементите от кафява кожа по интериорните панели хармонират с външната цветова схема.

Атмосферата вътре е допълнена от светещи прагове при влизане и диодни ленти по таблото, чиято светлина може да се променя между червено и бяло. При отваряне на вратата специален светлинен прожектор изписва юбилейния знак върху настилката край камиона. Дизайнерският подпис присъства и върху 3D-печатаните решетки на озвучителната система, а завесите на кабината са украсени с графичен очерк на емблематичните влекачи на Volvo през изминалото столетие. Текстилният лукс се допълва от по-плътни подови стелки с кожени акценти.

Лимитираното издание 100 Year Edition се предлага с богата палитра от задвижващи агрегати – дизелови, газови и изцяло електрически версии, които наскоро бяха модернизирани за постигане на по-висока мощност, по-голям пробег и по-висока горивна ефективност.

Важна подробност от техническа гледна точка е, че базовите модификации FH и FH Aero вече разполагат с максималната петзвездна оценка за сигурност от независимите изпитания на Euro NCAP, като конфигурациите 4x2 и 6x2 се представят като най-сигурните тежкотоварни машини в своите категории. Официалният старт на поръчките за серията Volvo 100 Year Edition е насрочен за септември 2026 година.