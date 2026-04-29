Hauler показа камиони без шофьори

Запознайте се с Hauler – революционното творение на калифорнийския стартъп Humble Robotics, което изглежда по-скоро като гигантска моторизирана кутия, отколкото като камиона, който познавате. Тук няма волан, няма седалки и дори предно стъкло. Това е автономна платформа от Клас 8, проектирана с една-едничка цел: да пренесе логистиката от ерата на „шофьора“ в ерата на чистата ефективност.

Олекотен атлет за къси разстояния

Липсата на шофьорско отделение не е само дизайнерски каприз. Hauler е с цели 20% по-лек от традиционните влекачи, което му позволява да носи повече товар при по-малък разход на енергия. Платформата е изключително гъвкава – тя може да бъде конфигурирана като контейнеровоз, бетонобъркачка или стандартно ремарке. Макар да няма амбиции да прекосява континенти (пробегът е фиксиран на 320 км, а скоростта – на 88 км/ч), Hauler е идеалният „работен кон“ за индустриални зони, пристанища и логистични хъбове.

Мозъкът зад волана (който го няма)

Управлението на Hauler е поверено на последно поколение изкуствен интелект, базиран на VLA (Vision-Language-Action) модели. Системата използва 360-градусов арсенал от лидари, радари и камери, за да „вижда“ и „разбира“ околната среда. За разлика от досегашните автономни системи,Hauler може да взема решения в нестандартни ситуации, анализирайки визуалните данни по начин, близък до човешкия.

Екипът на „отличниците“

Зад проекта стои Еял Коен, чието резюме включва гиганти като Apple, Uber и Waabi. С подкрепата на 24 милиона долара инвестиции, стартъпът вече е в напреднали преговори с големите играчи в транспорта. Целта е ясна: пълна автоматизация на процеса от портала на завода до товарната рампа.